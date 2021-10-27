SEO Çalışmalarının Başarısı Web Sitesi Sıralamalarını Doğrudan Etkiler

SEO çalışmaları en genel şekliyle arama motoru sonuçlarında üst sıralarda yer alabilmek için yapılan çalışmaların tümünü kapsar. Kurumsal SEO ise kurumsal firmaların arama motoru botları tarafından yapılan taramalarda kolayca bulunabilmesi ve sonuçlarda üst sıralarda yer alabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalardır. Kurumsal SEO çalışmalarının başarılı olabilmesi için belirli noktaların dikkate alınması gerekmektedir. Bu sayede hem kurumsal web sitesinin trafiğinin artması hem de marka prestijine katkı sağlanmaktadır. Simur Digital titiz ve dikkatli kurumsal SEO çalışmaları ile kurumsal web sitelerinin giderek daha fazla hedef kitleye ulaşmasını ve organik trafiğini artırmasına önemli katkıda bulunmaktadır.

Kurumsal SEO Nasıl Yapılır?

Kurumsal SEO çalışmalarının temelini firmanın hedeflerinin doğru ve net bir şekilde belirlenmesi oluşturur. Firma analiz edilip beklentileri değerlendirilir ve hedefleri belirlenir. Daha sonra rakip ve sektör analizi yapılır. Sektör analizi sırasında aynı segmente hitap eden firmaların analizleri de gerçekleştirilir. Elde edilen veriler ışığında kurumsal SEO planlaması yapılıp uygulamaya geçilir.

Anahtar Kelime Araştırması

Anahtar kelimeler belirlenirken ilk olarak sektörel bazda en çok arama yapılan kelimeler tespit edilmelidir. Arama trafiği yüksek olan anahtar kelimeler içinde siteyle ve site içeriğiyle uyumlu kelimelerin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Bununla birlikte arama trafiği yüksek olan anahtar kelimelerin seçilmesi yeterli değildir. Kurumsal SEO çalışmalarının başarısı hedef kitleye ve markaya uyan doğru anahtar kelimelerin seçilmesine bağlıdır.

Site İçi SEO

Kurumsal SEO çalışmalarının en önemli unsurlarından biri site içi SEO yani On-Page SEO’dur. Kurumsal firmanın önceden alınmış bir domain adının olmadığı durumlarda mutlaka SEO uyumlu bir domain name seçilmelidir. Seçilecek olan alan adı içinde anahtar kelime geçmeli, kısa, akılda kalıcı ve net olmasına dikkat edilmelidir. Domain name’in akılda kalıcı ve kısa olması web sitelerinin tıklanma sayısı ve trafiği üzerinde doğrudan etkilidir.

Site içi SEO ayarları içinde sitedeki yazıların doğru oluşturulması, uygun görseller kullanılması, iç linklemeler yapılması, meta tag’lerin yerleşimi, sayfa hızı çalışmaları gibi sitenin kullanıcı dostu olmasını sağlayacak temel çalışmalar yer alır.

İnternet kullanıcıları arama motorunda yaptıkları aramalarda beklemek istemezler. Bu açıdan web site içeriklerinin çok yüklü boyutlarda olmaması avantaj olarak kabul edilir. Yüksek boyuttaki görseller sitenin ağırlaşmasına, geç yüklenmesine ve buna bağlı olarak kullanıcı kaybına neden olmaktadır.

SEO uyumlu makaleler ise ortalama 500 kelimeler oluşmalı ve yazı içindeki anahtar kelime oranı %3-4’ü geçmemelidir.

Web Sitesi Kriterleri

Web sitesi tasarımındaki sadeli site içi SEO açısından çok önemlidir. Markayı, markanın ürünlerini ve hizmetlerini en iyi ve en öz şekilde yansıtan sayfalar kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Sağlam bir ana sayfaya sahip olunması durumunda Adwords reklamlarının tık başına maliyeti de azalmaktadır. Kullanıcı web sitesinin iç sayfalarında gezinirken amacını karşılayıp karşılamadığını hızlıca anlayabilmeli ve aradığı bilgiye hızlıca ulaşabilmelidir. Bu nedenle site navigasyon/menü yapısı ve içerik kalitesi gibi birçok öğe arama motorlarıyla uyum içinde olacak şekilde optimize edilmelidir.

Web sitesinin renginin kullanıcı açısından rahatsız edici olmamasına özen gösterilmeli ve seçim markanın kurumsal kimliği ile uyumlu olacak şekilde yapılmalıdır. Web sitesinin sürekli olarak güncellenmesi de SEO açısından bir artı olarak kabul edilmelidir. Çünkü arama motoru botları için web sitelerinin aktif ve güncel olması çok önemlidir.

Site Dışı SEO

Kurumsal SEO çalışmaları kapsamında yapılacak site dışı SEO web backlink alımını ve indeksleme çalışmasını kapsar. Backlink alınması sırasında bazı kriterlere dikkat edilmelidir. Bunlar arasında ilk sırada backlinklerin sayısı ve kalitesi gelir. Yanlış ya da aşırı sayıda backlink alınmasına yönelik izlenen bir politika SEO çalışmalarının zarar görmesine neden olmaktadır.

Atılacak en iyi adım backlink alımının zamana yayılmasıdır. Aşırı hızlı backlink alındığında web sitesinin spam yaptığı algısı oluşacağından faydadan çok zarar meydana gelecektir.

Sosyal Medya Stratejisi

Site dışı SEO çalışmalarının bir diğer önemli adımı sosyal medya stratejisinin belirlenmesi ve doğru bir şekilde uygulanmasıdır. Sosyal medya araçlarını doğru seçen markalar SEO çalışmaları konusunda önemli bir avantaj elde ederler.

Farklı sosyal medya platformlarında içeriklerin düzenli olarak paylaşılması kurumsal SEO çalışmalarında başarıyı sağlayan etkenler arasında sayılabilir. Böylece web sitesinin doğal backlink alması ve tıklanma oranının artırılması sağlanabilir.

Raporlama

Yapılan kurumsal SEO çalışmalarından verim alınabilmesi ve yapılan çalışmaların sonuçlarının etkili bir şekilde izlenebilmesi için periyodik olarak raporlama yapılmalıdır. Böylece yapılan çalışmanın kalitesinin ve etkilerinin izlenmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca gerekli durumlarda daha fazla verim elde edilmesini sağlayacak farklı stratejiler geliştirilmesi ve uygulamaya alınması avantajından da yararlanılabilecektir.