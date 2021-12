Sakal Ekimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Erkeklerde çok önemli bir yeri olan sakal ekim uygulamalarında son yıllarda başarı oranı oldukça arttı. Estetik ve tam aradığınız bir sakal için sakal ekimi hakkında bilinmesi gerekenleri Dr. Yetkin Bayer sizin için cevaplıyor.

Sakal ekimi, sakal çıkmayan ya da belirli oranda seyrelme olan bölgelere yapılan ekim işlemidir. Sakal ekiminde de aynı saç ekiminde olduğu gibi donör bölge olarak seçilen bölgeden (genellikle ense bölgesi oluyor.) alınan kıl kökleri sakalın eksik olduğu bölgeye transfer ediliyor. Sakal ektirdikten sonra öncelikle ekim yapılan bölgede tüyler dökülüyor. Daha sonra da dökülen tüyler daha güçlü bir şekilde çıkıyor.

Sakal ektirdiğinizde istenen görüntünün ortaya çıkması için belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Her kıl kökü de aynı performansla çıkmaz. Alanında deneyimli bir hekim tarafından yapılan sakal ekiminde istediğiniz sakallara her zaman ulaşabilirsiniz.

Sakal Ekimi Nasıl Yapılır?

Sakal ekimi hakkında bilinmesi gerekenler arasında bu uygulamanın nasıl yapılacağı da vardır. İlk olarak sakal ekilecek bölge detaylı olarak incelenir. Daha sonra sakal ekimi yapılacak bölgede uygulanacak yöntem belirlenir. Yöntemin ardından öncelikle kıl kökü alınacak ve ekim yapılacak bölgeler lokal anestezi yardımıyla uyuşturulur.

Daha sonra belirlenen yöntemle donör bölgeden kıl kökleri toplanır. Ardından belirlenen yönteme göre sakal bölgesine kıl kökleri aktarılır. Bu uygulamada kıl kökleri tek tek eklendiğinden süre biraz daha uzun olabilir. Daha sonra alım yapılan bölgedeki köklerde dökülme olur. Zaman ilerledikçe sakal kökleri daha güçlü ve sağlıklı bir şekilde çıkar. Yöntem belirlenirken de tamamen artılar, eksiler ve ihtiyaçlar dikkate alınır.

Sakal Ekimi Kimler İçin Uygundur?

Her hastada sakal ekiminin neden yapılacağı farklı olur. Yani her aday farklı nedenlerle sakal ekimi yaptırmayı tercih edebilir. Bazı kişilerde doğuştan hiçbir sakal çıkmayabilir. Genetik olarak bazı kişilerde de sakal bölgesinde seyreklik söz konusu olabilir. Her iki durumda da kişi sakal ekimi ile istediği sakal yapısına ulaşacaktır.

Sakal olan bölgede bazı hastalıklar dökülmelere yol açabilir. Erkeklerde saç kıran, sedef ya da vitiligo gibi hastalıklar sakal dökülmelerine yol açar. Bu duruma bağlı olarak da hemen tedavi önlemlerinin alınması gerekir. Aksi halde bölgede sakallar çıkmayacaktır.

Sakal Ekiminde Kullanılan Teknikler

Sakal ekiminde kullanılan teknikler genellikle saç ekimi tekniklerine benziyor. Bu yöntemde en geleneksel teknik ise FUT tekniğidir. Ancak klasik yöntem olarak bilinen bu teknik günümüzde uygulanmıyor. Bu uygulamada belirlenen donör bölgeden alınan kökler serit halinde alınıyor. Bu nedenle de kesik izleri kalabiliyor.

Sakal ekiminde kullanılan en yaygın teknik ise FUE tekniğidir. Bu yöntem hem sakal hem de saç ekiminde en popüler yöntem olarak nitelendirilebilir. BU teknikte yeni teknolojiler kullanılarak işlem yapıldığı için başarılı sonuçlar alınabilir. Uygulamada sakallar şerit halinde kesilmez ve tüm kıl kökleri teker teker alınır. BU durum estetik kaygıları ortadan kaldırır.

Sakal ekiminde son zamanlarda robotik yöntemler de çok tercih edilmeye başladı. Bu yöntemler dışında da çeşitli teknolojilerin sürece dahil olduğu yöntemler de bulunuyor. Bu durumda hasta istediği teknikten bir tanesini seçebiliyor.

Sakal Ekiminde Kaç Tane Kıl Kökü Kullanılabilir?

Sakal ekimi hakkında bilinmesi gerekenler arasında ortalama kök sayısı da bulunuyor. Kaç tane kıl kökünün kullanılacağı tamamen işlem yapılacak bölgenin genişliğine göre değişiyor. Bu bölge ne kadar geniş olursa yapılacak kök ekimi o oranda fazla oluyor. Aynı zamanda sakal ekimi yapılacak bölgede en yaygın kullanılan kök sayısı 200-300 kadar oluyor.

Çene bölgesine sakal ekimi yapıldığında ise süreç biraz daha zorlu oluyor. Çünkü çene bölgesi daha geniş bir alan olduğu için alınacak kıl kökü sayısı 600 ile 800 arasında değişiklik gösteriyor. Sakal ekiminde hasta isterse bıyık bölgesine ekim talep edebilir. Bıyık bölgesine yapılacak ekimlerde ise 300-500 arasında bir kök sayısına ihtiyaç olur.

Erkeklerde yanak bölgesine de kıl ekimi söz konusu olabilir. Yanak bölgesinde de 300-400 kadar kıl kökü ekimi yapılabilir. Özetle kıl kökü sayısı belirlenirken tamamen ekim yapılacak bölge ve hastanın ihtiyaçları dikkate alınıyor.

Sakal Ekimi Ne Kadar Sürer?

Sakal ekimi süresi tamamen uygulama yapılacak bölgenin genişliği ve alınacak kıl kökü sayısına göre değişir. Ortalama 2-3 saat kadar sürecek bir işlemdir. Kıl kökü sayısı arttıkça sakal ekimi süresinde de artış söz konusu oluyor.

Sakal Ekimi Sonrası İyileşme

Sakal ekimi sonrası iyileşme süresi de uygulamaya göre değişiyor. Her hasta için ilk 7-10 günlük süre hassas geçen bir zaman dilimi olur. Sakal ekiminde ortaya çıkan kızarıklık, kabuklanma gibi şikayetlerin ortadan kalkma süresi 15-20 gün sürer. Ancak iyileşme süresi ile istenen sonucu görme süresi farklı olur.

Sakallar ilk aşamada dökülüp yeniden çıktığı için beklenen görüntü adına hastanın 5-6 ay kadar beklemesi şarttır. Operasyondan sonra ilk hafta şişlik ve kızarıklık olur. Daha sonra kızarıklıklar geçince kabuklanmalar görülür. Kabukların dökülerek cildin tamamen iyileşmesi 20 gün kadar sürmektedir.

