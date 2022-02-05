PCR Testi Nedir?

Konforlu bir hayat sürdürme noktasında gerekli olan tedavilerin zamanında alınması gerekmektedir. Hızla ilerleyen günümüz tıbbı, birçok hastalığın tedavisinde başarılı sonuçlar elde etmek için kullanılan testler geliştirmiştir.

Su, hava veya temas gibi birçok farklı sebeple insan vücuduna yerleşen bakteri, virüs, mikrop gibi zararlı organizmalar; ölümlere, kalıcı hastalıklara ya da doğru bir tedaviyle kısa sürede iyileştirilebilir hastalıklara sebebiyet verebilmektedir. Hastalık tedavisinde bireyin vücudundaki zararlı maddelerin tespiti çok önemlidir.

PCR Testi Nedir? PCR testi (Polymerase Chain Reaction Test), bu sebeple uygulanan testlerden birisidir.

Hücrelerimizde bulunan DNA’lardaki iki segment arasındaki herhangi bir bölgeyi enzimatik bir şekilde çoğaltma amacıyla uygulanan testlere PCR testi denmektedir. Babalık testi, kanser araştırmaları, salgın hastalıkların belirlenmesi noktasında PCR testleri uygulanmaktadır.

Ülkemizdeki her ilde kurulmuş olan aile sağlığı merkezleri, hastaların öncelikli olarak sağlık hizmeti almayı tercih ettiği merkezlerdir. Fakat test kiti bulunmayan sağlık ocakları tarafından PCR testi uygulanmamaktadır.

Nasıl Yapılır?

Gün içerisinde birçok sebeple PCR testi uygulama ihtiyacı duyan hastaların ilk olarak araştırdığı konuların başında testlerin nasıl uygulandığı konusu gelmektedir. PCR testleri kişiye özel olarak uygulanmaktadır. Salgın hastalıklar sebebiyle yapılmayan testler, hastanın burun ve ağzındaki sürüntülerin alınması ile yapılmaktadır.

Salgın hastalıklara yeni yakalanan hastaların burun ve boğazlarında bol miktarda sürüntü bulunurken, hastalığı ilerleyen kişilerde sürüntü kalmayabilmektedir. Bu sebeple kişilerin hava yollarından örnekler alınmaktadır. Ayrıca, balgam gibi salgılarda PCR testlerinde uygulanabilmektedir.

İnce pamuklu bir çöpün boğaz, burun ya da hava yollarındaki bölgelere sürülmesi yoluyla toplanan örnekler, özel bir kapla Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış laboratuvarlara gönderilmektedir. Kaplara PCR testinin hangi sebeple yapıldığı, hastanın adı soyadı gibi bilgilerin yazıldığı özel bir fiş yapıştırılmaktadır.

Araştırma konusu olan virüs, mikrop veya kanser hücresinin DNA’sının ultrasonik ışınlar kullanılarak hastanın sürüntüsü ile buluşturulmasından sonra DNA üremişse PCR testi pozitif sonuçlanmaktadır. Pozitif PCR testleri, araştırma sonucunda hastalığın bireyde var olduğunu ya da bireyin çocuğun babası olduğunu göstermektedir.

Negatif PCR testleri, kişinin hasta olmadığını ya da bireyin babası olmadığını göstermektedir. Günümüzde birçok sağlık kuruluşu PCR test hizmeti sağlamaktadır.

Nerede Yapılır?

Günümüzde hızla değişen iklim şartları sebebiyle birçok virüs, bakteri veya mikropların ortaya çıkması sonucunda çeşitli hastalıklar türemektedir. Büyük nüfuslarda etkili olan bu hastalıklar şüphesiyle tedavi hizmeti almak isteyen bireylerin merak ettiği konulardan birisi olan PCR testi nerede yapılır sorusunu sizler için yanıtlıyoruz.

PCR Testleri,

Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, Özel sağlık kuruluşları, Sağlık Bakanlığı’na bağlı laboratuvarlar, Bazı aile sağlığı merkezleri tarafından uygulanmaktadır.

Özel sağlık kuruluşları PCR testlerini müşterilerine özel indirimler uygulayarak fiyatlandırma yolunu seçmektedirler. Koronavirüs tedavisine başlamak için yapılması gereken ilk işlem PCR testinin hastaya uygulanmasıdır. Birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan hastalıkların tedavisi için kullanılan testlerden bütün hastaların hizmet alması adına Sağlık Bakanlığı ücretsiz test uygulaması başlatmıştır.

Sigortalı veya sigortasız olan tüm hastalık şüphesi yaşayan vatandaşlarımız, devlet hastaneleri ve PCR testi kiti bulunan aile sağlığı merkezlerinden ücretsiz bir şekilde test yaptırabilmektedir.

Özel sağlık kuruluşları birçok uygun seçenekteki sağlık hizmetlerini hastalarına ulaştırarak onların kısa süre içerisinde sağlıklı bir hayata kavuşmalarını sağlamaktadır. Bu sebeple hızlı bir şekilde PCR testi yaptırmayı amaçlayan hastalar, özel sağlık kuruluşlarına giderek test yaptırmaktadırlar. Test sonuçları genellikle 3 4 saat içerisinde sonuçlanmaktadır. Real time PCR testi hizmetleri ise 15 dakikada sonuçlanmaktadır. Ölüme sebebiyet verebilecek olan birçok hastalığın tedavisinde uzmanlaşmış olan firmamız sizlere PCR testi konusunda kaliteli hizmetler sunmaya devam etmektedir.