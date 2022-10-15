Salon Dekorasyonunda Belusso Mobilya Farkı

Belusso Mobilya, konfor alanlarında şıklığın bir numaralı adresi olarak Modoko’da sizlere hizmet vermektedir. Birinci sınıf ürünleri ve güçlü mobilya tasarımları ile hayal ettiğiniz salon dekorasyonuna çok hızlı bir şekilde kavuşmanızı ve aynı zamanda da hayal ettiğiniz evde yaşamanızı sağlayan Belusso Mobilya, diğer mobilya firmalarından farklı olarak ücretsiz iç mimarlık hizmeti vermektedir.





Vermiş olduğu ücretsiz iç mimarlık hizmeti ile salon dekorasyonlarınızdaki tasarımdan üretime kadar her şey ile ilgilenen Belusso Mobilya, güçlü bir tasarım ve üretim ekibi ile İstanbul mobilya firmaları arasında birinci sırada yerini almayı başarmıştır.





En iyi mobilya firmaları ve en iyi mobilya modelleri dendiği zaman herkesin ilk aklına gelen firma olan Belusso, oturma gruplarında konforu ön plana almaktadır.



Koltuk takımı ve köşe koltuk gibi standart olmasının büyük dezavantaj oluşturacağı mobilya gruplarında Belusso Mobilya; kişiye özel olarak tasarım gerçekleştirmektedir.



Oturma grupları ve diğer tüm mobilya modellerinin kişiye özel olarak üretileceği Belusso Mobilya atölyelerinde, alanında uzman bir ekip çalışmaktadır.

Modoko’daki En Başarılı Firma



Belusso Mobilya, mobilya üretici firmasının olması yanı sıra mobilya ve dekorasyon projeleri üreten bir iç mimarlık firmasıdır. Bünyesinde çalıştırdığı uzman iç mimarlar ile kişilerin hayal ettikleri evlerde ve iş yerilerinde yaşamasına olanak sağlayan firma, Ramazan Macit tarafından uzun yılların vermiş olduğu bilgi birikim ve deneyimle kurulmuştur.





Koltuk takımı ve köşe koltuk modellerinin yanı sıra yemek odası ve tv ünitesi gibi birçok mobilya grubunu da üreten ve aynı zamanda da tasarlayan firma, zamansız modern mobilyanın öncüsüdür.

Bir Başarı Öyküsü - Belusso Mobilya

Mobilya ve dekorasyon alanında hizmet veren ve aynı zamanda da Modoko firması olan Belusso Mobilya, gerek yapmış olduğu dekorasyonlar gerekse de müşteriye olan saygısı ile Türkiye’de en çok konuşulan firmalar arasına girmeyi başarmıştır.





Yılların vermiş olduğu bilgi, birikim ve deneyimle Ramazan Macit tarafından kurulan Belusso Mobilya, hem yurt içine hem de yurt dışına mobilya gönderimi yapmaktadır. Mobilyacılık sektörünün nabzını tutan ve bu alandaki trendleri belirleyen Belusso Mobilya, iç mimarlık hizmeti ve mobilya üretimi hizmeti vermektedir.

Modoko Belusso Mobilya iletişime geçerek iç mimarlık hizmeti hakkında detaylı bilgi alabilir aynı zamanda da mobilya modellerini daha yakından inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz.