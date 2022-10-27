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Lüks Mobilya Modelleri ve Tasarımları



Zamanın değişmesi, teknolojinin gelişmesi ve dünya düzeninin ilerlemesi ile birlikte evlerimizde birçok değişiklikler meydana gelmeye başladı. Gerek mobilyaların kullanımı gerekse de dekorasyondaki değişiklikler birçok mobilya firmasının da tarzını değiştirmesine neden oldu diyebiliriz.





Ancak Elano Luxury, uzun zamandır korumuş olduğu dekorasyon projeleri ve mobilya modelleri ile ne kadar zamansız ve orijinal mobilya modelleri tasarladığını bir kez daha müşterilerilerine göstermiş oldu.

Yaşam alanlarındaki şık mobilya modellerinin; modernlik ve lüks ile buluşmasından oluşturulan Elano Luxury koleksiyonları, lüks mobilya dendiği zaman ilk akla gelen firma olmayı başardı diyebiliriz.



Lüks Mobilya Dekorasyon Ürünleri ve Mobilya Grupları



Elano, başarılı bir üretim ve mimar ekibi ile birçok farklı mobilya modelini ve mobilya dekorasyon fikirlerini özel bir çizim ortamında tasarlayarak müşterilerine sunmaktadır. Şık bir bakış açısı ile hazırlamış olduğu ürün gruplarını Masko ve Modoko mağazalarında sizlere sergilemektedir.

Modern Bir Bakış Açısı

Modern bir yaklaşım ile hazırlanan yemek odası ve yemek odası mobilya modelleri, Elano Luxury firmasının en çok değerlendirilen ve en çok tercih edilen mobilya gruplarının başında geliyor. Özel olarak hazırlanan yemek odası modelleri, birinci sınıf malzemelerden yine özel olarak satın alınmış makineler ile üretilmektedir.





Koltuk takımı, köşe koltuk, yemek odası gibi ürünlerin yanı sıra evlerdeki en önemli mobilya gruplarından biri olan tv ünitesi için de özel çalışmalar gerçekleştiren firma, kişiye özel olarak tasarladığı ürünleri ile ön plana çıkmaktadır.





Elano Luxury firmasından özel iç mimarlık hizmeti almak istiyorsanız, firmanın mağazalarına uğrayabilir veya sosyal medya hesaplarından iletişime geçebilirsiniz.