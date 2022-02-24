Online Terapi Nedir? Neden Tercih Edilmeli?

Son yıllarda hepimiz teknolojiye daha fazla bağımlı hale geldik “alışveriş, öğrenme, sosyalleşme gibi aktiviteler” için hayatın hemen hemen her alanında terapi, artık bize nerede ve ne zaman uygun olursa olsun çevrimiçi olarak erişebileceğimiz bir başka değerli hizmettir. Online terapi faydaları artık yaygın olarak tanınmaya başlandı. Bu yüzden COVID'den sonra bile bu hizmet alınmaya devam edecek.

Çevrimiçi terapinin büyümesinin salgın sonrası bile devam edeceği öngörülür. Covid pandemisi çevrimiçi yaşamı ve terapiyi zorlarken, araştırmalar çevrimiçi terapötik bir görüntülü sohbetin faydalarını göstermektedir. Şahsen terapi kadar etkilidir ve bir dizi ek avantajla birlikte gelir. Bunlar, kolaylık ve maliyet gibi pragmatik olanı içerir ve aynı zamanda terapötik ilişkiyle ilgili daha az belirgin olanları da içerir.

Bu nedenle, başlamayı düşünüyorsanız ve sizin için doğru olup olmadığını merak ediyorsanız, çevrimiçi terapinin yararları ve nasıl başlayabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Online terapi nedir?

Akıl sağlığı desteği almanın tek yolunun terapistin kanepesinde olduğu günler geride kaldı. Çevrimiçi terapinin yükselişiyle, artık nerede ve ne zaman uygun olursanız olun nitelikli bir online psikolog ile konuşabilirsiniz. İhtiyacınız olan destek kelimenin tam anlamıyla parmaklarınızın ucunda.

Teknolojinin hayatımızda devrim yaptığını söylemek hafif kalır. En sevdiğimiz yemekler, bir düğmeye birkaç tıklamayla tabaklarımızda olabilir ve aşkı bulmamız için gereken tek şey birkaç kaydırma olabilir. Ayrıca pandemi sırasında ile randevulara daha fazla alıştık.

Bu nedenle, zihinsel sağlığımıza bakmak söz konusu olduğunda aynı kolaylığı istememiz doğaldır. Ne de olsa terapiye başlamak cesaret ister. Otobüs tarifeleri, çocuk bakımı veya sosyal mesafe konusunda endişelenmenize gerek kalmadan yeterince büyük bir adım.

Çevrimiçi terapi yeni bir kavram değil ve bir süredir var. Ancak son zamanlarda, özellikle COVID nedeniyle, giderek daha fazla çevrimiçi terapinin faydalarını görüyoruz. Daha sert kilitleme önlemleri alındığında, terapi seansları dijitale geçmek zorunda kaldı ve birçok müşteri sanal desteği paha biçilmez buldu.

Pandemi sırasında yaşadığımız kolektif travma, terapi ihtiyacının her zamankinden daha fazla olduğu anlamına da geliyor. 2021 yılında Avrupa’da yapılan bir araştırmaya göre, pandemi başladığından beri anksiyete ve depresyonda önemli bir artış var ve bu tamamen anlaşılabilir. Her ne kadar işler iyiye gidiyor olsa da araştırmalar aynı zamanda pandeminin ruh sağlığı sonuçlarının, işler uzadıkça ve pandemik yorgunlukla mücadele ettikçe daha da kötüleşebileceğini gösteriyor.

Kaygılarınızı hafifletmek, fobiyle yüzleşmek veya sadece daha iyi bir siz olmak istiyorsanız, çevrimiçi terapi yüz yüze bir oturumda erişebileceğiniz tüm başa çıkma mekanizmalarına erişmenizi sağlar. Kıdemli bir psikolog, Bilişsel Davranışçı Terapi (CBT), Şema Terapisi veya Diyalektik Davranışçı Terapi (DBT) gibi tedavileri kullanarak size doğru yolda rehberlik edecektir. Ancak bunu sadece telefonunuz, tabletiniz veya dizüstü bilgisayarınız aracılığıyla yaparlar.