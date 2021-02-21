Özel Günleri Anlamlı Kılan Hediye Çeşitleri Muhiku’da!

En özel zamanlarımız, sevdiklerimizin varlığı ile anlam kazanır. Sevdiklerimizden gelen hediye ile de daha da anlam kazanır. Böyle zamanlar ve böyle zamanlarda verilen küçük hediyeler sevdiklerimiz ile aramızdaki bağı da kuvvetlendirir.

Sevdiklerimizin özel anlarına anlam katacak en güzel hediye çeşitleri ise tabii ki Muhiku’da! “Muhiku’yu bu denli özel kılan nedir?” diye soracak olursanız, size pek çok yanıt sıralayabilirim.

Muhiku’yu hediye sektörü içerisinde özel kılan ilk sebep, müşteri memnuniyetini ön planda tutması. Muhiku ekibi, özenle hazırladığı hediye kutularını bize sorunsuz bir şekilde ulaştırmak için var gücüyle çalışıyor. Karşılaşılabilecek problemleri minimum seviyede tutmaya özen gösteren Muhiku, yaşadığımız en küçük olumsuzlukta bizi memnun etmek ve sorunumuzu çözmek için elinden geleni fazlasıyla yapıyor.

Muhiku’yu hediye sektörü içerisinde özel kılan diğer bir sebep ise herkese ve her özel güne hitap eden hediye seçenekleri sunması. Böylece sevdiklerimize en özel anlarında en doğru hediyeyi armağan etmemize yardım ediyor.

Muhiku’nun hediye sektöründe köklü bir yere sahip olmasının üçüncü sebebi ise her bütçeye hitap eden hediye seçenekleri hazırlaması. Hediye sektörünün uçuk fiyatlarına nazaran kaliteyi en uygun fiyatlarla sunuyor.

Muhiku’yu özel kılan diğer bir sebep ise sunduğu fırsatlar. Özel günlerde yaptığı indirimler ve ilk alışverişe özel indirim kodları en güzel hediye seçeneklerine en uygun fiyatlarla ulaşmamızı sağlıyor. Diğer taraftan ücretsiz kargo & aynı gün ücretsiz teslimat seçeneği ile de bizi kargo parası ve kurye parası ödeme derdinden kurtarıyor. Biz de kargoya vereceğimiz para ile hediye kutumuzun içerisine ekstra hediyelik ekleyerek, hediyemizi zenginleştirebiliyoruz.

Muhiku’yu hediye dünyası içerisinde özel kılan bunlar gibi daha pek çok sebep var. Attığı her adımda önce bizim mutluluğumuzu göz önünde bulunduran Muhiku, özel günlere anlam katabilmek için uğrayacağımız ilk adres!

Sevgiliye Hediye Edilecek En Anlamlı Hediyeler Muhiku’da!

Sevgiliye hediye ararken sıkıcı hediyeler görmekten sıkıldınız mı? Öyleyse sıkıcı hediyeleri elinizin tersiyle itme vakti geldi. Çünkü, Muhiku’nun bizlere sunduğu sevgiliye hediye seçenekleri renkli, göz alıcı ve eğlenceli!

Muhiku’nun sevgiliye özel hazırladığı hediye seçenekleri bildiğiniz sıradan hediyelerden oldukça farklı. Çünkü bu hediyeler içerisinde; yöresel lezzetlere, birbirinden lezzetli çikolatalara, kişisel bakım ürünlerine, aksesuarlara, ev ve yaşam ürünlerine, ofis ve kırtasiye malzemelerine, deneyim kitlerine ve daha pek çok kategorideki ürüne yer veriyor. Birbiriyle uyumlu parçaların özenle seçildiği ve bir araya getirildiği hediye kutuları sevgiliye eğlenceli, renkli ve göz alıcı bir hediye sunmamıza olanak sağlıyor.

Muhiku’nun farklı içeriklerle süslediği ve farklı isimlerle adlandırdığı sevgiliye hediye seçenekleri tüm özel günlere anlam katıyor. Sevgilinizle aranızdaki bağı ve sevgiyi kuvvetlendirecek olan sevgiliye hediye seçenekleri ile yıl dönümlerinize, yılbaşına, doğum günlerine, Sevgililer Günü’ne anlam katabiliceğiniz gibi sevgilinize beklenmedik sürprizler de hazırlayabilirsiniz.

Muhiku’nun sevgiliye hediye kutuları içerisinde dikkat çeken parçaları; yöresel kahve ve çay çeşitleri, el yapımı lezzetli çikolatalar, kalp şeklinde çikolatalar, bir ömür saklanabilecek bir çiçek çeşidi olan kuru çiçek demeti, not defterleri, planlayıcılar, özel tasarım love desenli kupalar, şık fincan takımları, oda kokuları, kolonyalar, çay & kahve demleme ekipmanı ve aşk temalı not kartı şeklinde sıralayabiliriz.

Muhiku’nun hayatın içinden parçalarla süslediği hediye kutusu seçenekleri ile partneriniz için anlamlı bir hediye seçmek oldukça kolay! Hediyenize daha da anlam katmak ve içinde bulunduğunuz özel ana uygun olması için içerisine küçük bir hediye notu eklemeniz yeterli olacaktır!

Muhiku ile Kişiye Özel Hediye Hazırlamak Çok Kolay!

Kişiye özel tasarlanan tüm hediyeleri unutun derim! Çünkü, Muhiku ile kişiye özel hediye kavramı kalem ve defter üzerine yazılan isimlerden çok daha fazlası. Muhiku ile kişiye özel tasarlayacağımız hediyeler sevdiklerimizin isimlerini taşımıyor, aksine onların ilgi alanlarına ve zevklerine hitap eden parçalarla tasarlanıyor. Anlayacağınız kişiye özel hediye Muhiku ile hak ettiği değeri kazanıyor.

Muhiku ile sevdiklerimizin ilgi alanlarına ve zevklerine hitap eden hediyeleri bizler tasarlıyoruz. Çeşitli kategoriler içerisinden sevdiklerimize hitap eden parçalarla onlar için en özel hediyeyi hazırlayabiliyoruz.

Muhiku ile kişiye özel hediye tasarlamak için Kendi Kutunu Yap sayfasını ziyaret etmemiz yeterli. Karşımıza çıkan; yiyecek içecek, ev yaşam, kitap, deneyim kitleri, güzellik bakım, kırtasiye ofis ve aksesuar kategorileri içerisinde yer alan ürünler içerisinden sevdiklerimize hitap eden parçaları seçiyoruz. Daha sonra ise siparişimizi oluşturuyoruz ve kutumuz hazırlanma aşamasına geçiyor.

Fakat hediye kutumuzu tasarlarken bir noktaya dikkat etmemiz oldukça önemli. Sevdiklerimizi yansıtan parçalar arasında renk veya kullanım açısından uyumlu parçalara yer vermeye özen göstermeliyiz. Aksi takdirde hediye kutumuz birbiriyle alakasız ürünlerin yer aldığı bir hediye kutusuna dönüşür ve göze çok da hoş görünmez. Bu noktaya dikkat ettiğimiz takdirde sevdiklerimiz için oldukça güzel bir hediye tasarlayabiliriz.

Muhiku’nun sıra dışı bir bakış açısıyla tasarladığı kişiye özel hediye fikri sevdiklerimize kendilerini daha özel ve değerli hissettirmenin en güzel yolu!