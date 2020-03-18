Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Süzer Plaza örnek hijyen uygulamaları ile dikkat çekiyor

18 Mart 2020 Çarşamba 10:41
Süzer Plaza örnek hijyen uygulamaları ile dikkat çekiyor

Corona Virüs salgını sonrası, toplum sağlığını koruyacak tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Süzer Plaza, uzun yıllardır sürdürdüğü örnek hijyen uygulamalarıyla Süzer Plaza’daki yaşamı hastalığa karşı korumaya aldı.

Tüm dünyada hızla yayılan Corona Virüs salgınıyla ilgili hijyen uygulamalarını hızlandıran Süzer Plaza, uzun yıllardır başarıyla hayata geçirdiği çalışmalarıyla bu alanda örnek bir uygulamaya imza atıyor.

Bu kapsamda Süzer Plaza ve bünyesindeki The Ritz-Carlton otelde, iç mekanlarda hava kalitesini artırmak ve bu mekanları bakteri ile virüslerden arındırarak havadaki dezenfeksiyonu sağlamak amacı ile klima santralleri içerisine UVLIGHT-ULTRAVIOLE sistemi entegre ediliyor. Ayrıca yüksek verimle çalışan UVC-ULTRAVIOLE sistemleri sayesinde, başta Corona olmak üzere, grip, soğuk algınlığı, SARS, kızamık ve Alman Kızamığı gibi virüslere karşı etkili bir koruma sağlanacak. Diğer yandan ortak alanların dezenfektasyonu için nano gümüş teknolojisinden yararlanan Süzer Plaza, herkes için uzun süreli anti-bakteriyel koruma sağlamayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Süzer Plaza’daki ortak alanlar içerisinde yer alan asansörler, tavan-taban yüzeyleri, WC’ler, mescit, otopark katları, giriş holleri, turnikeler, danışma deskleri vb. gibi birçok alan nano gümüş teknolojisi ile dezenfekte edildi. Sıvı el sabunlarının anti-bakteriyel özelliğe sahip olmasına dikkat edilirken, hijyenik-cerrahi el ve cilt dezenfektanları ile tüm yüzey temizleyicilerinin de yüksek oran alkol içeriğine sahip olmasına özen gösterildi.

Süzer Plaza’nın havası ve suyu güvence altında

Süzer Plaza’nın açılışından bu yana özenle uygulanan pek çok hijyen uygulaması, geçmişten bu yana çalışanları salgınlardan koruma adına son derece başarılı oldu. İlk günden bu yana konusunda uzman, eğitimli personellerce temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri ile tüm ortak alanlar temizleniyor. Uzun saatlerini kapalı ortamda geçirmek durumunda kalan ofis çalışanları için iç ortam hava kalitesini iyileştirmek amacıyla düzenli olarak testler uygulanıyor. Bina ortak alanlarında ve WC’lerde kullanılan mobil OZON Cihazı ile ortam havası sürekli filtrelenerek virüs ve bakterilerden arındırılıyor. Ayrıca Süzer Plaza’nın havalandırma tasarım ve işletmesi de tüm dünyada kabul görmüş ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers) standartları baz alınarak yapıldı. Bu sistemlerin yaz ve kış mevsimlerinde düzenli olarak bakımları yapılıyor. Bir diğer çalışmada da Süzer Plaza’ya şehir şebeke hattından gelen kulanım suyunun önce kum filtrelerinde pre-filitrasyonu yapılması ve ana su depolarında toplanması sağlanıyor. Devamında içerisindeki kireç ve korozyonlardan da arındırılan şebeke suyu Süzer Plaza’daki UV-ULTRAVIOLE sistemi ile yüzde 99,7 oranında bakteri ve virüslerden arındırılıyor.

Anahtar Kelimeler:
Süzer Plaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
NN Hayat ve Emeklilik, İş Ortakları ile İstanbul’da Buluştu
NN Hayat ve Emeklilik, İş Ortakları ile İstanbul’da Buluştu
İsopowerr canlı yayında rakiplerini bekliyor
İsopowerr canlı yayında rakiplerini bekliyor
Türkiye'nin En Büyük Arkadaşlık Sitesi
Türkiye'nin En Büyük Arkadaşlık Sitesi
İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Etki Araştırması sonuçları paylaşıldı
İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi Etki Araştırması sonuçları paylaşıldı
Bebeklerde ve Çocuklarda Saç Dökülmesi Engellenebilir
Bebeklerde ve Çocuklarda Saç Dökülmesi Engellenebilir
Ne İş Yapsam Diyenler İçin İş Fikirleri
Ne İş Yapsam Diyenler İçin İş Fikirleri
Kaliteli Canlı Tv İzle Sitesi İle Keyfi Yaşayın
Kaliteli Canlı Tv İzle Sitesi İle Keyfi Yaşayın
Bahis sitesi harcama itirazı
Bahis sitesi harcama itirazı
Ev ve ofis sandalyesi seçimi
Ev ve ofis sandalyesi seçimi
Ajans Yeni Medya
Ajans Yeni Medya

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim