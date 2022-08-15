Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Ücretsiz Ek Teminatlar Nelerdir?

Sağlığın değerini Bazen onu kaybetmeden anlamanız zor olabilir. Yaşam koşulları sırasında nelerle karşılaşacağınızı bilmediğiniz için bu duruma önlem olarak alabileceğiniz en iyi tedbir meydana gelecek sağlık problemlerini giderlerini önceden güvence altına almanız olabilir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı olan özel hastanelerde ekstra ücret ödemeden tedavi hizmetini muayene masraflarını ve yapılacak tahlil giderlerini karşılayan sağlık sigortası türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi düzenlenmeye başlamadan önce söz konusu sigortanın teminatlarını öğrenmenizde fayda olabilir. Bu noktada tamamlayıcı sağlık sigortasının neleri kapsadığını araştırarak bilgi almak isteyebilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası tahlil, tetkik ve doktor muayenesi gibi ayakta tedavi ve yatarak tedavi masraflarını kapsar. Aynı zamanda tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamını, sunulan ek teminatlarla genişletebilirsiniz. Sigorta limit ve sunulan teminatlar sigorta şirketlerine göre farklılık gösterebileceği için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmadan önce bu konuda detaylı araştırma yapabilirsiniz.

Ayakta Tedavi Teminatı Neleri Kapsar?

Ayakta tedavi teminatının kapsamı içerisinde bulunan sağlık giderleri şu şekildedir:

Fizik tedavi masrafları, MR giderleri, Laboratuvar tetkikleri, Ayakta yapılacak tüm muayene giderleri, Tomografi masrafları, Röntgen giderleri gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Yatarak Tedavi Teminatın Nelleri Kapsar?

Yatarak tedavi teminatının kapsamı içerisinde bulunan sağlık giderleri şu şekildedir:

Ameliyat masrafları, Ameliyattan önce yapılması gereken kontroller, Kemoterapi hizmeti, Refakatçi giderleri, Diyaliz masrafları, Radyoterapi masrafları gibi hizmetlerden faydalanabilirsiniz.

Tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine yatarak tedavi teminatını tek başına dahil edebileceğinizi bilmenizde fayda olabilir. Üstelik dilerseniz ayakta tedavi teminatını da poliçenize ekleme şansına sahip olabilirsiniz. Her sigorta poliçesinde olduğu gibi tamamlayıcı sağlık sigortası için de poliçenizde ihtiyaçlarınız doğrultusunda psikolojik tedaviler, check-up hizmeti ya da diş tedavisi gibi teminatları ekleyebilirsiniz.