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Miniklere “doğa” aşısı Fideler “minik ellerle” yeşerdi

Ziraat mühendisi Hatice Kaval tarafından LYKA’daki hobi bahçelerinde gerçekleştirilen eğitimde çocuklara fide dikimi eğitiminin yanı sıra doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı. 

10 Haziran 2021 Perşembe 10:47
Miniklere “doğa” aşısı Fideler “minik ellerle” yeşerdi

Miniklere “doğa” aşısı Fideler “minik ellerle” yeşerdi

 

Lüleburgaz Belediyesi, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Lüleburgaz Özel Yıldızlar Çocuk Akademisi’nde bulunan minik öğrencilere “Minik ellerle yeşeren fideler” etkinliği gerçekleştirdi. Ziraat mühendisi Hatice Kaval tarafından LYKA’daki hobi bahçelerinde gerçekleştirilen eğitimde çocuklara fide dikimi eğitiminin yanı sıra doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandı. 

Lüleburgaz Belediyesi’nin 2021 Çevre Yılı’nda daha büyük önem verdiği çevre farkındalığına ilişkin etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında 7’den 70’e her kesimle çevre bilinci konusunda farkındalık etkinlikleri gerçekleştiren Lüleburgaz Belediyesi, son olarak Lüleburgaz Özel Yıldızlar Çocuk Akademisi’ndeki miniklere çevre bilincini aşıladı. 

Çevre sevgisi aşılandı

 

Ziraat mühendisi Kaval tarafından fide dikimi eğitimi öncesinde miniklere çevre ve doğa sevgisi hakkında bilgilendirici eğitim verildi. Kaval, çevrenin kirletilmemesi üzerine konuşurken, minikler de özellikle yetişkinlerin yerlere çöp atmasından dolayı şikayetlerini dile getirdi. Oldukça verimli geçen eğitimin ardından miniklere sebze fidelerinin toprağa nasıl ekilip, sulanacağı gösterildi. 

“Yetişkinler çevre kirliliğinde daha suçlu”

 

Etkinlik sonrasında açıklamalarda bulanan Kaval, yetişkinlerin çevre kirliliğinde daha suçlu olduğunu söyleyerek, “Çok küçük bir kesimle konuştuk bugün. Bence onların bu yaşta eğitilmesi günün anlam ve önemini daha iyi belirtti. Çünkü konuşmalardan anladığım kadarıyla anne ve babalarını daha çok suçladılar. Onlar bu çevre kirliliğinde daha suçlu. Dolayısıyla bizim bugün onlara bunu anlatmamız gelecekteki zararı asgariye indirmek için bir yatırım oldu” diye konuştu. 

“Çok zeki ve farkındalar”

Miniklerin çok zeki ve çevrelerinde olan bitene karşı her şeyin farkında olduğunun altını çizen Kaval, “Konuyla belki çok ilgisi olmasa da çocukların hepsi anne ve babasının sigara içmesinden, izmaritleri sokağa atmalarından rahatsız oldu.  Çok zeki, farkında olan çocuklar gördüm. Umutluyum. Gelecek onlar için gerçekten güzel olacak” ifadelerini kullandı. 

“Ne veriyorum, ne bekliyorum dengesini hatırlayalım”

 

Çevre kirliliğinin her geçen gün arttığını hatırlatan Kaval, sözlerini şöyle tamamladı; “Ne veriyorum, ne bekliyorum dengesini hatırlarlarsa, ne kadar katkı sunuyorum, ne kadar beklentideyim diye her konuda olduğu gibi doğa konusunda da sorarsak hatalarımızı asgariye indirmiş oluruz. Bir faydamız olmasa da zarar vermezsek bence katkıda bulunmuş oluruz.”

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LüleburgazLüleburgaz BelediyesiDünya Çevre Günü
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