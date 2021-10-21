Prefabrik ve Konteyner Evler Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Halk arasında konteyner ev ya da panel ev gibi farklı isimlerle de anılan bu konutlar hakkında bazı bilgilere sahip olmanızda fayda var. Böylelikle söz konusu yapıların sizin beklentilerinize uygun olup olmadığı gibi bazı soruların yanıtlarını da öğrenmiş olacaksınız.

Öncelikle bu konteyner ve prefabrik evlerin imarlı arsalar üzerine inşa edilebildiği bilgisini aktaralım. Dolayısıyla dilediğiniz herhangi bir yere evin kurulumunun gerçekleştirilmesi mümkün olmaz. Arsanın mutlaka imarlı olması koşulu aranıyor. Evin panellerinin ya da bir başka deyişle parçalarının imalatı ise fabrika tesislerinde gerçekleştiriliyor. Ardından bu parçalar evin kurulumunun gerçekleştirileceği bölgeye naklediliyor. Kurulum ise evin kullanılacağı alanda tamamlanıyor.

Kurulum sonrasında boyama aşamasına geçiliyor. Boyama süresinin ne kadar olduğu ise evin büyüklüğü gibi çeşitli unsurlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kimi zaman prefabrik ev sadece 1 günde boyanıyor ve kullanıma hazır hale geliyor. Bazı evlerin boyama süresi ise 3 güne kadar uzayabiliyor. Boyama aşaması bu yapıların kurulum aşamalarının sonuncusudur. Boyamanın da tamamlanması ile birlikte evin kullanıma hazır olması da söz konusudur.

Pratik, güvenilir ve dayanıklı bir yapı sunan konteyner, kullanıcıların isteklerine göre pek çok amaca yönelik hazırlanabilmektedir. Ancak son zamanlarda minimal yaşamı tercih eden ailelerin gözdesi olmuş durumda. Konteyner ev kurulumu 6 saat gibi kısa sürede tamamlanabilmekte ve Karmod firmasının güvencesi ile Türkiye'nin her yerine bu hizmet sunulmaktadır.

Prefabrik ve Konteyner Evlerin Avantajları Neler?

Elbette bu yapıların ne gibi avantajlar sağladığı da bilinmesi gereken hususlar arasında yer alıyor. Zira avantajlar hakkında bilgi sahibi olanlar zaten kısa zamanda kendileri için de bir evin inşa edilmesini istiyor da diyebiliriz. Avantajlara dair şu bilgileri aktarmakta fayda var:

Prefabrik ve konteyner evlerin fabrika tesislerinde çok kısa bir süre içerisinde üretilmesi mümkündür

Kurulum için hava koşullarının uygun olması gerekmez, her mevsimde ve her türlü hava koşulunda kurulum aşamasına başlanabilir ve tamamlanabilir

Karmod gibi profesyonel bir firma ile anlaşmanız durumunda bu evler için ayırmanız gereken bütçe sözleşme aşamasında netleştirilir. Bu sayede sonradan ekstra bir bütçe ayırmak durumunda kalmazsınız

İzolasyona önem verilerek üretilen ve kurulan evlerde enerji tasarrufu üst düzeyde olur. Enerji giderleri azalır ve bu açıdan da prefabrik evler gayet ekonomik bir seçenektir

Kurulum için ekstra inşaat malzemelerine ihtiyaç duyulmaz çünkü ihtiyaç olan malzemelerin tamamı tek bir araçla sevk edilir

Prefabrik evler yaklaşık olarak 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde aşamaların tamamı sonlandırıldığından bu süre zarfında ev sahibi olmak da mümkün hale gelir. Konteyner evlerin kurulumu ise 6 saat gibi kısa süre içerisinde tamamlanabilir

Deprem gibi çeşitli afetlere karşı güvenli bir yaşam alanıdır

Bakım ve tadilatlar hem düşük maliyetlidir hem de kısa zamanda tamamlanır

Üretim aşamasında malzeme zayiatı olmaz. Tamamen çevre dostu yapılardır

İstendiğinde kurulumun sökülmesi ve farklı bir yere yeniden kurulum yapılması mümkün olabilir

Yukarıda sıraladığımız hususların tamamı bu tür evlerin akla ilk gelen avantajlardır. Bunun yanı sıra farklı alanlarda da bu evlerin ciddi avantajlar sunduğunu belirtmemiz gerekiyor. Özellikle ısı yalıtımı konusu hatırı sayılır oranda bir tasarruf yapmaya olanak tanıyor. Kurulumun bir başka yerde yeniden yapılabiliyor olması da göz ardı edilmemesi gereken avantajlardan biridir.

İsteğinize Uygun Konteyner Evler

İhtiyacınıza ve istekleriniz uygun projeler ile siz de hayalinizdeki konteyner evlere kavuşabilirsiniz. Konteyner evler genellikle minimalist bir hayat tarzını sevenlerin tercihi olarak öne çıkıyor. Konteyner evlerin 1+1 ya da 2+1 olarak üretilebildiğini belirtmemiz gerekiyor. Verandaları ile beraber bu evlerin büyüklüğü 35 ya da 42 metrekareye kadar çıkabiliyor. Ancak talep olması durumunda daha geniş konteyner evlerin ya da yapıların üretimi ve kurulumu de söz konusu olabilir.

İstendiği takdirde bir villa konforunu sunan ev seçenekleri de söz konusu olabiliyor. Burada önemli olan unsur firma seçimidir. Özellikle sözleşmenin yapılmasının ardından herhangi bir mağduriyet yaşamak istemiyorsanız doğru firma ile anlaşmalısınız. Profesyonellik ve kalite ise her aşamada önemini net bir şekilde belli ediyor. Kullanılan malzemelerin kaliteli olması ve aynı zamanda işçilik kalitesine de önem verilmesi durumunda prefabrik evlerin kullanım ömründen maksimum düzeyde istifade etmek de mümkün hale gelecektir.

Bu noktada da akla gelen ilk firma Karmod oluyor. Öncelikle kaliteye ve profesyonelliğe büyük önem verildiğini, her alanda uzmanlaşmış ekiplerle hizmet sunulduğunu bilmeyenler için aktaralım. Bu durum prefabrik evlerin hem sağlamlığına hem de kullanışlı olmasına da olumlu bir yansıma yapıyor. Firmanın internet sitesine tıkladığınızda prefabrik ve konteyner ev modellerine de göz atma şansınız olacaktır. Aynı zamanda bu yapıların sahip olduğu özellikler hakkında da fikir sahibi olmanızı sağlayacak bilgiler sitede mevcut. Bu evlere dair merak ettiğiniz çeşitli soruların yanıtlarına en kolay şekilde ulaşmak için de Karmod sitesini ziyaret edebilirsiniz.