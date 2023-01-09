REM People’ın CFO’su Salih Ünal oldu

Yeni nesil perakende analitiği şirketi REM People’da CFO’luk görevini sektörün uluslararası deneyime sahip isimlerinden Salih Ünal üstlendi. Salih Ünal ile birlikte REM People, global bir finansal yönetim altyapısıyla büyümeye devam edecek

Türkiye’de kurulan ve 50’den fazla ülkede dünya devlerine perakende analitiği hizmeti sunan REM People’da CFO’luk (Chief Financial Officer / Finansal İşler Direktörlüğü) görevine Salih Ünal getirildi. Söz konusu atamayla birlikte REM People, global bir finansal yönetim altyapısıyla büyümesini hızlandıracak.

Yapay zekâ tabanlı çoklu kanal (omni-channel) perakende uygulama yönetimi çözümleri sunan REM People, global büyüme yolculuğunda yönetim kadrosunu da güçlendirmeyi sürdürüyor. Bu hedefle sektörün uluslararası deneyime sahip isimlerinden Salih Ünal, Ocak 2023 itibariyle REM People’da CFO olarak görevine başladı.

’ın başarılı yolcuğunda daha hızlı ilerleyebilmesi için gereken kaynaklara en doğru şekilde ulaşmasının önemini vurgulayan Salih Ünal, “Aynı zamanda bu yolculukta, en güvenli şekilde ilerleyebilmek için dünya çapında bir finansal yönetim altyapısının kurgulanması ve hayata geçirilmesi en öncelikli hedefimiz olacak” dedi. Ünal, bunun için başta müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve ortaklar olmak üzere tüm paydaşlarla kazan kazan ilkesinden ödün vermeden büyümeye devam edeceklerini söyledi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olan Salih Ünal, üniversite yıllarında uluslararası öğrenci organizasyonu AIESEC’de; yerel, ulusal ve uluslararası liderlik rollerinde bulundu. Profesyonel kariyerine 2006 yılında General Electric firmasında Avustralya Ticari Finansman bölümünde başladı.

Global deneyime sahip

Sonrasında GE Capital Finans Liderlik programı kapsamında 2007-2010 yılları arasında; Fransa, İngiltere ve Türkiye’de çeşitli görevlerde bulundu. Devamında GE’nin üst düzey yönetici yetiştirme, denetim ve danışmanlık programı Corporate Audit Staff’ta, İngiltere, İskoçya, ABD ve İtalya’da, bankacılık, enerji ve sağlık iş kollarında, çeşitli denetim ve danışmanlık projelerinde görev aldı. 2012-2016 yıllarında, GE Capital Ekipman Finansal Kiralama iş kolunun İngiltere Finans Direktörlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliğini yapan Salih Ünal, 2016-2018 arasında GE Enerji – Gaz Türbinleri Bakım Bölümü Doğu Avrupa Finans Müdürlüğü’nü üstlendi. 2018-2020 arasında Karadeniz Holding’de sırasıyla, Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı ve Finansal Planlama Analiz Koordinatörü olan Salih Ünal, 2020-2021 yıllarında Enerjisa Üretim Finansal Planlama ve Kontrol Direktörlüğü görevinde bulundu. Salih Ünal, 2022 yılında da Enerjisa Üretim’de Hibrit Güneş Santralleri Yatırımları ve Özel Projeler Direktörlüğü görevini yürütüyordu.