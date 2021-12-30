SEM Nedir, Ne İşe Yarar?

Türkçe karşılığı Arama Motoru Pazarlaması olan SEM (Search Engine Marketing) arama motorları üzerinde bulunan reklamlı sonuçları ve sponsorlu listelemeleri kapsayan çalışmaların tümünü ifade eder. SEM , genellikle SEO ile karıştırılır. Her ne kadar SEM ve SEO’nun hedefi aynı olsa da stratejileri farklıdır. SEM, mevcut müşteri kitlesinin dikkatini çekmekte ve ilgisini artırmakta daha etkilidir. SEM sayesinde mevcut müşterilerin yanı sıra yeni müşteriler çekmek de kolaydır.

SEM Stratejisi Nasıl Çalışır?

Bir markanın Google gibi arama motorlarında listelenen diğer tüm markaların en üst sırasında yer alması, markaya büyük avantaj sağlar. İnternet kullanıcılarından oluşan potansiyel müşteriler, aradıkları çözüme hızlı bir şekilde ulaşmak için genellikle arama motorlarının üst sıralarına odaklanırlar. Bu nedenle markaların arama motorlarının üst sıralarında yer alması önemlidir. SEM stratejisini kullanarak arama motorlarına reklam vermek, kısa sürede ve daha az maliyetle sonuç alınmasını sağlar. Markanızı, sunduğunuz herhangi bir hizmeti veya bir ürünü arama motorlarının en üst sırasında konumlandırmak ve ön plana çıkarmak için SEM stratejisinden faydalanabilirsiniz.

Dijital Pazarlamada SEM Nasıl Kullanılır?

Günümüzde markaların dijital bir kimlik oluşturması ve İnternet ortamında kendi sektöründe görünür olması müşteri ve satış potansiyelini önemli ölçüde etkiler. Dijital pazarlamada SEM kullanmak, kısa zamanda markanın ön plana çıkmasını sağladığı için markanın trafiğini ve satışlarını artırır. SEM stratejisi ile markaların reklamları bölgesel veya küresel olarak yayınlanabilir. Bu noktada tercih tamamen markaya aittir.

Pratik bir şekilde SEM yapmak için Google Ads hizmeti kullanılabilir. Belirlenen tutar karşılığında markanın reklamları Google sonuç sayfalarında sponsorluk linki olarak yer alır. Markanın sponsorlu linki genellikle organik arama sonuçlarının en üst sırasında veya sağ tarafında yer alır. Google Ads’nin yanı sıra Yandex, Yahoo ve Bing arama motorlarına da reklam vermek mümkündür. SEM stratejisi ile verilen reklamlardaki tanıtım metinleri markalar tarafından hazırlanır.

SEM Stratejisi İçin Bütçe Nasıl Yapılır?

Etkili bir şekilde SEM kullanmak için anahtar kelime çalışması yapmak önemlidir. Bu nedenle doğru anahtar kelimelerin tespit edilebilmesi için profesyonel hizmet almak faydalı olur. Reklamlarda doğru anahtar kelimelerin kullanılmaması SEM stratejisinin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olabilir. Bu nedenle SEM için bütçe oluştururken reklam ücretinin yanı sıra anahtar kelime çalışmasının ücretini de hesaba katmak gerekir.

Reklam ücretini belirlemek için firmanızın büyüklüğünü ve aylık kar payınızı dikkate alarak bütçe oluşturabilirsiniz. SEM ödemelerinin ziyaretçi sayısı yerine satış artışına göre planlanması faydalı olur.