Konforlu Baba Koltuğu Modelleri - Teknokonfor

Baba koltukları, yurt dışından ülkemize uzun zaman önce gelen bir mobilya modeli. Konforu ve ergonomisi ile ön plana çıkan baba koltuğu modelleri aynı zamanda da bazı mobilya firmaları tarafından tv koltuğu veya dinlenme koltuğu olarak da adlandırılabiliyor.







Genel olarak tekli bir koltuğun teknolojik özellikler ve mekanizmalar ile tasarlanarak üretilmesine verilen isim olan baba koltuğu, Teknokonfor tarafından özelleştirilebilir bir yapıya sahiptir.





Tv koltuğu, baba koltuğu ve sinema koltuğu yapan Masko Teknokonfor firmasında bulunan bütün ürünler kişiye özel olarak üretilmektedir. Bu nedenle de üretimi yapılacak olan koltuğun mekanizmasından tutun da kumaş özelliklerine kadar her şeyini değiştirebilirsiniz.

Sinema Koltuğu Evlerinizdeki Ortamı Güzelleştirebilirsiniz

Pandeminin hayatımıza hızlı bir giriş yapması ile birlikte tüm sosyal hayat evlerimize yöneldi. Bu nedenle de insanlar evlerinde daha konforlu ve daha rahat bir alan kurmak adına, mobilya seçimlerini ve dekorasyon anlayışlarını biraz değiştirdi.



Teknokonfor

firmasının özel olarak tasarlamış ve üretmiş olduğu sinema koltuğu ve

tv koltukları

modelleri ile daha farklı ve bir o kadar da kullanışlı alanlar yaratılmaya başlandı. Birbirinden farklı, birinci sınıf kaliteli kumaşlar ile üretilen Teknokonfor

sinema koltuğu

modelleri ve tv koltukları,

Masko

’daki mağazasında sergilenmektedir.

Ayrıca Teknokonfor web sitesini ziyaret ederek özelleştirilebilir baba koltuğu modellerini de yakından inceleme fırsatı yakalayabilir ve ürünleri online olarak sipariş edebilirsiniz.

Teknokonfor Koltukları



Teknokonfor koltuklarının başlıca amacı hareket ve iskelet sisteminizi düzenlemektir. Tv koltuklarından tutun da sinema koltuklarına kadar tüm Teknokonfor koltukları, kişilerin fiziksel ve biyolojik özelliklerine uygun olarak tasarlanarak üretilmektedir.





Bu nedenle de hasta, engelli ve diğer tüm ihtiyaç sahipleri insanlar da Teknokonfor koltuklarından rahatlıkla faydalanabilir.