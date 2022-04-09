Özel Günler için Topuz Saç Örgü Modeli
Saç örgü modelleri oldukça kapsamlı bir konudur. Ve fazlaya modeller yapılabilmektedir. Bizlerde sizin için saç örgü modelleri konusunda birkaç tavsiye verelim istiyoruz. Araştırmalarımız sonucu örgü modelleri arasında topuz örgü modelinin ne kadar trend olduğunu gördük ve sizlere modeller sunmaya geldik. Şık ve oldukça ilgi çeken topuz saç örgü modelleri adım adım anlatacağımız makalemizi sizler için derledik. Kurulduğumuz günden bu yana eğlenceden modaya, bakımdan sağlığa kadına dair aradığınız güncel ne var ise kadın site olarak Bonitam web adresimizde bulabilirsiniz. Dilerseniz birlikte topuz saç örgü modellerini inceleyebiliriz. Makalemizin devamında adım adım örgü modellerini anlatmaktayız. Sizlerde okumaya devam ederek topuz örgü modelimize ulaşabilirsiniz. En trend saç örgü modelleri için sayfamızı takipte kalabilirsiniz.
Topuz Saç Örgü Model Çeşitleri
Özel günlerinizin vazgeçilmezi olacak topuz saç örgü modelleri ile karşınızdayız sevgili okurlarımız. Saç örgü modelleri topuz yapıldığında oldukça şık görünmektedir. Sizlerin de göz bebeği olacak modellerimize birlikte göz atabiliriz. Son yılların vazgeçilmez saç tasarımı olan tüm örgü modellerimizi web sayfamızdaki kategorilerimizden bulabilirsiniz. Sizler için her zaman en iyisini en güzelini araştırarak bulmaktayız. Vazgeçilmez şık rahat hatta evde kendinizin yapabileceği örgü saç topuzu modelleri ile karşınızdayız. Kuaförlerden ve toka bile takarken canınızın yanmasından sıkıldıysanız gelin birlikte evde kendinize yapabileceğiniz kolay ama şık modellere göz atalım.
Adım Adım Topuz Saç Örgü Modelleri
Severek bizleri takip ettiğiniz sitemize hepiniz hoş geldiniz sevgili okurlarımız. Yarım topuz örneği verecek olursak eğer Hollanda saç örgü modelli yarım topuzumuzdan örnek verelim. Hadi bakalım başlayalım.
- Alnınızın iki yan çizgisini hiza alarak saçlarınızı ayırıyorsunuz ve başınızın tepe noktasına kadar ayırmış olduğunuz tutamı Hollanda saç örgü modeli şeklinde örüyorsunuz.
- Tepe noktasının bittiği yerde kalan tutamı bir lastik yardımı ile tutturuyoruz.
- Bağladığımız saçın örmediğimiz kısmını kendi etrafında çevirerek tel toka yardımı ile tutturuyoruz.
- Ve işte günlük yaşantımızda da kullanabileceğimiz yarım topuzumuz hazırdır.
- Tam topuz saç örgü modeline örnek verecek olursak eğer;
- Saçımızın tamamını üç eşit parçaya ayırıyoruz ve balıksırtı modelimizi ayrı ayrı ayırdığımız üç parça içinde örüyoruz.
- Ucuna kadar ördüğümüz üç balıksırtı modelimizin ortasındaki örgüyü kendi etrafında ensemizden toparlıyoruz.
- Topladığımız örgümüzü tel toka aracılığı ile sabitliyoruz.
- Ardından sağdaki örgümüzü topladığımız saçın etrafına doluyoruz.
- Doladığımız örgümüzü tel toka yardımı ile iyice sabitliyoruz.
- Sabitlendiğinden emin olmalıyız ki topuzumuz bozulmasın veya örgümüz düşmesin.
- İyice sağlamlaştırdığımız topuzumuzun çevresine soldaki saç örgü modelimizi doluyoruz.
- Ve yine doladığımız örgümüzü tamamen sabitliyoruz.
- Tel toka yardımı ile iyice sabitlendiğinden emin olmalısınız.
- Ardından yüz şeklinize göre dilerseniz alnınıza birkaç tel saç çıkarabilirsiniz veya kulak hizanızdan küçük bir tutam saç çıkarabilirsiniz.
- Böylelikle dağınık örgü saç topuzumuz hazır.