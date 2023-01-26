Oyun Halıları ile İlgili En Çok Sorulan 5 Soru

Bugünkü içeriğimizde anne babaların yanıtını en çok merak ettiği soruları ve cevaplarını derledik. Siz de bu yazımızı okuyarak oyun matlarını daha yakından tanıyabilir, ürün seçimi yaparken en doğru tercihi yapabilecek bilgi seviyesine erişebilirsiniz.

Oyun Matları Kaç Yaşına Kadar Kullanılır?

Öncelikle bu matların üretim amacının bebeklere rahat, konforlu ve sağlıklı bir alan sunmak olduğunu belirtmeliyiz. Bu nedenle, oyun matlarının doğumdan sonra kullanılmaya başlanmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor. İçerisinde bebeklerin sağlığına zarar verecek malzemeler olmayan bir oyun matının tercih edilmesi ise son derece önemlidir. Bu durumda doğumdan itibaren oyun matlarının kullanılmasında da bir sakınca olmaz.

1 ila 4 yaş arasında olan bebekler için darbe emici özelliği olan, kaymayan yüzey dokusuna sahip oyun halıları rahatlıkla kullanılabilir. Bu ürünler 1-4 yaş arasındaki bebeklere gayet güvenli bir aktivite alanı sunar. 4 ila 7 yaş arasında olan çocuklar için de oyun matının önemli bir ihtiyaç olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü bu yaş aralığında olan çocukların oyun matları yardımı ile hayal güçlerinin desteklenmesi sağlanabilir. Zira bu matların üzerindeki desenler ve çizimler eğitimlerine de yardımcı olacaktır.

Oyun Matı Dış Ortamda Kullanılabilir m i?

Bu ürünleri iç mekanlarda kullanmak daha doğru olacaktır. Ancak kısa süreliğine dış ortamda kullanılmasında da bir sakınca olmuyor. Özellikle bahçede, çim üzerinde ya da kum zeminde kısa süreliğine kullanılabilirler. Yine de çocukların üzerinde oynamadığı durumlarda oyun matlarını dış ortama bırakmak önerilmiyor. Özellikle uzun süre güneşe maruz kalmalarını engellemek gerekir.

Oyun Matları Hangi Malzemelerden Üretilir ve Güvenilir midir ?

En sık gündeme gelen sorulardan biri de oyun matlarının üretildiği malzemelerin bebekler için zararlı olup olmadığıdır. Öncelikle hangi markanın ürününü tercih ettiğinize bağlı olarak bu sorunun yanıtı değişebilir. Piyasada çok sayıda farklı marka oyun halısı çeşitleri üretiliyor. Anne babalar ise tercihini olabildiğinde kaliteli ve dayanıklı malzemelerden üretilen oyun matlarından yana yapmalıdır. Bu noktada en çok tercih edilen ürünlerin Unigo oyun matları olduğunu eklememiz gerekir.

Unigo oyun matları tek katman halinde üretiliyor ve üretimde dolgu köpük ham madde kullanılıyor. Uluslararası sağlık ve güvenlik sertifikalarına sahip olan bu ürünlerde; ağır metal, formaldehit, ftalat, endokrin engelleyici ve zehirli gaz bulunmaz. Kanserojen madde içermeyen ekolojik ürünler olması, ebeveynlerin gönül rahatlığı ile Unigo oyun matlarını kullanmasını da beraberinde getiriyor. Sonuç olarak bu markanın ürünlerinin tamamen güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunu tüm markaların oyun matları için söylemek doğru olmaz.

Oyun Matları Nasıl Temizlenmeli?

Oyun matlarının nemli bir havlu ya da bebeklerin temizliğinde kullanılan ıslak mendiller ile silinmesi, temizlenmesi için yeterli olacaktır. Kimyasal temizlik malzemelerinin kullanılması önerilmez. Unigo oyun matlarının en önemli özelliklerinden biri de antibakteriyel olmalarıdır. Üzerinde bakterilerin yayılması ve çoğalması mümkün olmadığından her gün temizlenmelerine de gerek kalmıyor.

Kimi zaman aileler oyun matlarını sirke ya da arap sabunu gibi malzemeler ile temizlemeyi tercih edebiliyor. Ancak bu malzemelerin kullanımı da önerilmez. Aynı zamanda kuru temizleme ya da buharlı temizleme yöntemlerini de uygulamamak gerekiyor. Nemli bir havlu ile silinmesi, gerekli olan hijyenin sağlanması için yeterli olacaktır. Yüzey temizliğinde kimyasal temizleyici malzemeler kullanmak, oyun matlarının deforme olmalarına yol açabilir. Bu durumda kullanım ömrü de kısalacaktır.

Oyun Matı nın Üzerindeki Boyalar Çıkar m ı?

Unigo gibi kaliteye önem veren bir markanın oyun matı çeşitlerini tercih etmeniz durumunda, oyun halılarının üzerindeki boyaların çıkması normal bir kullanımda mümkün olmaz. İleri teknoloji ile üretilen oyun halılarında kullanılan boyalar da hassas boya teknolojisi ile bu ürünlere kazandırılıyor. Bunun nedeni ise bebekler için özel olarak geliştirilmiş ürünler olmasıdır. Ancak oyun matının üzerine sert cisimlerin sürtülmesi, kimyasal temizlik malzemelerinin kullanılması gibi durumlarda boyaların çıkması söz konusu olabilir.

Siz de unigo.com.tr adresini ziyaret ederek oyun matları hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ayrıca eğitici oyuncak çeşitleri gibi bebeklerin hayal dünyasını güçlendiren desenlere ve çizimlere sahip oyun matlarını da yine bu adreste bulabilirsiniz. Oyun matları ile birlikte kullanılabilecek eğitici ahşap oyuncaklar da çocukların keyifli ve konforlu bir zeminde yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini geliştirmeye destek olacaktır.