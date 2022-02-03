Online Doktor Randevusu

Doktor Randevusu Nasıl Alınır?

Hastaneye gitmek ve tedavi olmak isteyen kişilerin sorduğu ve öğrenmek istediği konuların başında doktor randevusunu nasıl alırım sorusu gelmektedir.

Doktor randevusu almanın birçok farklı yöntemi bulunmaktadır.

Doktor Randevusu almanın yöntemleri;

Hastaneye gidip sıra bekleyip randevu almak, Telefon ile 182’yi arayarak Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerine telefon ederek doktor randevusu almak, MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemini) Kullanarak internetten online randevu almak, (Devlet Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleri ile Aile Hekiminden randevu almak için) Özel Hastanelerin santrallerini arayarak, telefon ile randevu almak, Doktorbul.com web sitesinden randevu almak.

İnternetten Doktor Randevusu Alma;

Bu işlem için genellikle kullanılan yöntem MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) nin kullanılmasıdır.

MHRS üzerinden online randevu alma yöntemi Devlet Hastaneleri ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinden online randevu almak için kullanılır.

MHRS üzerinden randevu alabilmek için kişinin Merkezi Hekim Randevu Sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

MHRS’ye nasıl üye olunur, Nasıl online randevu alınır:

Telefonumuzdan önce play store’u açalım, arama bölümüne MHRS yazalım, burada giriş yap, üye ol, geçici parola gibi seçeneklerle karşılaşacağız.

Üye ol seçeneğini tıkladığımızda, T.C. kimlik numaramızı, adımızı soyadımızı yazıp, devam butonuna tıklayarak, diğer sayfaya geçiyoruz.

Bu yeni sayfada sistem online randevu almak için bizden bir parola belirlememizi istiyor.

Parolanın en az 8 en fazla 16 karakterden oluşması gerekiyor. Bu parola içerisinde büyük, küçük harf, rakamlar ve özel karakterler olması gerekiyor. (Nokta, virgül vb. gibi)

Parolamızı da oluşturduktan sonra, istediğimiz zaman MHRS sistemine girebilir ve doktor randevusu için online randevu alabiliriz.

Giriş yapılınca Aile hekiminden Randevu al ya da Hastaneden randevu al seçeneklerinden heangisinden online randevu almak istiyorsak onu tıklıyor ve randevumuzu oluşturabiliyoruz.

Telefonumuzda konumumuz açık ise Merkezi Hekim Randevu Sistemi direkt olarak bizi bulunduğumuz konumdaki hastane, sağlık ocağı, araştırma hastanesi, Üniversite hastanesine yönlendiriyor.

Hastaneyi de seçtikten sonra ilgili bölüm seçilerek, online randevumuzu oluşturuyoruz.

Doktorbul Nedir?

Doktorbul, 17 senedir faaliyette bulunan bir sağlık platformudur.

Temel faaliyeti, veri tabanında bulunan 56.000+ Doktoru, 4.500.000 +potansiyel hastayı ve 11000 Klinik ve hastaneyi bir araya getirmek ve sağlık ile ilgili sorunların çözülmesini sağlamaktır.

Bu platformdan sağlık sorunları ile ilgili olarak, üye olmadan herkes faydalanabilir.

Kişiler, şüphelendikleri hastalıklar ile ilgili bilgi sahibi olabilir, hastalığının tanı ve tedavisi için hangi doktora gidebileceğini öğrenebilir, bu site sayesinde tüm özel ve resmi sağlık kuruluşlarından randevu alabilirler.

Tamamen ücretsiz olan bu platform sayesinde Türkiye’de herhangi bir ilde yaşayan tüm kişiler online randevu işlemlerini kolayca yapabilirler. Randevu almadan önce platformda kayıtlı olan uzman doktorlara sorular yöneltebilmek de platformun sunduğu hizmetlerden birisidir.

Doktorlar ile ilgili aramayı yaparken, uzmanlık türü ve şehirlere göre ayrıştırılmış olan tüm özel ve resmi sağlık kuruluşlarında görev yapan uzmanlara erişmek bu platform sayesinde oldukça kolaydır.

Doktorbul’la Online Doktor Randevusu Alma:

www.doktorbul.com web sitesine giriş yapın. Hastalıklar, Uzmanlıklar ve Hastaneler alt başlıkları ile belirtilmiş olan bölümden hangisini seçmek isterseniz o sekmeyi tıklayın.

Hastalığınızın ne olduğu, nasıl bir hastalık olduğunu öğrenmek için hastalık adını yazarak konu hakkında bilgi sahibi olun. Bu bölümde hastalığınız ile ilgili genel bilgilere ulaşabileceğiniz gibi, bu hastalığın hangi uzmanlık dalında tanı ve tedavisinin yapılacağını da görebileceksiniz.

Hastalığınız ile uzman doktorların listesi de ekranda karşınıza çıkacak olup, bu uzmanlara randevu öncesi sorular sorarak bilgi almanız da mümkün olacaktır.

Karar verdiğiniz uzman doktordan online randevu oluşturabilir ve randevu takvimi oluşturarak bu uzmana başvurabilir, tedavinizi yaptırabilirsiniz.

Doktorbul platformu yapacağınız bu işlemler için sizden hiçbir ücret talep etmemektedir.

Bu şekilde randevu alıp, tanı ve tedavisini gerçekleştiren kişilerin www.doktorbul.com sitesinde yorumlarını yazmaları, görüş ve önerilerini belirtmeleri bu hizmeti doktorbul platformu aracılığıyla daha fazla kişiye ulaştırmak için yararlı olacaktır.

www.doktorbul.com olarak herkese sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmeleri dileklerimizle.

Sağlık, Sevgi ve Sağlıcakla kalın.