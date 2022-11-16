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Masko Medikal Dinlenme Koltuğu

Ergonomik ve ortopedik olarak konforlu bir oturum alanı sunan medikal koltuklar aynı zamanda da dinlenme koltuğu olarak da adlandırılabilir.

16 Kasım 2022 Çarşamba 16:37
Masko Medikal Dinlenme Koltuğu

Masko Medikal Dinlenme Koltuğu
 

Medikal koltuk nedir?

Hastalar, engelliler, yaşlılar ve diğer tüm ihtiyacı olan insanlar için kullanılan ve çözüm sunan mekanizmalı koltuk modellerine medikal koltuk deniyor. Gerek hastanelerin içinde gerekse de evlerde kullanılan bu koltuk modelleri, son zamanlarda daha sık görülmeye başlandı. Ergonomik ve ortopedik olarak konforlu bir oturum alanı sunan medikal koltuklar aynı zamanda da dinlenme koltuğu olarak da adlandırılabilir.

Çünkü bu koltuk modelleri, kişilerin ergonomisi ve dinlenme açısı göz önüne alınarak tasarlanmakta ve üretilmektedir.

Medikal koltuk modellerimiz, opsiyonel olarak değiştirilebilir özellikleri ile özel olarak tasarlanarak üretilmektedir.


Motorlu medikal berjerler, kumandalı medikal berjerler, sallanan ve dönen medikal berjerler ve farklı çeşitler için firmamız ile iletişime geçerek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.


 Evinizin her odasına uyum sağlayan medikal berjer bulunduğu ortama konforu dağıtıyor görünüşüyle bile odayı aydınlatıyor. Avantajları kumanda ile kontrol edilebilmesi ve motorlu mekanizması sayesinde açılır medikal berjer olarak öne çıkmaktadır.

Dinlenme koltuğu özellikleri nelerdir?


Mekanizmalı Dinlenme Koltuğu
 

Baba koltuğu veya tv koltuğu olarak da adlandırılabilecek bir model olan dinlenme koltuğu modelleri; ayak uzatma, masaj yapma, hareketli başlık gibi birçok farklı mekanik özelliği de içinde barındırmaktadır. Özellikle yaşlı, hasta ve engelliler için büyük kolaylık sağlayan dinlenme koltuğu modelleri, Baressi Mobilya tarafından özel olarak tasarlanarak üretilmektedir.

Masko Baressi Mobilya firmasını ziyaret ederek dinlenme koltuğu ve medikal koltuk modellerini daha yakından inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Aynı zamanda da iç mimarlık hizmeti veren Baressi mobilya, sadece medikal koltuk değil evinizdeki tüm mobilya gruplarını özel olarak tasarlayarak birinci sınıf malzemelerle üretebilmektedir.

Son Güncelleme: 16.11.2022 17:41
Anahtar Kelimeler:
Medikal KoltukDinlenme Koltuğu
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