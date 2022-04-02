Süs Köpeği

Süs köpeği çeşitleri olarak çok fazla seçenek bulunmaktadır. Genellikle dış görünüş olarak güzel ve sevimli görünen köpeklerdir. İnsanların görsel anlamda beğendikleri köpeklere süs köpeği denmektedir. Hayvanlar her zaman dost canlısıdır. Doğru iletişim ve eğitimle tüm hayvanlar insanlarla ve diğer canlılarla uyum içerisinde girecektir.

Fakat bu köpeklerin bakımları oldukça masraflıdır. Özel bakım isteyen yapıları ve cins olmaları sebebiyle bazı genetik hastalıklara sahip olduklarını söyleyebiliriz.

Süs Köpeği Çeşitleri

En çok tercih edilen 5 süs köpeğini sizler için maddelerdir.

American Cocker

Beagle

Dachshund

Toy Poodle

Pomeranian

Süs köpeği çeşitleri arasında American Cocker Spaniel, İngiltere kökenli ve Amerika cinsi köpektir. 1800’lü yıllarda İngiliz Cooker Spaniel İngiltere’den Amerika’ya getirilmiştir. Özellikleri kısa tüylü ve avcı köpeklerdir. Tüyleri uzundur.

Bir diğer süs köpeği çeşidi Beagle’dır. Beagle küçük bir boyuta sahiptir. Kulakları uzundur ve oldukça sevimli bir görünüşe sahiptir. Çocuklarla çok iyi anlaşır. Saldırgan bir özelliği yoktur. Eğitime açık, bağlılığı yüksek ve görevci bir köpektir. Süs köpeği çeşitleri Arasında bulunan bir diğer köpek cinsi ise Dachshund olmaktadır. Kısa bacaklı uzun sırtlı bir köpektir. Irkı av köpeğidir. Kazma yapmaya uygun bir vücut yapısına sahiptir. Çocuklarla oldukça iyi anlaşmaktadır. Görev algısı yüksektir.

Görünüm olarak sıkça tercih edilen Toy Poodle köpekler ise Toy Kaniş cinsinin en küçük versiyonudur. Özenli bir bakım gerektiren akıllı ve diğer canlılarla sosyal bir köpektir. Amerika, İngiltere ve Avusturalya’da 3 farklı kaniş bulunmaktadır. Bunlar; Minyatür kanişler, Standart kanişler ve oyuncak kanişler olmaktadır. Üç kanişin de boyları farklıdır. Aynı cinsin kategorilerine sahip olmalarına rağmen boy oranında farklılık göstermektedirler.

Listelediğimiz Süs köpeği çeşitleri arasında son olarak Pomeranian köpek cinsime değineceğiz. Öncelikle bu köpeğin görünüşü oldukça sevimlidir. Sürekli gülüyormuş gibi görünen bu köpek süs köpeği seçenekleri arasında en sık tercih edilen köpekler arasındadır. Bu ırk minimal bir boyuta sahipliği ile popüler bir cinstir.

Özellik olarak tüy bakımları oldukça önemlidir. Duygusal yapıda birlikte yaşamaya alıştığı bireylere bağlanma ve kıskanma gibi sorunlar yaşamaktadır. Dolayısıyla doğru bir iletişim kurmak için sosyalleştirmek oldukça önemlidir. Bu durumu eğitim ile çözmek elbette ki mümkündür.

Pomerian cinsi köpekler isimlerini Polonya Ve Almanya’dan almıştır. Süs köpeği olarak bilinen bu köpeklerin ortalama yaşama süresi 12 ve 16 yıl arasında değişim göstermektedir. Tabi bu durum tamamen sağlıklı beslenmek ve bakımlarını aksatmamakla doğrudan orantılıdır.

Boyları 10 ve 20 cm arasında değişmektedir. Ağırlıkları bebeklik sürecini atlatıp yetişkinliğe erdikleri dönemde ise 2 kilo ve 4 kilo arasında değişmektedir. Sağlığı konusunda herhangi bir problem yaşamamak için besinlerinin yetersiz olması veya fazla olması sağlıkla alakalı hassas konularda büyük önem taşımaktadır.

KAYNAK= https://kopekyavrusu.com/