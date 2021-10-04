Trabzon'da Yeşil Bir Tatil Mümkün

Karadeniz’in en yeşil kentlerinden biri olan Trabzon, doğası ve nevi şahsına münhasır kültürüyle muhteşem anılar biriktirebileceğiniz bir tatil rotası. Eğer bu tatilde yeşillikler içinde huzur arıyorsanız Trabzon’un birbirinden güzel yaylaları ve gölleri sizin için biçilmiş kaftan. Trabzon’daki Uzungöl, Sera Gölü ve Beşirli Sahili Ekopark gibi yerlerde ciğerlerinize oksijen doldurup doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Eğer doğayla tamamen baş başa olmak istiyorsanız yayla turizmi de seçenekleriniz arasında yer alıyor. Karester Yaylası, Haldizen Yaylası, Şekersu Yaylası ve Sultan Murat Yaylası konaklama yapmak için ideal lokasyonlar. Yayla turizmi için diğer seçenekleriniz ise Maçka tarafındaki Trabzon butik otellerini tercih etmek. Lapazan Yaylası, Kiraz Yaylası, Şolma Yaylası ve Mavura Yaylası gibi yerler günübirlik geziler düzenleyip şehrin stresini rafa kaldırmak için ideal.

Trabzon'daki Tarihi Mekanlar

Osmanlı Devleti’nin önemli sancaklarından ve aynı zamanda şehzade sancağı olan Trabzon, çok önemli tarihi değerlere ev sahipliği yapıyor. Bu değerlerin başını dağın içine oyulmuş görüntüsüyle büyüleyen Sümela Manastırı çekiyor. Trabzon’un diğer tarihi değerleri arasında bahçesindeki defne ağacının hikayesini dinlemeniz gereken Ayasofya Müzesi, bembeyaz mimarisiyle göz dolduran Atatürk Evi ve hediyelik alışverişlerinizi yapmak için birebir olan Bedesten var. Trabzon'un dünya kalitesindeki sürmene bıçakları ve modelleriyle göz dolduran telkariler mutlaka göz atmanız gereken el işçilikleri arasında yer alıyor. Şehrin tarihini daha derinden öğrenmek için Kostaki Konağı restore edilerek yapılan şehir müzesini ve Trabzon Tarih Müzesi’ni gezebilirsiniz.

Trabzon'a Konaklama

Şehrin değişik konumlarına yayılmış olan Trabzon otelleri, değişik konseptlerde ve hizmet standartlarına sahip. Karadeniz’in en gelişmiş şehirlerinden biri olan Trabzon’da gezi planınızın rotası ve bütçeniz doğrultusunda bir tesis bulmanız oldukça kolay. Dilerseniz neredekal.com’un arama özelliklerini kullanarak Trabzon’da size en uygun tesisleri kısa sürede belirleyebilir ve aralarından tercih yapabilirsiniz. Otelde yapacağınız kahvaltıda Trabzon tereyağı ile yapılmış sahanda yumurta ve kuymak yiyebilir ve yeşille tarihin buluştuğu şehrin keyfini otelinizin ikram ettiği tavşan kanı Karadeniz çayıyla çıkarabilirsiniz. Trabzon’da doğa ile iç içe bir tatil yapabilir tüm senenin stresini ve yorgunluğunu atabilirsiniz.