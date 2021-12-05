Noter Tasdikli Tercüme Yeminli Tercümanlar Tarafından Yapılmalıdır



Küresel ekonominin hızla büyümesi sonucunda şirketler çeviri hizmetlerinden daha sık yararlanmaktadır. Eğitim, turizm, sağlık, kültür ve diğer nedenlerle bireylerin yurt dışı ile olan iletişiminin artması da bireysel olarak alınan çeviri hizmetlerinde artışa neden olmaktadır. Aynı zamanda çeşitli alanlarda yaşanan ilerlemeler sonucunda özel uzmanlık gerektiren çeviri türleri de her zamankinden fazla ilgi görmektedir.

Uluay Çeviri sektöründeki tüm ihtiyaçları yakından izlemeye ve çeviri taleplerini en kaliteli şekilde karşılaşamaya odaklanır. Bu kapsamda noter tasdikli tercüme, tıbbi tercüme ve diğer çeviri türlerinde hızlı, kaliteli, güvenilir ve ekonomik hizmetler sunar. Siz de farklı alan uzmanlıklarına sahip, deneyimli ve profesyonel kadrosu ile ön plana çıkan Uluay Çeviri ile iletişime geçerek çeviri konusundaki standartlarınızı yükseltmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Dünya üzerinde yaşayan sayısız toplumda sayısız farklı dil konuşulması insanlar arasında iletişimin doğru ve sağlıklı olması önündeki en büyük engeldir. Bununla birlikte çeviri hizmetlerinden yararlanmak bu engeli ortadan kaldırmanın en hızlı ve pratik yöntemidir. Ülkeler arasında farklı konulardaki iletişim genellikle İngilizce sağlansa da dünya üzerinde İngilizce bilmeyen çok sayıda insan bulunmaktadır. Bu nedenle dünya üzerindeki farklı toplumlar arasında doğru ve etkili iletişim kurulabilmesi için profesyonel çeviri hizmetlerinden yararlanılması bir zorunluluk haline gelmektedir. Çeviri hizmetleri sözlü çeviri, yazılı çeviri, yeminli çeviri ve noter tasdikli tercüme gibi farklı şekillerde verilebilmektedir.

Noter tasdikli tercüme, yeminli tercümanlar tarafından yapılan çevirilerin tercümanın yemin zaptının bulunduğu noter tarafından onaylandığı tercüme türüdür. Özellikle resmi kurumlar kendilerine ibraz edilecek olan belgelerin noter tasdikli tercüme olmasını talep ederler. Noter tasdikli tercümelerin yurt dışında geçerli statü kazanabilmesi için apostil onayı, Dış İşleri Bakanlığı Onayı ve ilgili ülkenin konsolosluk/büyükelçilik onayı gerekli olabilir.

Günümüzde birçok farklı resmi evrak farklı nedenlerle kullanılmaktadır. Eğitim amacıyla yurt dışına gidilmesi, vize alınması ya da farklı birçok işlem nedeniyle resmi evrakların kullanılması gerekli olabilir. Farklı ülkelerde kullanılacak, resmi kurumlara ve kuruluşlara ibraz edilecek olan belgeler profesyonel çeviri hizmetlerinden yararlanılmasını gerektirir. Bununla birlikte her ülkenin resmi kurum ve kuruluşları farklı resmi evrak kabul standartlarına sahip olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Noter tasdikli tercüme hizmetleri yalnızca yeminli tercümanlar tarafından verilebilmektedir. Bir kişinin noter tasdikli tercüme yapabilmesi için yalnızca kaynak ve hedef dil hakimiyeti olması yeterli değildir. Noter tasdikli tercüme hizmeti verebilmek diğer bir deyişle yeminli tercüman olmak için çevirmenin belirli standartları karşılaması gerekir. Gerekli özellikleri taşıyan ve yeterliliği noter tarafından onaylanan çevirmenler noter huzurunda yemin edip yemin zabıtlarını imzaladıktan sonra yeminli tercüman ünvanını ve yeminli tercüme yapma hakkını elde ederler.

Tıbbi Tercüme Özel Uzmanlık Gerektiren Bir Tercüme Türüdür

Tıbbi tercüme tıp alanındaki birçok farklı ihtiyacın karşılanmasını sağlayan ve özel uzmanlık gerektiren bir tercüme türüdür. Tıbbi gelişmelerin dünya genelinde paylaşılması, tıbbi cihazların dünyanın farklı yerlerinde kullanılabilmesi gibi konularda önemli rol üstlenen tıbbi tercüme dilin bireysel olarak alınacak sağlık hizmetlerinde bir engel teşkil etmesini de engeller.

En zor ve titizlikle yapılması gereken çeviri alt türlerinden biri olan tıbbi tercümede anlam belirsizlikleri olması ve hata yapılması tolere edilebilecek bir durum değildir. Tıbbi metinler oldukça karışık yapıdadırlar ve kendilerine has üsluplara sahiptirler. Bu nedenle tıbbi tercüme hizmeti verecek olan çevirmen, çeviri sürecine başlamadan önce mutlaka metni özümsemeli, metnin üslubunu benimsemeli ve kaynak metindeki üslubu hedef metne en doğru şekilde aktarmalıdır.

Tıbbi tercüme sağlık gibi insan hayatını doğrudan etkileyen bir konuda gerçekleştirildiğinden dolayı anlam belirsizliğine ya da yoruma açık bir çeviri türü olmadığı unutulmamalıdır. Tıbbi metinlerin sahip olduğu kendine has üslup hedef dile yapılan çeviri sırasında korunmaya özen gösterilmeli, doğru ve eksiksiz bir aktarım yapılmalıdır. Bunun sağlanabilmesinin en etkili yolu tıp alanındaki güncel gelişmeleri yakından izleyen, kendini geliştirmeye önem veren, sektöre ve terminolojiye hakim tercümanlarla çalışılmasıdır. Çevirmen başarılı bir tıbbi tercüme yapabilmek için tıbbi tercüme konusu metni detaylı bir şekilde incelemeli, konusunu anlamalı, konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı eğer değilse bu konudaki eksikliklerini giderdikten sonra çeviri sürecine başlamalıdır.

Tıbbi tercümede yapılacak en küçük bir hata ciddi sonuçlara neden olabileceği için tıbbi tercüme en zor çeviri türlerinin başında gelir. Bu özelliği tıbbi çevirinin, çevirmenleri büyük ölçüde sorumluluk altına sokmasına da neden olur. Doktor raporları, epikriz raporları, ilaç prospektüsleri, medikal materyallerin kullanım kılavuzları, reçeteler, test sonuçları, medikal patentler, proje, tez ve tıbbi makaleler en çok talep gören tıbbi tercüme türleridir. Medikal çeviriler mutlaka evrensel tıp diline ve tıp terminolojisine bağlı kalarak yapılmalıdır. Bunun için tıp alanında eğitimli ve tıp sektöründe yeterli deneyime sahip profesyonel çevirmenler ile çalışılmalıdır. Ancak bu sayede başarılı ve kaliteli tıbbi tercümelere imza atılması, olası risklerin bertaraf edilmesi mümkün olacaktır.