Lüks Koltuk Takımı Modelleri

Koltuk takımı bir ev için en önemli mobilya modellerinin başında geliyor. Genel anlamı ile bir salon ve oturma odasının ana mobilya grubu olan koltuk takımı modelleri, mükemmel bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda da kullanışlı olmak durumunda. Bu istek ve ihtiyaçlardan doğan fikirler doğrultusunda tasarlanarak üretilen koltuk takımı modelleri; Bassi Design en önemli koleksiyonlarını oluşturmaktadır.

Farklı bir bakış açısı ve her zamana uyum sağlaması nedeni ile oluşturulan Bassi Design koltuk takımı modelleri, isteklere göre, kişiye göre özel olarak üretilmektedir.

Lüks mobilya markaları ve Bassi Design farkı.

Lüks mobilya tasarımları, gösteriş olarak algılansa bile modern bir bakış açısı ile tasarlandığı zaman mükemmel sonuçlar doğmasına neden olan olan tasarımlardır. Farklı bir hayal gücü ile oluşturulan lüks mobilya modelleri, lüks mobilya markaları tarafından hazırlansa bile; Türkiye ve hatta dünyadaki sayılı mobilya markaları arasına giren Bassi Design, konforlu bir hayat sürmeniz ve aynı zamanda da lüksü yaşamanız adına size özel olarak koleksiyonlar oluşturmaktadır.

İstanbul merkezli olan Modoko Mobilyacılar Çarşısı’nda hizmetlerine devam eden Bassi Design, vermiş olduğu iç mimarlık hizmeti ile de konfor alanlarınızı daha güzel bir yer haline getirmek için uğraşmaktadır.

Modoko iç mimarlık hizmeti

En büyük çözüm ortaklarınızdan biri olan Bassi Design, verdiği iç mimarlık hizmeti ile hem bugün hem de yarın, hayal etmiş olduğunuz ev dekorasyonuna, iş yeri dekorasyonuna kavuşmanızı sağlamaktadır.

İç mimarlık alanında uzman ekibi ve aynı zamanda da yüksek bir üretim gücüne sahip olan fabrikaları ile birinci sınıf malzemeleri birleştirerek üretim yapan Bassi Design, vermiş olduğu mimari desteğin yanı sıra, mobilya modelleri hakkında da size yardımcı olacaktır.

Koltuk takımından sehpa modellerine, yatak odasından dekorasyon projelerine kadar her alanda çalışmalar yapan Bassi Design ile iletişime geçebilirsiniz.