Kalıp Elemanlarında 45 Yıllık Sektör Tecrübesi

Güvenal, 1976 yılında kullanıcı ve kalite odaklı başlayan çalışma serüvenini, günümüzde de tüm hedeflerine ulaşarak sürdürür. Güvenal Kalıp Elemanları A.Ş, kullanıcılara her daim en kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlar ile sunar. Sektör içerisinde bulunduğu 45 yıllık süreçte edindiği deneyim ve bilgi doğrultusunda iş ortaklarına ideal ürünleri ulaştırmayı sağlar.

Standart ve özel kalıp elemanları ile kalıp setleri alanında yakaladığı başarı ve güven ile global çapta gelişimini devam ettirir. Güvenal; her aşamada sağlanan ürün kalite kontrolü, stoklu çalışma prensibi ve hızlı teslimat avantajları ile sektörün en çok tercih edilen ismi olmayı başarır. Güvenal ürünleri; firmanın gösterdiği gayret, kalite kontrol operasyonları sayesinde 33 ülkede tercih edilen bir gurur kaynağıdır.

Firma; kurulduğu günden beri, müşterilerine karşı duyduğu sorumluluk hissini ve sunduğu hizmet anlayışını hep korur. Bu hassasiyeti ve yeni nesil teknolojiyi bir arada tutan Güvenal, Türkiye’de ve dünyada en çok tercih edilen isim olmayı sürdürmenin memnuniyetini taşır. Sürekli gelişime inanan tutumu sayesinde 1976’dan günümüze kadar yenilikçi bakış açısı ile üstün kalitenin ortak ürünleri olan parçaları sunmaya devam eder.

Güvenal Kalıp Elemanları

Firma, geniş ürün çeşitliliği ve kalite prensipleri ile koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlar. Kalıp bağlantı elemanları üretim tesislerinde, yüksek hassasiyete sahip taşlama tezgâhı ve robot otomasyona sahip üretim hatları bulunur. Güvenal deneyimli ekibi, üstün teknolojiye sahip bu tesislerde özverili bir çalışma sistemi yürütür.

Tesis içi ısıl işlem, derin delik delme tezgâhı olanakları ile kendi üstün kalite standardını oluşturur. Güvenal kalıp elemanları, standart ve özel imalat üretim opsiyonları ile sunulur. İş ortaklarının tüm gereksinimlerine hassasiyetle ve özen çerçevesinde yaklaşarak cevap verir.

Güvenal kalıp elemanları, müşterinin arzu ettiği ölçülerde üretilerek her zaman temiz ve sızdırmaz özelliklere sahip olarak profesyonel bir çözüm sunar. Standart kalıp setleri ile de kalitesini sürdüren firma, uzun süre kullanım avantajını geniş ürün skalası ile mümkün kılar.

Uluslararası Kalite Belgeleri ile Güvenal Kalıp Elemanları

Yurt içine ve yurt dışına hizmetlerde bulunan Güvenal GTH, uluslararası belgeler ile standart kalitesini tescil eder. Güvenilir ve kararlı çalışma sistemleri ile sektörün küresel düzeyde öncülüğünü sürdürür. İş ortakları ile kaliteli kalıp bağlantı elemanları arasında bütünleşik bir hizmet kültürü benimser. Güvenal, kalıp bağlantı elemanları ile özgün projelerin güvenilir adımlarla ortaya konmasına yardımcı olur. Dürüst çalışma ve iş ahlakı ilkeleri doğrultusunda yürüttüğü üretim ağını, korumayı ve geliştirmeyi hedefler.

Güvenal GTH, sürdürdüğü profesyonel ve özverili çalışmalar ile tesislerinde sizin için en iyi olanı üretir. Tüm projeleriniz için gereken desteği sağlayan firma, teknik konular ve mühendislik alanlarında büyük fırsatlar sunar. Gereksinim duyduğunuz kalıp elemanları ve kalıp bağlantı elemanlarından dilerseniz bir adet, dilerseniz 100 ya da 1000 adet ürüne sahip olabilirsiniz. Her zaman güncel teknolojiler ile sizlere sunulan kalıp elemanları ve sistemleri ile başarıya çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.