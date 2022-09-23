Lüks Mobilya Markaları ve Koltuk Takımı Modelleri



Konfor kelimesi hayatımın her alanında, özellikle de evlerimizdeki mobilyalar için en çok söylediğimiz tanımlardan biri. Ancak konfor; düşünüldü kadar geniş kapsamlı bir tanım olmamak ile beraber sınırlayıcı kalıplara sahip. Örneğin ev dekorasyonlarındaki en önemli mobilya gruplarından biri olan koltuk takımı modellerinin konforunu tanımlamak, kişiden kişiye pek de değişen bir olgu değil.





İnsanların ergonomik yapısına uygun olan, oturum alanı açısından bilimsel bir biçimde kanıtlanan malzemelerle oluşan koltuk takımları, insan için en konforlu koltuk takımı oluyor. İşte tam bu noktada Bassi Design, ergonomi bilim dalının vermiş olduğu veriler ve alanında uzman iç mimarlar ile birbirinden şık ve kaliteli koltuk takımı tasarımı ve üretimi yapan bir firmadır.

İstanbul merkezli olan üretim firması aynı zamanda da dekorasyon projeleri gerçekleştirerek iç mimarlık hizmetini de sizlere sunmaktadır.



Koltuk takımı üretimi yaparken kullanmış olduğu birinci sınıf malzeme ve birinci sınıf üretim imkanları ile birinden farklı tasarımlarını kısa bir süre içerisinde üreterek sizlere teslim eden mobilya ve dekorasyon firması, hem Türkiye hem de yurt dışına mobilya gönderimi de yapmaktadır.





Lüks Mobilya Markaları



Hem ülkemizde hem de dünyada lüks mobilya markaları dendiği zaman ilk akla gelen mobilya ve dekorasyon firması olan Bassi Design, zamansız şıklığa sahip koltuk takımı modellerinin yanı sıra tüm mobilya gruplarınızın tasarım ve üretimi gerçekleştirip aynı zamanda da dekorasyon projesi olarak sizlere sunmaktadır.





İstanbul Modoko Mobilyacılar Çarşısı



Modoko Türkiye’nin en büyük mobilya sitelerinden birisi. İçinde bulunduğu alan boyunca birbirinden farklı yüzlerce mobilya firmasını içinde barındıran Modoko, İstanbul merkezine yakın bir alanda Bassi Design’e de ev sahipliği yapmaktadır. Bassi Design, showroomuna ulaşmak için önce Modoko’ya gelebilirsiniz.





Konfor ve şıklığın bir arada olduğu Bassi Koleksiyonlarını daha yakından görmek için Bassi ile iletişime geçebilir veya ziyaret edebilirsiniz.