Süzer Plaza örnek hijyen uygulamaları ile dikkat çekiyor

Corona Virüs salgını sonrası, toplum sağlığını koruyacak tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Süzer Plaza, uzun yıllardır sürdürdüğü örnek hijyen uygulamalarıyla Süzer Plaza’daki yaşamı hastalığa karşı korumaya aldı.

Tüm dünyada hızla yayılan Corona Virüs salgınıyla ilgili hijyen uygulamalarını hızlandıran Süzer Plaza, uzun yıllardır başarıyla hayata geçirdiği çalışmalarıyla bu alanda örnek bir uygulamaya imza atıyor.

Bu kapsamda Süzer Plaza ve bünyesindeki The Ritz-Carlton otelde, iç mekanlarda hava kalitesini artırmak ve bu mekanları bakteri ile virüslerden arındırarak havadaki dezenfeksiyonu sağlamak amacı ile klima santralleri içerisine UVLIGHT-ULTRAVIOLE sistemi entegre ediliyor. Ayrıca yüksek verimle çalışan UVC-ULTRAVIOLE sistemleri sayesinde, başta Corona olmak üzere, grip, soğuk algınlığı, SARS, kızamık ve Alman Kızamığı gibi virüslere karşı etkili bir koruma sağlanacak. Diğer yandan ortak alanların dezenfektasyonu için nano gümüş teknolojisinden yararlanan Süzer Plaza, herkes için uzun süreli anti-bakteriyel koruma sağlamayı amaçlıyor. Bu doğrultuda Süzer Plaza’daki ortak alanlar içerisinde yer alan asansörler, tavan-taban yüzeyleri, WC’ler, mescit, otopark katları, giriş holleri, turnikeler, danışma deskleri vb. gibi birçok alan nano gümüş teknolojisi ile dezenfekte edildi. Sıvı el sabunlarının anti-bakteriyel özelliğe sahip olmasına dikkat edilirken, hijyenik-cerrahi el ve cilt dezenfektanları ile tüm yüzey temizleyicilerinin de yüksek oran alkol içeriğine sahip olmasına özen gösterildi.

Süzer Plaza’nın havası ve suyu güvence altında

Süzer Plaza’nın açılışından bu yana özenle uygulanan pek çok hijyen uygulaması, geçmişten bu yana çalışanları salgınlardan koruma adına son derece başarılı oldu. İlk günden bu yana konusunda uzman, eğitimli personellerce temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri ile tüm ortak alanlar temizleniyor. Uzun saatlerini kapalı ortamda geçirmek durumunda kalan ofis çalışanları için iç ortam hava kalitesini iyileştirmek amacıyla düzenli olarak testler uygulanıyor. Bina ortak alanlarında ve WC’lerde kullanılan mobil OZON Cihazı ile ortam havası sürekli filtrelenerek virüs ve bakterilerden arındırılıyor. Ayrıca Süzer Plaza’nın havalandırma tasarım ve işletmesi de tüm dünyada kabul görmüş ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers) standartları baz alınarak yapıldı. Bu sistemlerin yaz ve kış mevsimlerinde düzenli olarak bakımları yapılıyor. Bir diğer çalışmada da Süzer Plaza’ya şehir şebeke hattından gelen kulanım suyunun önce kum filtrelerinde pre-filitrasyonu yapılması ve ana su depolarında toplanması sağlanıyor. Devamında içerisindeki kireç ve korozyonlardan da arındırılan şebeke suyu Süzer Plaza’daki UV-ULTRAVIOLE sistemi ile yüzde 99,7 oranında bakteri ve virüslerden arındırılıyor.