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Kalorifer Petek Temizleme

Havalar ısınırken, yeni bir kış mevsimine kadar kullanmayacağımız peteklerin son temizliğini yapmak ve soğuk günlere hazır tutmak gerekiyor.

21 Mart 2020 Cumartesi 16:48
Kalorifer Petek Temizleme

Kalorifer Petek Temizleme

Kullanılan peteklerde zaman içerisinde sürekli ısınıp soğuyan suyun neden olduğu kireçlenme ile beraber borularda ve peteklerde oluşan korozyon gibi nedenlerle tortu, pas ve kir tabakaları oluşur. Bunun neticesinde ise daha çok elektrik ve gaz tüketimi olmasına karşın istenilen oranda bir ısınma gerçekleşmez. Verimli bir çalışma sergileyemeyen petekler sonucu ısınamazsınız ve masraflarınız artar. Bu konuda petek temizleme yaptırarak sorunlardan kurtulabilirsiniz.

Temizlik Nasıl Yapılır?

Kalorifer peteklerinin temizliği bu işe özel üretilen makineler ile yapılır. Bu şekilde petek dibine çöken kir ve tortular ile kalıp haline gelen kireçler temizlenmiş olur. Bu makineler sayesinde petekler sökülmeden ve herhangi bir tadilat işlemine gerek duyulmaksızın temizlik gerçekleştirilir. Temizleme makinesinin hortumu tesisat giriş vanasına bağlanır. Çıkış vanasına bağlanan diğer hortumun ucu ise en yakın gidere kadar götürülür. Bu şekilde tüm petekler tek tek özel solüsyon ve ilaçlar yardımı ile yıkanır. Makinenin uyguladığı basınç ile tüm kirlerden kurtulmak mümkün olur.

Uzman Ekip

Bu şekilde gerçekleşen yıkama işlemleri konusunda uzman olan firma ve kişilerden destek almak hem daha etkili bir temizliğe hem de sorunsuz hizmet alabilmeye imkan verir. Bu sayede alınacak profesyonel destek ile peteklerin tam temizliği sağlanmış olur.

Temizliğin Faydaları

Yaptırılacak petek temizliği esasında tasarruf açısından büyük önem taşır. Petek temizliği ile verimli bir ısınmaya daha az maliyet ile ulaşabilirsiniz. Temizlik sayesinde hem elektrik hem de gaz tüketiminden tasarruf eder, ekonomik anlamda fayda sağlarsınız. Isınma sistemine de fayda sağlayan bu çalışma ile kombi ve peteklerin çalışma ömürleri de uzar.

Hızlı ve kaliteli bir temizlik hizmetini ise uygun fiyatlar eşliğinde petektemizligifiyatlari.com  üzerinden kusursuz hizmet anlayışı ile alabilirsiniz.

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Petek Temizleme
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