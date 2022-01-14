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Nitril Eldivenin Özellikleri

Çeşitli amaç doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaç malzemelerinden biride nitril eldiven olarak bilinir.

14 Ocak 2022 Cuma 12:20
Nitril Eldivenin Özellikleri

Nitril Eldivenin Özellikleri

Günlük hayatımız da iş güvenliğimiz oldukça hassas konulardan biridir. Zaruri ihtiyaç haline gelen araç gereçlerden biride nitril eldivenlerdir. Çeşitli amaç doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaç malzemelerinden biride nitril eldiven olarak bilinir. Nitril eldiven aynı zamanda muayene eldiveni olarak ta isimlendirilen eldiven inşaat çalışanları, kimyasal maddeler ile çalışanlar ve uğraşanlar, laboratuvar ortamında çalışanlar, montaj, depolama, dağıtım, tamirat için üretilmiş bir güvenlik gerecidir. Ellerin zarar görecek maddeler tarafından korunması ve tehlikeden koruması amacı ile genelde kullanır.

Nitril Eldivende Olması Gereken Özellikler

Çok amaçlı kullanılabilir. El şeklini kolayca alabilir. Geçirgenlik özelliği azdır. Delinme yırtılmalara karşı direnci yüksektir. Raf ömrü oldukça uzundur. Sızdırmazlık özelliği çok yüksektir. Kimyasal maddelere karşı güçlü bir dirence sahiptir. Kalitesi oldukça fazladır

Nitril Eldiven Nerelerde Kullanılır?

İnşaat, laboratuvar, sanayi, tamirhane, bahçe, taşımacılık alanlarında kullanılması genelde ellerin zarar görmesini aza indirir . Dayanıklılık oranı yüksek olmasından dolayı cilde zarar vermesi oldukça zordur. Kaliteli olmasının Sağlık açısından yeri oldukça fazladır. Nitril eldiven günümüz de sanayi kollarında güvenlik amacı için tercih edilir. Elleri ve cildi dış etkenlerden kimyasal maddelerden korur. Genelde tehlikeli iş alanında kullanımı oldukça fazladır. Buda koruma yapısının güvenilir ve sağlam bir kalite de olmasından kaynaklıdır.

Kaç Çeşit Nitril Eldiven Vardır?

Pudralı ve pudrasız olmak üzere ikiye ayrılır. Pudrasız nitril eldiven elin kurumasını, çatlaması ve alerjik reaksiyonlara karşı korunmasını sağlar. Yırtılmalara karşı dayanıklı olması tercih edilmesi hakkında ön planda yer almasını sağlar. Ağır iş ve tehlikeli alanda çalışanlar genelde kalitesinden kaynaklı tercihi ilk sıraya alır. İş güvenliği hayatımızın her yerinde nitril eldivenler de iş güvenliğinin bir parçasıdır. Çalışırken önce güvenlik gerekli olmasında kaynaklı güvenlik parçaları da oldukça dikkat çekmektedir.

Nitril eldiven sürtünme direnci çok düşük olmasından kaynaklı giyinip çıkartılması daha kolaydır. Nitril eldivenler doğal kauçuk latex içermekte, böylece latex alerjisi olan kişiler için de tercih konusudur. Dayanıklı olmasından kaynaklı tek kullanımlık değildir birden fazla kez kullanılabilir. Maliyet açısından da bakıldığında tercih edilmesi gereken bir iş güvenliği araç gereç üründür. Bu ürünü satın almak için ucuzagidiyor.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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Nitril Eldiven
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