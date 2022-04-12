Mustela

Mustela markası anne ve bebek ürünleri üreten bir markadır . Doğal içeriği ve kalitesi ile her zaman gözde olan Mustela, kişisel bakım ve temizlik için birçok ürün satmaktadır. Yaklaşık yarım asırdır var olan bir markadır. Anne ve bebeğin tüm ihtiyaçları dikkate alınır. Birçok ürün çeşidi vardır. Döküntü kremi, güneş kremi, çatlak bakım yağı, meme kremi, bebek mendili, şampuan, nemlendirici gibi ürünler bulunmaktadır. Herhangi bir kimyasal ürün kullanmadığı için emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.

Mustela Ürünleri Özellikleri Nelerdir?

ürünlerinin en dikkat çekici özelliği bitkisel içerikli olmaları ve zararsız olmalarıdır. Bebeklerin hassas cildi için özel olarak üretilmiştir. Paraben ve silikon içermez. Nemlendirme etkisi yüksek olduğundan bebeğin cildini rahatlatır. Rahatsız edici bir kokusu yoktur. Ürün çeşidine göre fiyatlandırma seçenekleri bulunmaktadır. Genel olarak herkese hitap eden ürünlerdir.

Mustela Pişik Kremi Ne İşe Yarar?

Doğum sonrası kullanıma uygun bakım kremleri, hassas ve aşırı kuru cilt semptomlarını önler ve konsantre nem sağlar. Bu nemli cildi tazeler ve bebeğe güven verir. Mustela, bebek ve çocuk bakım ürünlerinde ortalama %95'lik bir paya sahiptir. Çok hassas ciltler ve bebek bezi değiştirme ürünlerine yönelik ürünler, %98 oranında doğal olarak elde edilen bileşenleri tercih etmektedir. Bebekler, çocuklar ve yetişkinler yüzdeki kuruluk, kızarıklık ve kaşıntıdan kolayca kurtulmak için kullanabilirler. Mustela ürünlerine https://www.recete.com/mustela/ sitesinden ulaşabilirsiniz.