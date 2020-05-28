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Ofisler yeni normalleşme süreçlerine hazırlanıyor

Armut’un verilerine göre, Mayıs ayının başından itibaren özellikle açık ofislerdeki temizlik ve mimari düzenlemelere yönelik hizmet talepleri iki katına çıktı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:02
Ofisler yeni normalleşme süreçlerine hazırlanıyor


Ofisler yeni normalleşme süreçlerine hazırlanıyor

Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ofis tadilatı taleplerini inceledi. Armut’un verilerine göre, Mayıs ayının başından itibaren özellikle açık ofislerdeki temizlik ve mimari düzenlemelere yönelik hizmet talepleri iki katına çıktı. Ofis içi düzenleme için mimar ve iç mimarlardan hizmet talebi yoğunlaşırken, ofis temizliği ve dezenfeksiyon hizmetleri de artış gösteriyor.

Mayıs ayının ilk 25 günü ile önceki dönem karşılaştırıldığında iç mimar taleplerinde yüzde 66’lık bir artış gözlemlenirken, mimarlara yönelik taleplerde yüzde 78’lik yükseliş gözlemlendi. Mimari anlamda ofis bölme sistemleri ve masa separatörü gibi hizmetlere yönelik talepler söz konusuyken, boya badana gibi hizmet arayışları da bulunuyor.

Ofislere dönüşün kademeli olarak başlamasıyla birlikte, ofis temizliği talepleri yüzde 102 oranında artış gösterdi. Benzer şekilde ofislerdeki dezenfeksiyon hizmetlerine olan talepler de yüzde 36 yükselişte. Hijyen ve sağlık tedbirleri kapsamında bina havalandırma sistemlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu için Armut.com üzerinden talep oluşturulabiliyor.

Armut hakkında:

Hizmete ulaşmanın en kolay ve güvenilir yolu olma amacıyla Armut 2011 yılında kuruldu. 3000’in üzerinde farklı kategoride 400.000’den fazla hizmet vereni hizmet almak isteyenlerle buluşturan şirket, Türkiye’nin hizmet alanındaki en büyük online platformu olarak faaliyet gösteriyor. 6 farklı milletten 80 kişilik ekibe sahip olan Armut, global markası HomeRun ile İngiltere, Mısır, Romanya ve Suudi Arabistan’da operasyonlarını yürütüyor; Türkiye’deki alt markası Rahat Taşın ile nakliye alanında özelleşmiş bir hizmet sağlıyor. Şirket, 2017 yılında Deloitte tarafından seçilen Technology Fast 50 listesinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen 2. teknoloji şirketi, Technology Fast 500 listesinde ise Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki en hızlı büyüyen 40. şirketi oldu.

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