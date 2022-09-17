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Mermer Yemek Masasında Calacatta Şıklığı

17 Eylül 2022 Cumartesi 14:10
Mermer Yemek Masasında Calacatta Şıklığı

Mermer Yemek Masasında Calacatta Şıklığı


Calacatta Mermer, İtalya merkezli bir mermerdir. İtalya’dan çıkartıldıktan sonra bloklar haline ülkemize ithal edilen bu mermer türü, üst segment mermer olarak kategorize edilmektedir diyebiliriz. Şık ve oldukça kullanışlı olan Calacatta Mermer, beyaz mermer grubunda yer alan bir mermer türüdür.

Calacatta Mermer Özellikleri Nelerdir?


Calacatta Mermer, üstün segment bir mermer türü olduğu için kullanım alanları çok daha şık ve çok daha kaliteli yerlerde oluyor. Sınırlı sayıda kullanım alanına sahip olan Calacatta Mermer, özellikle yemek masası gibi dekoratif anlamda çok daha göz önünde alan yerlerde kullanılmaktadır.

Kolay temizlenebilen, hijyenik olan ve sağlıklı bir mermer türü olan Calacatta Mermer, bulunduğu ortama ferahlık ve genişlik kazandırmaktadır.

Mermer Masa Modelleri

Gerek mutfak gibi alanlar için kullanılan mermer masa gerekse de salon dekorasyonlarında kullanılan mermer yemek masası modelleri, Ertaş Granit - Mermer tarafından özel olarak tasarlanarak üretim atölyesinde üretilmektedir.


Yurt dışından getirmiş olduğu ithal Calacatta Mermerleri ile hayallerinizde olan yemek masası modellerini hazırlayan Ertaş Granit - Mermer, özel mermer kaplama tekniği ile de mermer masa modellerinizin çizilmesine ve lekelenmesine de engel olmaktadır.

Son teknolojik üretim tesisi ile mermerlere hiçbir zarar vermeden ve doğallığının kaybolmasına engel olmadan üretim gerçekleştiren Ertaş Granit - Mermer, mermer masadan mermer şömineye, mermer sehpadan mermer aksesuarlara kadar her şeyi size özel olarak tasarlayarak üretmektedir.

Calacatta Yemek Masası


Mermer yemek masası kullanmak diğer yemek masası modellerine oranla çok daha zordur. Bu nedenle de mermer masa kullanımı diğer materyallere çok daha azdır. Ancak mermer hem şık hem de sağlıklı bir malzeme olduğundan dolayı mermer yemek masası modelleri evlerinize şıklık, size ve sevdiklerinize de sağlık katacaktır.

Beyaz zemin üzerine koyu ve açık gri damarlı bir mermer olan Calacatta Mermer, şıklık ve kullanış bakımından diğer mermer türlerine göre çok daha güzel bir masa oluşturacaktır. Sizler de Ertaş Granit - Mermer ile iletişime geçerek Calacatta Mermer Yemek Masası modellerini daha yakından inceleyebilir ve mermer türleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

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