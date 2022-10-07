Macitler Mobilya Ürün Grupları



Yatak odası, ev dekorasyonlarında salon dekorasyonlarından sonraki en önemli yer. Günün yorgunluğunun atıldığı ve genel anlamı ile konfor dendiğinde ilk akla gelen yer olan yatak odası, Macitler Mobilya tarafından özel olarak tasarlanmakta ve yine size özel olarak üretilmektedir.





Yatak Odası Takımı - Özel Koleksiyonlar



Türkiye’nin en büyük mobilya firmalarının başında gelen Macitler Mobilya, Türk mobilyası ve Türk kültürünü dekorasyonuna yansıtan büyük ve gelişmiş bir firmadır. Mobilya modellerini üretmeden önce uzun bir süre tasarımlarını en ince ayrıntısına kadar düşünüp ve ihtiyaçlara uygun bir şekilde hazırlayan Macitler, özellikle yatak odası takımı ve yatak odası mobilyalarını titiz bir sonucunda üretir.





Yatak Odası Dekorasyon Projeleri





Macitler Mobilya, mobilya ve dekorasyon alanındaki en büyük mobilya firmalarının başında geliyor. Sadece mobilya tasarımı ve üretimi gerçekleştirmeyen firma, aynı zamanda da dekorasyon projeleri alanında kendini geliştirmiş bir firma.

Dekorasyon projeleri ve iç mimarlık hizmeti en iyi mobilya firmaları sıralarının başında yükselmeyi başaran Macitler, yatak odası dekorasyonu ve yatak odası mobilya modelleri ile istek ve ihtiyaç sahiplerinin hayallerindeki evi sunuyor.

Vermiş olduğu ücretsiz iç mimarlık hizmeti ile projelendirmenin başından sonuna kadar ortak bir çalışma yürütmenizi sağlayan Macitler iç mimarları, Masko mağazasındaki yatak odası modellerini de görmek için sizleri mağazasına davet ediyor.

Modern Mobilya Firması; Macitler Mobilya

Serdal Macit, Türkiye’nin en büyük mobilya firmalarından biri olan Macitler Mobilya’nın sahibi olmanın yanı sıra trendleri ve şıklığı ülkemize kazandıran en önemli girişimcilerden biridir.





Macitler Mobilya firmasının kuruluşundan şimdiki halini almasına kadar her aşamasında rol oynayan, modern mobilya ile Türk dekorasyonunu birleştirerek ergonomiyi bizlere sunan Serdal Macit, kurumsallığın ve hizmetin önemli bir noktaya çıkmış olduğu Macitler Mobilya için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.