Macitler Mobilya Dekorasyon ve Projeler

Macitler Mobilya, ürün tasarımı ve üretiminin yanı sıra; aynı zamanda da mobilya dekorasyon projesi yapan bir mobilya firmasıdır. Türk mobilyasının dünya trendleri ile birleşerek mükemmel sonuçlar ortaya çıkmasına olanak sağlayan Macitler Mobilya, yaşam alanlarınızda şıklığı, estetiği ve üstün kaliteyi savunmaktadır.

Koltuk takımı modelleri

Her sene yeni bir koltuk takımı koleksiyonu ile karşınıza çıkarak farklı bir bakış açısını sizlere sunan Macitler Mobilya, yaşam alanlarınız için şık tasarımları sizler ile buluşturmaktadır. Koltuk takımları ve koltuk takımı dekorasyon ürünleri için Macitler ile iletişime geçebilirsiniz.

Köşe koltuk takımları

Gerek büyük salonlar olsun gerekse de küçük salon dekorasyonları için en çok tercih edilen mobilya gruplarının başında köşe koltuklar gelir. Salonları daha geniş gösteren köşe koltuk modelleri, kişilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde tasarlanarak üretilmektedir.

Macitler Mobilya köşe koltuk modelleri; işlevselliği ve modernliği ön planda olan köşe koltuklardır.

Ev dekorasyonlarının ana mobilya grupları arasında yer alsa bile ev dekorasyonunun en tamamlayıcısı mobilyası olan tv ünitesi modelleri, birbirinden farklı tasarımlar ile Macitler Mobilya tarafından kişiye özel olarak üretilmektedir.

Şık ve işlevsel mobilya grupları için firma ile iletişime geçerek hem kendinize özel mobilya üretimi yaptırabilir hem de dekorasyon projesi hazırlatabilirsiniz.

Bir Türk Markası Olan Macitler Mobilya

Serdal Macit tarafından kurulan Macitler Mobilya, Türk mobilya sektöründe iç mimarlık ve dekorasyon proje yapımının öncüsü olarak kabul edilmiş ve insanlar tarafından en çok tercih edilen mobilya firmasıdır.

Modern yaşam alanları oluştururken birinci sınıf malzemelerle, son teknolojik üretim gücüyle projelerini hayata geçiren Macitler Mobilya, aynı zamanda da yurt dışına mobilya gönderimi gerçekleştirmektedir.