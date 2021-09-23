Saatin Orijinal Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Orijinal saat, uzun ömürlü olması ve kalitesi ile kendisini hemen belli eder. Bu tür saatlere olan talep fazla olduğundan, orijinallerini taklit eden sahte saatler de üretilebiliyor. Aldığınız veya size hediye gelen bir saatin orijinal olup olmadığını merak ediyorsanız, saati test edebileceğiniz bazı yöntemler var. Bu tekniklerden çoğunu hemen uygulayabilir, hızlıca sonuç alabilirsiniz. Yine de kolay yöntemlerin sonuç vermediği durumlarda, araştırma gerektiren yollara başvurmanız da gerekebilir.

1. Saat Üzerindeki Yazıları ve Rakamları Özenle İnceleyin

Saat gövdesinde ve kordonunda yer alan yazı ve rakamların kalitesi size fikir verebilir. Orijinal saatlerde bu yazıların dikkatlice işlendiğini görürsünüz. Taklit saatlerde ise harflere veya rakamlara pek özen gösterilmemiş, yazılar etrafına boya taşırılarak işlenmiş olabilir. Yazı fontuna da dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Aynı modeldeki başka bir orijinal saat üzerinde kullanılandan farklı bir font tercih edilmişse, şüphelenmeye başlayabilirsiniz.

2. Saatinizi Dinleyin

Saati alın ve kulağınıza iyice yaklaştırın. Duyduğunuz seslerin kulağınızı tırmaladığını, rahatsızlık verdiğini hissederseniz, saatiniz orijinal olmayabilir. Orijinal saat parçaları yüksek kalitede seçildiğinden, çıkan sesin sizi rahatsız etme olasılığı düşüktür. Bununla beraber taklit saatlerde kullanılan yan sanayi parçalar, uyumsuz sesler çıkaracaktır.

3. Ağırlığına Dikkat Edin

Orijinal saat görüntüsüyle olduğu kadar ağırlığıyla da farkını ortaya koyar. Sağlam, dayanıklı malzemelerle imal edilmiş orijinal saat, elinizde tok ve ağır duracaktır. Öte yandan taklit saatlerde ucuz malzeme kullanıldığından oldukça hafif olabilirler.

4. Saatin Her Noktasını İyice İnceleyin

Saatinizi hiç kullanmadığınız halde üstünde çizik, pas ve çatlak gibi sorunlar varsa, saatiniz büyük ihtimalle orijinal değildir. Aynı zamanda sökülmüş boyalar ve renk eşitsizlikleri de taklit saatleri ele veren detaylardandır.

Daha sonra saatinizi biraz yan çevirin ve camını inceleyin. Orijinal saatlerde camlar mavi-mor renkte yansıma yapar. Taklitler ise yeşil renkli yansımalara sahiptir. Bunun sebebi orijinal saatlerde mavi-mor renk veren değerli minerallerin tercih edilmesidir.

5. Fiyat Araştırması Yapın

Saat size hediye geldiyse bu aşamayı uygulamanız mümkün olmayabilir. Fakat fiyatını bildiğiniz saatler için ufak bir araştırma yapın ve ortalama fiyatları görün. Ödediğiniz ücret bu fiyatların şüpheli bir şekilde altındaysa, saatiniz orijinal olmayabilir.

6. Firma İle İletişime Geçin

Yukarıdaki yöntemler tatmin edici bir sonuç vermediyse, üretici firmaya ulaşın ve sorgulama yapmalarını isteyin. Sorgulama, saatin arkasındaki seri numarası ile yapılır. Bu yöntem biraz uğraştırıcı olsa da kesin sonuç verir.