Konfor Alanlarındaki Estetik Mobilya Modelleri

Dekorasyon fikirleri ve dekorasyon projeleri, deneyim isteyen aynı zamanda da uzun uğraşlar gerektiren işlemlerdir. Bu nedenle de dekorasyon projesi yaptırmak istediğiniz mobilya firmasının, bu alanda bilinen ve başarılı bir firması olması gerekmektedir. Macitler Mobilya, mobilya üretimi ve dekorasyon projeleri alanında Türkiye’nin en çok bilinen ve en çok tercih edilen mobilya firmalarının başında gelmektedir.





İç Mimarlık Hizmeti ve Dekorasyon Projeleri

İç mimarlık hizmeti, son zamanların en çok tercih edilen mobilya ve dekorasyon hizmetlerinden biri. Özellikle vakti olmayan veya mobilya alanında seçime karar veremeyenler için çok faydalı bir hizmet olan iç mimarlık hizmeti; başarılı ve koordineli bir çalışma sistemi ile hayal ettiğiniz ev dekorasyonuna kavuşmanıza yardımcı olacaktır.

Özellikle modern mobilya ve modern dekorasyon alanında birbirinden fazla seçenek ve dekorasyon fikrinin olması, insanların kafasını kolaylıkla karıştırarak ne istediklerini seçememesine neden olabilir. Ancak Macitler Mobilya, alanında çalıştırdığı uzman mimar ve iç mimar kadrosu ile modern mobilya alanında başarılı dekorasyon örnekleri ve mobilya tasarımları gerçekleştirmektedir.





Koltuk takımları , köşe koltuk ve tv ünitesi gibi birçok mobilya grubunu özel olarak tasarlayarak üreten macitler mobilya, salon ve ev dekorasyonunun yanı sıra iş yeri dekorasyonlarında da başarılı çalışmalara örnek vermiştir.

Sizler de koltuk takımları ve köşe koltuk gibi başlıca mobilya gruplarının yanı sıra diğer ev dekorasyon ürünlerini de yakından görmek ve dekorasyondaki yerlerini daha profesyonel gözlerden öğrenmek istiyorsanız, Macitler Mobilya mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.



Bir Türk Markası Olan Macitler Mobilya



Serdal Macit tarafından kurulan Macitler Mobilya, Türk mobilya sektöründe iç mimarlık ve dekorasyon proje yapımının öncüsü olarak kabul edilmiş ve insanlar tarafından en çok tercih edilen mobilya firmasıdır.





Modern yaşam alanları oluştururken birinci sınıf malzemelerle, son teknolojik üretim gücüyle projelerini hayata geçiren Macitler Mobilya, aynı zamanda da yurt dışına mobilya gönderimi gerçekleştirmektedir.