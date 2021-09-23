Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Saatin Orijinal Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Satın aldığınız veya hediye gelen bir saatin orijinal olup olmadığını merak edenler, haberin devamında test edebileceğiniz yöntemler var.

23 Eylül 2021 Perşembe 15:25
Saatin Orijinal Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Saatin Orijinal Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Orijinal saat, uzun ömürlü olması ve kalitesi ile kendisini hemen belli eder. Bu tür saatlere olan talep fazla olduğundan, orijinallerini taklit eden sahte saatler de üretilebiliyor. Aldığınız veya size hediye gelen bir saatin orijinal olup olmadığını merak ediyorsanız, saati test edebileceğiniz bazı yöntemler var. Bu tekniklerden çoğunu hemen uygulayabilir, hızlıca sonuç alabilirsiniz. Yine de kolay yöntemlerin sonuç vermediği durumlarda, araştırma gerektiren yollara başvurmanız da gerekebilir.

1. Saat Üzerindeki Yazıları ve Rakamları Özenle İnceleyin

Saat gövdesinde ve kordonunda yer alan yazı ve rakamların kalitesi size fikir verebilir. Orijinal saatlerde bu yazıların dikkatlice işlendiğini görürsünüz. Taklit saatlerde ise harflere veya rakamlara pek özen gösterilmemiş, yazılar etrafına boya taşırılarak işlenmiş olabilir. Yazı fontuna da dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Aynı modeldeki başka bir orijinal saat üzerinde kullanılandan farklı bir font tercih edilmişse, şüphelenmeye başlayabilirsiniz.

2. Saatinizi Dinleyin

Saati alın ve kulağınıza iyice yaklaştırın. Duyduğunuz seslerin kulağınızı tırmaladığını, rahatsızlık verdiğini hissederseniz, saatiniz orijinal olmayabilir. Orijinal saat parçaları yüksek kalitede seçildiğinden, çıkan sesin sizi rahatsız etme olasılığı düşüktür. Bununla beraber taklit saatlerde kullanılan yan sanayi parçalar, uyumsuz sesler çıkaracaktır.

3. Ağırlığına Dikkat Edin

Orijinal saat görüntüsüyle olduğu kadar ağırlığıyla da farkını ortaya koyar. Sağlam, dayanıklı malzemelerle imal edilmiş orijinal saat, elinizde tok ve ağır duracaktır. Öte yandan taklit saatlerde ucuz malzeme kullanıldığından oldukça hafif olabilirler.

4. Saatin Her Noktasını İyice İnceleyin

Saatinizi hiç kullanmadığınız halde üstünde çizik, pas ve çatlak gibi sorunlar varsa, saatiniz büyük ihtimalle orijinal değildir. Aynı zamanda sökülmüş boyalar ve renk eşitsizlikleri de taklit saatleri ele veren detaylardandır.

Daha sonra saatinizi biraz yan çevirin ve camını inceleyin. Orijinal saatlerde camlar mavi-mor renkte yansıma yapar. Taklitler ise yeşil renkli yansımalara sahiptir. Bunun sebebi orijinal saatlerde mavi-mor renk veren değerli minerallerin tercih edilmesidir.

5. Fiyat Araştırması Yapın

Saat size hediye geldiyse bu aşamayı uygulamanız mümkün olmayabilir. Fakat fiyatını bildiğiniz saatler için ufak bir araştırma yapın ve ortalama fiyatları görün. Ödediğiniz ücret bu fiyatların şüpheli bir şekilde altındaysa, saatiniz orijinal olmayabilir.

6. Firma İle İletişime Geçin

Yukarıdaki yöntemler tatmin edici bir sonuç vermediyse, üretici firmaya ulaşın ve sorgulama yapmalarını isteyin. Sorgulama, saatin arkasındaki seri numarası ile yapılır. Bu yöntem biraz uğraştırıcı olsa da kesin sonuç verir.

Anahtar Kelimeler:
SaatSahte SaatOrjinal Saat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
League Of Legends Rp Satın Al
League Of Legends Rp Satın Al
Astrolog Şenay Devi'den önemli uyarı | Bu tarihlere aman dikkat
Astrolog Şenay Devi'den önemli uyarı | Bu tarihlere aman dikkat
Avrupa Hareketlilik Haftası başlıyor! Lüleburgaz “Harekete” doyacak
Avrupa Hareketlilik Haftası başlıyor! Lüleburgaz “Harekete” doyacak
Octeberfest heyecanı başlıyor
Octeberfest heyecanı başlıyor
Astrolg Şenay Devi uyardı | Bu hafta bizleri neler bekliyor?
Astrolg Şenay Devi uyardı | Bu hafta bizleri neler bekliyor?
VDS Nedir, Ne İşe Yarar?
VDS Nedir, Ne İşe Yarar?
Geleceğin yüzme şampiyonları bu havuzda yetişecek
Geleceğin yüzme şampiyonları bu havuzda yetişecek
Sosyal medyada hakaretli içerik paylaşanların başı dertte
Sosyal medyada hakaretli içerik paylaşanların başı dertte
Yabancı Dilde Seslendirme Yapan Sanatçılar
Yabancı Dilde Seslendirme Yapan Sanatçılar
Kaliteli Erkek Şapka Modelleri
Kaliteli Erkek Şapka Modelleri

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim