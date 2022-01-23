Neden eFatura Entegrasyon?

ERP/Muhabase programları ile uyumlu çalışarak belgelerinizi eFatura/eArşiv fatura belgesine dönüştürerek sizleri Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden karşı entegratörlere gönderim imkanı sağlamaktayız. Ayrıca gelen belgelerinizide tekrar ERP/Muhasebe programınıza işleyerek sizleri işlem yükünden kurtarıyoruz.

Tek Platform ve Çoklu Entegratör

Entegratörlerin ve ERP/Muhasebe programlarının zor ve ağır şartları artık sizin için sorun olmaktan çıkıyor. Yüksek bütçe ödemeden istediğiniz entegratör ve entegrasyon yöntemiyle çalışabilirsiniz.

Pazaryeri E-fatura Entegrasyonu

Pazaryerleri ve eTicaret sistemleri üzerinden satış yapıyorsanız sizler için en ideal uygulama.

Pazaryeri ve diğer eTicaret sistemlerindeki siparişlerinizi kolayca faturalandırabilir ve ERP/Muhasebe programlarınızı işleyebilirsiniz.

+1000'den fazla müşterimiz.

80% zaman ve maliyet tasarrufu ettiler.

Herhangi bir entegratöre bağımlılığınız bulunmamaktadır.

Belgerinizi işlemek artık sizin için iş yükü olmayacak.

Entegrasyon Nedir ?

Entegrasyon kelimesini muhasebedeki anlamı ile anlatmak gerekirse, bir veya birden fazla sistemi birbiriyle konuşması ve haberleşmesi olarak anlatılabilir. Peki bu haberleşme neyin üzerinden ve nereye yapılacak. Bu haberleşme sizin kullanmış olduğunuz muhasebe programı ile kullanmak istediğiniz entegratör firmaya doğru yapılması gerekiyor.

Tüm ERP/Muhasebe Programlarına Uygunluk

e-Belge türlerinde yapılacak değişimleri ve mevzuatı biz sizin için takip edip geliştirelim

Kullanıcı Dostu

İster iş yerinde olun ister seyahat halinde gelen ve giden e-belgelerinizi anlık olarak kontrol edebilirsiniz.

Esnek Bir Yapı

Alışmış olduğunuz bir düzen mi var ? Korkmayın alışıla gelmiş bir biçimde sistemi kullanabilirsiniz

Gelişen Sistem

Her geçen gün yeni gelen özellik, kolaylıklar ve güncellemeleri anlık olarak takip edip kullanabilirsiniz.

e-Belge'de Anlık ve Hızlı Çözüm

Sistem üzerinde bizimle iletişime geçebilmeniz için 5 farklı kanalımız mevcut destek sistemi, canlı destek, telefon desteği, toplantı ve whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz.

İstekleriniz değerlendirilip çözüme kavuşturulur.

Belgelerinizin toplu ve hızlı bir biçimde işlemlerini yapmanıza olanak sağlayan bir sistem

Hızlı, kolay ve Güvenli

Gelişen altyapımız ile kolay, hızlı ve güvenli bir iletişim için verilerinizi şifreleyerek saklıyoruz. Tamamen kullanıcı dostu arayüzlerimiz ile kolayca işlerinizi yönetebilirsiniz.

1 Günde Geçiş Yap

Mevcut kullandığınız sistemden eFatura Entegrasyon sistemine geçmek bir gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor.

Geçişin ardından hemen belge gönderimine başlayabilirsiniz.

E Fatura Entegrasyon Firmasını seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Sizin muhasebe programınız ile uyumlu mu?

Canlı destek veriyor mu ?

Ulaşılabilir durumda mı ?

Bulut tabanlı yani her yerden erişilebilir durumda mı ?

Birden fazla entegratör ile sorunsuz çalışıyor mu ?

