Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Mustela

Doğal içeriği ve kalitesi ile her zaman gözde olan Mustela, kişisel bakım ve temizlik için birçok ürün satmaktadır.

12 Nisan 2022 Salı 13:49
Mustela

Mustela

Mustela markası anne ve bebek ürünleri üreten bir markadır . Doğal içeriği ve kalitesi ile her zaman gözde olan Mustela, kişisel bakım ve temizlik için birçok ürün satmaktadır. Yaklaşık yarım asırdır var olan bir markadır. Anne ve bebeğin tüm ihtiyaçları dikkate alınır. Birçok ürün çeşidi vardır. Döküntü kremi, güneş kremi, çatlak bakım yağı, meme kremi, bebek mendili, şampuan, nemlendirici gibi ürünler bulunmaktadır. Herhangi bir kimyasal ürün kullanmadığı için emzirme döneminde güvenle kullanılabilir.

Mustela Ürünleri Özellikleri Nelerdir?

Mustela ürünlerinin en dikkat çekici özelliği bitkisel içerikli olmaları ve zararsız olmalarıdır. Bebeklerin hassas cildi için özel olarak üretilmiştir. Paraben ve silikon içermez. Nemlendirme etkisi yüksek olduğundan bebeğin cildini rahatlatır. Rahatsız edici bir kokusu yoktur. Ürün çeşidine göre fiyatlandırma seçenekleri bulunmaktadır. Genel olarak herkese hitap eden ürünlerdir.

Mustela Pişik Kremi Ne İşe Yarar?

Doğum sonrası kullanıma uygun bakım kremleri, hassas ve aşırı kuru cilt semptomlarını önler ve konsantre nem sağlar. Bu nemli cildi tazeler ve bebeğe güven verir. Mustela, bebek ve çocuk bakım ürünlerinde ortalama %95'lik bir paya sahiptir. Çok hassas ciltler ve bebek bezi değiştirme ürünlerine yönelik ürünler, %98 oranında doğal olarak elde edilen bileşenleri tercih etmektedir. Bebekler, çocuklar ve yetişkinler yüzdeki kuruluk, kızarıklık ve kaşıntıdan kolayca kurtulmak için kullanabilirler. Mustela ürünlerine https://www.recete.com/mustela/  sitesinden ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 12.04.2022 14:09
Anahtar Kelimeler:
Mustela
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anneler Günü Hediyesi ile Annemizi Taçlandıralım
Anneler Günü Hediyesi ile Annemizi Taçlandıralım
Şık Nevresim Takımlarınız ile Daha Mutlu Uyuyun
Şık Nevresim Takımlarınız ile Daha Mutlu Uyuyun
Tarsus İş İlanları
Tarsus İş İlanları
Konforlu Bir Tatil Arayanlara | Kuşadası Her Şey Dahil Oteller
Konforlu Bir Tatil Arayanlara | Kuşadası Her Şey Dahil Oteller
Özel Günler için Topuz Saç Örgü Modeli
Özel Günler için Topuz Saç Örgü Modeli
Süs Köpeği Çeşitleri
Süs Köpeği Çeşitleri
CV için Önyazı Nasıl Yazılmalı?
CV için Önyazı Nasıl Yazılmalı?
Trafiğinizi Artıracak SEO İpuçları
Trafiğinizi Artıracak SEO İpuçları
Güncel Oyun Haberleri
Güncel Oyun Haberleri
Metin 2 Pvp Serverler
Metin 2 Pvp Serverler

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim