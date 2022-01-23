Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul -1°
hafif kar yağışlı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Neden eFatura Entegrasyon?

eFatura entegrasyon ile işlerinizi tek bir platform üzerinde toplayarak kolayca işlemlerinizi yapabilirsiniz. eTicaret, Pazaryeri ve ERP/Muhasebe entegrasyonu çok kolay!

23 Ocak 2022 Pazar 01:19
Neden eFatura Entegrasyon?

Neden eFatura Entegrasyon?

ERP/Muhabase programları ile uyumlu çalışarak belgelerinizi eFatura/eArşiv fatura belgesine dönüştürerek sizleri Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden karşı entegratörlere gönderim imkanı sağlamaktayız. Ayrıca gelen belgelerinizide tekrar ERP/Muhasebe programınıza işleyerek sizleri işlem yükünden kurtarıyoruz.

Tek Platform ve Çoklu Entegratör

Entegratörlerin ve ERP/Muhasebe programlarının zor ve ağır şartları artık sizin için sorun olmaktan çıkıyor. Yüksek bütçe ödemeden istediğiniz entegratör ve entegrasyon yöntemiyle çalışabilirsiniz.

Pazaryeri E-fatura Entegrasyonu

  • Pazaryerleri ve eTicaret sistemleri üzerinden satış yapıyorsanız sizler için en ideal uygulama.
  • Pazaryeri ve diğer eTicaret sistemlerindeki siparişlerinizi kolayca faturalandırabilir ve ERP/Muhasebe programlarınızı işleyebilirsiniz.
  • +1000'den fazla müşterimiz.

80% zaman ve maliyet tasarrufu ettiler.

  • Herhangi bir entegratöre bağımlılığınız bulunmamaktadır.
  • Belgerinizi işlemek artık sizin için iş yükü olmayacak.

Entegrasyon Nedir ?

Entegrasyon kelimesini muhasebedeki anlamı ile anlatmak gerekirse, bir veya birden fazla sistemi birbiriyle konuşması ve haberleşmesi olarak anlatılabilir. Peki bu haberleşme neyin üzerinden ve nereye yapılacak. Bu haberleşme sizin kullanmış olduğunuz muhasebe programı ile kullanmak istediğiniz entegratör firmaya doğru yapılması gerekiyor.

Tüm ERP/Muhasebe Programlarına Uygunluk

e-Belge türlerinde yapılacak değişimleri ve mevzuatı biz sizin için takip edip geliştirelim

Kullanıcı Dostu

İster iş yerinde olun ister seyahat halinde gelen ve giden e-belgelerinizi anlık olarak kontrol edebilirsiniz.

Esnek Bir Yapı

Alışmış olduğunuz bir düzen mi var ? Korkmayın alışıla gelmiş bir biçimde sistemi kullanabilirsiniz

Gelişen Sistem

Her geçen gün yeni gelen özellik, kolaylıklar ve güncellemeleri anlık olarak takip edip kullanabilirsiniz.

e-Belge'de Anlık ve Hızlı Çözüm

  • Sistem üzerinde bizimle iletişime geçebilmeniz için 5 farklı kanalımız mevcut destek sistemi, canlı destek, telefon desteği, toplantı ve whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz.
  • İstekleriniz değerlendirilip çözüme kavuşturulur.
  • Belgelerinizin toplu ve hızlı bir biçimde işlemlerini yapmanıza olanak sağlayan bir sistem

  • Hızlı, kolay ve Güvenli

Gelişen altyapımız ile kolay, hızlı ve güvenli bir iletişim için verilerinizi şifreleyerek saklıyoruz. Tamamen kullanıcı dostu arayüzlerimiz ile kolayca işlerinizi yönetebilirsiniz.

1 Günde Geçiş Yap

  • Mevcut kullandığınız sistemden eFatura Entegrasyon sistemine geçmek bir gün gibi kısa bir sürede gerçekleştirilebiliyor.
  • Geçişin ardından hemen belge gönderimine başlayabilirsiniz.

E Fatura Entegrasyon Firmasını seçerken dikkat edilmesi gerekenler

  • Sizin muhasebe programınız ile uyumlu mu?
  • Canlı destek veriyor mu ?
  • Ulaşılabilir durumda mı ?
  • Bulut tabanlı yani her yerden erişilebilir durumda mı ?
  • Birden fazla entegratör ile sorunsuz çalışıyor mu ?

Mükemmeliyetçi bir e-fatura entegratör firması ile çalışmak istiyorsanız. eFaturaEntegrasyon.com internet sitesini mutlaka ziyaret edin.

Anahtar Kelimeler:
EFaturaERPERPMuhabase
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evden Eve Nakliyat Firması Seçimi Yapılmadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken 4 Önemli Nokta
Evden Eve Nakliyat Firması Seçimi Yapılmadan Önce Dikkat Etmeniz Gereken 4 Önemli Nokta
Nitril Eldivenin Özellikleri
Nitril Eldivenin Özellikleri
Kedi Köpek Tarağı Bağlama Halatları Kurye Mama Satın Alın
Kedi Köpek Tarağı Bağlama Halatları Kurye Mama Satın Alın
Sert Kış Aylarına Dayanıklı Harley Davidson Bot Modelleri
Sert Kış Aylarına Dayanıklı Harley Davidson Bot Modelleri
İstanbul Esenler İş İlanları
İstanbul Esenler İş İlanları
Afyonkarahisar İş İlanları
Afyonkarahisar İş İlanları
Doğayla İç İçe Keyifli Bir Tatil | Datça Palamutbükü
Doğayla İç İçe Keyifli Bir Tatil | Datça Palamutbükü
OPPO Reno 5 Lite 128 GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatları
OPPO Reno 5 Lite 128 GB Akıllı Cep Telefonu Fiyatları
En İyi E-ticaret Siteleri
En İyi E-ticaret Siteleri
SEM Nedir, Ne İşe Yarar?
SEM Nedir, Ne İşe Yarar?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim