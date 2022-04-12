Şık Nevresim Takımlarınız ile Daha Mutlu Uyuyun
Genellikle nevresim takımı etiketteki veya satın alma ile birlikte verilen bilgilere göre yıkanmalıdır. Yatağı temizlemek için nevresimlerin de temiz olması önemlidir. Ürün kullanılmadığı zamanlarda kendi kutusunda veya kutusunda muhafaza edilmelidir. Bu sayede yıpranma ve uzun süreli kullanım gibi problemlerin önüne geçilebilir. Örtüsünde muhafaza edilmeyen nevresim takımları evlerde kazalara yatkındır ve korumasız oldukları için zarar görebilirler. Uyku sırasında vücut ısısı arttığında terleme de artar.
Nevresim Takımlarınızın Asaleti İçerisinde Uyanmaya Ne Dersiniz?
Yıkama işlemi sırasında kumaşın rengine uygun yüksek kaliteli deterjan kullanılması da ürünün ömrünü uzatmak için önemlidir. Düşük kaliteli deterjan veya çok fazla deterjan kullanmak ürüne zarar verebilir. Ayrıca ağartıcı kullanımı da ürün aşınmasına neden olabilir, renkli ürünlerin rengini bozabilir. Uzmanlar, nevresimlerinizi haftada en az bir kez değiştirmenizi ve yıkamanızı tavsiye ediyor. Bu hem sağlığınız hem de ekibinizin ilk günkü kadar aktif olması için önemlidir. https://www.madamecoco.com/nevresim/ linkinden birçok nevresim takımı modellerini tercih edebilirsiniz.