Şık Nevresim Takımlarınız ile Daha Mutlu Uyuyun

Genellikle nevresim takımı etiketteki veya satın alma ile birlikte verilen bilgilere göre yıkanmalıdır. Yatağı temizlemek için nevresimlerin de temiz olması önemlidir. Ürün kullanılmadığı zamanlarda kendi kutusunda veya kutusunda muhafaza edilmelidir. Bu sayede yıpranma ve uzun süreli kullanım gibi problemlerin önüne geçilebilir. Örtüsünde muhafaza edilmeyen nevresim takımları evlerde kazalara yatkındır ve korumasız oldukları için zarar görebilirler. Uyku sırasında vücut ısısı arttığında terleme de artar.

Vücut teritarafından emilir. Bu nedenle yatak temizliği çok önemlidir. Genel bir kural olarak, yatak takımları yüksek sıcaklıklarda yıkanmamalıdır. Ayrıca yıkandıktan sonra iyice kurutulmazsa aşınma ve yıpranma gibi olumsuz etkiler meydana gelebilir. Beyaz ya da açık renkli nevresimler yüksek ısıda yıkanabilse de ürünün kullanım talimatı kontrol edilerek uygulama yapılmalıdır. Ayrıca renkli nevresimleri diğer ürünlerle aynı anda yıkamayın. Örneğin, fermuarlı bir giysinin fermuarı yıkama işlemi sırasında yatağınıza takılabilir ve ona zarar verebilir.

Nevresim Takımlarınızın Asaleti İçerisinde Uyanmaya Ne Dersiniz?

Yıkama işlemi sırasında kumaşın rengine uygun yüksek kaliteli deterjan kullanılması da ürünün ömrünü uzatmak için önemlidir. Düşük kaliteli deterjan veya çok fazla deterjan kullanmak ürüne zarar verebilir. Ayrıca ağartıcı kullanımı da ürün aşınmasına neden olabilir, renkli ürünlerin rengini bozabilir. Uzmanlar, nevresimlerinizi haftada en az bir kez değiştirmenizi ve yıkamanızı tavsiye ediyor. Bu hem sağlığınız hem de ekibinizin ilk günkü kadar aktif olması için önemlidir. https://www.madamecoco.com/nevresim/ linkinden birçok nevresim takımı modellerini tercih edebilirsiniz.