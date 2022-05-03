Luxury Mobilya’nın en büyük adresi | Evgör Mobilya

Farklı tasarımlarla sunduğu, birbirinden zarif ve tarz mobilyaların adresi Evgör Mobilya, evinizde sergilemek istediğiniz tarza uygun modelleri ile sizleri mükemmel uyuma davet ediyor.

Evgör Mobilya, koltuk takımı modelleri, çay takımı modelleri, yatak odası modelleri ve mutfak takımı modelleri gibi evinizin en özel dizaynını gerçekleştireceğiniz tasarımlar sunmaktadır. Avangarde takımlar, Chester takımlar, Lapseki modeller gibi şıklığın ve ihtişamın göstergesinin en tarz tasarımı, Luxury koltuk takımı seçenekleri ile evinizde alışılmışın dışında, hatta alışılmış beğenilerin üzerinde, zevkli bir koleksiyon grubuyla karşılaşacaksınız.

Luxury Koltuk Takımı Modeli Nedir?

Luxury sözcüğü, İngilizce kökenli bir kelime olmakla beraber, alışıla gelmiş olan lüksün üstünde bir lüks kavramını ifade eder. Luxury mobilya ise bilinenin üstünde lüks tasarımı ifade etmektedir. Aşırı lüks anlamını yansıtan bu mobilya modelleri ile dizayn edilmiş salonlar, odalar ev de en dikkat çekici eşyalar olarak belirirler.

Luxury konsepti ile döşenmiş evlerde, adeta göz alıcı, görsel bir şölen oluşturulur. Evgör Mobilya’nın daha üst zevklere hitap eden, standart beğeninin üstünde çizgiler taşıyan ve ihtişamı ile gözleri kamaştıran bu koleksiyonu ile sizler de evinizde en özel alanları zevkle tasarlayabilirsiniz.

Klasik Olanın Daha Modern Çizgilerle Tasarlanmış Hali Şıklığın Zirvesini Evlerinize Taşıyor

Kimi evlerde spor mobilya tasarımları tercih edilirken, kimi evlerdeyse özellikle konuklarınız için özel olarak planlanmış salon ya da konuk odalarında, daha şık, daha neo klasik modeller tercih edilmektedir. Osmanlı motifleri ile tasarlanan ya da rokoko, barok tarzından esinlenerek oluşturulan pek çok mobilya evlerde farklı bir tarz, dikkat çekici bir şıklık sergilediğinden en çok tercih edilen seçenekler arasında yer almaktadır.

Luxury mobilya tarzı da bu şıklığı ifade eden, geçmiş zamanı bugüne yaklaştırırken, günümüz modern çizgisini de yakalayan çizgisi ile farklı yansımalar sunan, lüks tasarımlar olarak var olmaktadır. Evgör Mobilya’da tercih edebileceğiniz modeller içerisinde, geçmişi yansıtırken ihtişamı ile dikkat çeken koleksiyonlar yer almaktadır. Evlerinde bu şıklığı arayanların tercihi olarak, Osmanlı motiflerini andıran Tuğra Lüks koltuk takımı, Saraylı modeli gibi tasarımlar dikkat çekmektedir.

Evgör geçmiş çizgilerle bezenmiş koltuk takımları gibi, bu çağın modern tarzını yansıtan luxury nitelikli tasarımlar içinde yer alan koltuk takımı modelleri ile de dikkat çekmektedir. Bu modern koleksiyonlar içerisinde Varna koltuk takımı, klasik çizgi ile modern çizginin kombinasyonu olan Rados koltuk takımı, oldukça şık ve modern bir tarzı yansıtan Lerza luxury koltuk takımı modelleri ile hem çağı yansıtan hem klasik şıklığı sunan, zevkli bir koleksiyonu sizlerle buluşturuyor.

Evgör Mobilya’da Tercih Edebileceğiniz Luxury Koltuk Takımı Modelleri:

Evgör’ün zarif ve ince çizgileri, kaliteli malzemelerle üretilmiş, görsel algıyı alışılmışın dışında bir çizgiyle sarsan tasarımları ile yeni bir ev kurarken ya da eski mobilyalarınızı yenileri ile değiştirirken, dikkatinizi fazlasıyla çekecek seçenekler sunmaktadır.

Bu modeller içinde tercih edebileceğiniz modeller arasında, Lerza koltuk takımı ile evinizde şıklığın ihtişamını sergilerken, modern bir atmosferi yakalayacaksınız. İçerisinde, alıştığımız üçlü koltuk tasarımı ile beraber c model koltuk da yer almaktadır. Ayrıca kullanılan malzeme kalitesi, renklerin ahengi de dikkat çekici niteliktedir.

Bu koleksiyon içerisinde oldukça dikkat çekici bir diğer ürün ise Tonalya luxury modelidir. Bu model oldukça modern ve dikkat çekici bir tasarımdır. Elit bir zevke hitap ediyor oluşu da bu modeli daha dikkat çekici kılmaktadır. Ayrıca bu modelde farklı kombinasyonlar da tercih edebilirsiniz.

Evinizde muhteşem ötesi bir atmosferi sunan Angels modeli gibi Napoli luxury koltuk modelleri de şık ve alışılmışın oldukça dışında tasarımı ile kayıtsız kalamayacağınız modeller arasında yer almaktadır. Bu modellerde titanyum metal kullanımı, şıklığı bir kat daha arttırmaktadır. Modern çizginin ve şık tasarımın zirvesini yansıtan bu modeller, asla pişman olmayacağınız seçenekler arasında yer almaktadır.

Henna Luxury metal koltuk takımı, Florina luxury koltuk takımları, Bosphorus modeli, Violas koltuk takımı gibi farklı çizgiler yansıtan, sayabileceğimiz pek çok model ile siz de şıklığın ötesini evlerinize taşıma fırsatını yakalayın.

Kaliteyi Ürünler, Uygun Fiyatlar ve Rahat Ödeme Koşulları ile Çağı Yakalayın

Evgör Mobilya, muhteşem ötesi tasarımları ile üst bir zevke hitap eden luxury koltuk takımı modellerini sunarken kolay ödeme imkânı, sipariş ya da iade koşullarında gösterdiği anlayış gibi, sorunsuz bir teslimat süreci ile de müşteri memnuniyetini gözetmektedir.

Diğer mobilya seçeneklerinde olduğu gibi luxury mobilya fiyatları oldukça cazip bir fiyatla sunuluyor. Luxury koltuk takımı fiyatları bütçeyi zorlamayan, kaliteyi uygun bir fiyatla edinmenizi sağlıyor.