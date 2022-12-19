Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Lüks Koltuk Takımı Modelleri

Modern yaşam ortamlarının vazgeçilmez unsurları koltuk takımları seçerken, kalite ve tasarım ve renk uyumuna önem verenler için yeni koleksiyonları sizler için derledik.

19 Aralık 2022 Pazartesi 17:45
Lüks Koltuk Takımı Modelleri

Lüks Koltuk Takımı Modelleri

Koltuk takımı bir ev için en önemli mobilya modellerinin başında geliyor. Genel anlamı ile bir salon ve oturma odasının ana mobilya grubu olan koltuk takımı modelleri, mükemmel bir tasarıma sahip olmasının yanı sıra aynı zamanda da kullanışlı olmak durumunda. Bu istek ve ihtiyaçlardan doğan fikirler doğrultusunda tasarlanarak üretilen koltuk takımı modelleri; Bassi Design en önemli koleksiyonlarını oluşturmaktadır.

Farklı bir bakış açısı ve her zamana uyum sağlaması nedeni ile oluşturulan Bassi Design koltuk takımı modelleri, isteklere göre, kişiye göre özel olarak üretilmektedir.

Lüks mobilya markaları ve Bassi Design farkı.

Lüks mobilya tasarımları, gösteriş olarak algılansa bile modern bir bakış açısı ile tasarlandığı zaman mükemmel sonuçlar doğmasına neden olan olan tasarımlardır. Farklı bir hayal gücü ile oluşturulan lüks mobilya modelleri, lüks mobilya markaları tarafından hazırlansa bile; Türkiye ve hatta dünyadaki sayılı mobilya markaları arasına giren Bassi Design, konforlu bir hayat sürmeniz ve aynı zamanda da lüksü yaşamanız adına size özel olarak koleksiyonlar oluşturmaktadır.

İstanbul merkezli olan Modoko Mobilyacılar Çarşısı’nda hizmetlerine devam eden Bassi Design, vermiş olduğu iç mimarlık hizmeti ile de konfor alanlarınızı daha güzel bir yer haline getirmek için uğraşmaktadır.

Modoko iç mimarlık hizmeti

En büyük çözüm ortaklarınızdan biri olan Bassi Design, verdiği iç mimarlık hizmeti ile hem bugün hem de yarın, hayal etmiş olduğunuz ev dekorasyonuna, iş yeri dekorasyonuna kavuşmanızı sağlamaktadır.

İç mimarlık alanında uzman ekibi ve aynı zamanda da yüksek bir üretim gücüne sahip olan fabrikaları ile birinci sınıf malzemeleri birleştirerek üretim yapan Bassi Design, vermiş olduğu mimari desteğin yanı sıra, mobilya modelleri hakkında da size yardımcı olacaktır.

Koltuk takımından sehpa modellerine, yatak odasından dekorasyon projelerine kadar her alanda çalışmalar yapan Bassi Design ile iletişime geçebilirsiniz.

Son Güncelleme: 19.12.2022 17:51
Anahtar Kelimeler:
Koltuk TakımıLoks Mobilya Markaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AVM’lerdeki çocuk oyun alanları enfeksiyon kaynağı
AVM’lerdeki çocuk oyun alanları enfeksiyon kaynağı
MasterChef Türkiye'de bin yıllık Selçuklu yemeğini yanlış yaptılar
MasterChef Türkiye'de bin yıllık Selçuklu yemeğini yanlış yaptılar
Masko Akıllı Mobilya Modelleri
Masko Akıllı Mobilya Modelleri
Sulak Alanlar İçin Acil Koruma Çağrısı
Sulak Alanlar İçin Acil Koruma Çağrısı
Birleşme ve satın almalarda hareketlilik devam etti
Birleşme ve satın almalarda hareketlilik devam etti
İtalyan Salon Dekorasyonu - Lupo Home
İtalyan Salon Dekorasyonu - Lupo Home
Suriyeli'nin evinde 20 saka kuşu ele geçirildi
Suriyeli'nin evinde 20 saka kuşu ele geçirildi
Yarın hava nasıl olacak | Meteoroloji'den 5 günlük uyarı geldi
Yarın hava nasıl olacak | Meteoroloji'den 5 günlük uyarı geldi
Ev Dekorasyonunda Yemek Odası Takımlarının Yeri
Ev Dekorasyonunda Yemek Odası Takımlarının Yeri
Topkara çiftinin adı Sarıyer'de yaşayacak
Topkara çiftinin adı Sarıyer'de yaşayacak

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim