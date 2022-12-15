Masko Akıllı Mobilya Modelleri



Akıllı mobilya modelleri, yeni teknoloji ve üretim çağının en işlevsel mobilyaları arasında sayılıyor. Gerek konforu açısından ön planda olan gerekse de şık bir yapıya sahip olan akıllı mobilya modelleri; ülkemizde de eskiye göre daha sık tercih edilmeye başlandı. Üretim ve tüketim açısından çok fazla bilinmeyen akıllı mobilya modelleri; Baressi Mobilya tarafından ülkemizde temsil edilmektedir diyebiliriz.





Türkiye’nin ve dünyanın en büyük mobilya sitelerinden biri olan Masko Mobilya Kenti’nde hizmet veren Baressi Mobilya firmasını ziyaret ederek akıllı mobilya ve mekanizmalı mobilya modelleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Mekanizmalı Koltuk Takımı Modelleri

Mekanizmalı koltuk takımı , teknolojik trendlerin mobilya ve dekorasyonlar birleşmesinden oluşan modellere verilen isim. Birçok farklı teknik özelliği ile hayatımıza girmiş olan mekanizmalı koltuk takımı modelleri, kullanışlı olmasının yanı sıra şık bir tasarıma da sahip oluyor.





Başlık hareketi, kol kısımlarındaki hareket ve koltuk takımının ayak hareketlerini baz alan mekanizmalı koltuk takımı modellerinde opsiyonel olarak da birçok farklı özellik bulunabiliyor. Mekanizmalı koltuk takımı modelleri hakkında bilgi almak için Baressi ile iletişime geçebilirsiniz.

Tv Koltukları ile Dinlenme Fırsatı

Berjere benzer yapısı ile mekanizmalı koltuk takımı modellerinin tekil hali olan tv koltuğu modelleri, birbirinden farklı opsiyonel yapısı ile Masko Baressi Mobilya mağazalarında sizleri beklemektedir.

Mekanizmalı mobilya üretimin yanı sıra iç mimarlık hizmeti de sunan Baressi Mobilya, konfor alanlarını trendlere en uygun şekilde tasarlayarak, tasarlamış olduğu mobilya modellerinin de üretimlerini gerçekleştirmektedir.

Şık ve birbirinden kullanışlı mobilya modelleri için Masko Baressi Mobilya mağazasına davetlisiniz.