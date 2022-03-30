Trafiğinizi Artıracak SEO İpuçları

Bir yılda yüzlerce algoritma güncellemesi yapan Google sayesinde birkaç yıl önce işe yarayan SEO tekniklerinin çoğu artık terkedilmek zorunda. Bu nedenle de en trend SEO teknikleri konusunda sürekli araştırmalar yapmak, güncel kalmaya çalışmak her zamankinden daha önemli.

Bugün, web sitesi sahiplerinin arama sonuçlarında daha üst sıralarda görüntülenmesi için uygulayabileceği ve artık her işletme açısından zorunlu hale gelen arama motorları için optimize edilmiş iyi bir web sitesine sahip olmayı kolaylaştıran trend ipuçlarını sıralıyoruz:

H ızın bir web sitesinin başarısı için kritik olduğu, SEO’yu geliştirmenin anahtarı olduğu, rakip sitelerden daha yavaş web sitelerinin Google sıralamalarını düşürebileceği unutulmamalıdır. Bilindiği üzere içerik, görseller, videolar, veritabanları dahil olmak üzere web sitelerinin tüm verileri bir sunucuda saklanır. Sunucunun performansı düşükse, siteye ulaşmaya çalışanlara yanıt vermesi uzun sürecek, sitenin içeriği geç görüntülenecek, ziyaretçilerin bekleme süresi ve siteyi terk etme oranları artacaktır. Bu nedenle e-ticaret siteleri dahil kritik işlevler için vds gibi güçlü sunucu çözümleri önerilmektedir. Site hızı konusunda aşağıdaki uzman görüşü bölümüne göz atmanızı öneririz.



H ız konusunda güçlü bir hosting altyapısına sahip olduğunuza emin olduktan sonra rakiplerinizin çevrimiçi etkinliğini derinlemesine incelemeniz önemlidir. Bu, neyle karşı karşıya olduğunuzu, neye odaklanmanız gerektiğini, neyi daha iyi yapmanız gerektiğini anlamanızı kolaylaştıracaktır. Rakibinizin güçlü yönlerini bulup bunları yapmaya çalışmanız, zayıf yönlerini bulup bunlardan nasıl yararlanabileceğinizi belirlemeniz önerilir.



P azardaki boşlukları keşfetmeniz farklı bir dokunuş sergilemenize neden olabilir ve dikkatleri üzerinize çekmenizi hızlandırabilir.



Önemli anahtar kelimeleri ilgili blog gönderilerine, açılış sayfalarınıza, başlıklara ve meta açıklamalara dahil etmeniz etkili taktikler arasındadır. Google AdWords’ün Anahtar Kelime Planlayıcı’sından veya SEMrush gibi anahtar kelime araçlarından yararlanıp sitenizin nişiyle /markanızla alakalı anahtar kelimeler hakkında verilere ulaşabilirsiniz.



Anahtar kelime ler, yüksek arama hacimlerine sahip, yüksek trafik çeken ancak sıralama alması zor kelimelerdir. Uzun kuyruklu anahtar kelimeler ise daha uzun olan ve daha düşük arama hacmine sahip ifadelerdir. Ziyaretçilerin satın alma davranışına yaklaştıklarında aramalarda bu kelimeleri kullanma olasılıkları daha yüksektir. Uzun kuyruklu anahtar kelimeleri hedeflemek, daha az trafiği hedeflemek gibi görünse de hedeflediğiniz kitleye ulaşmanızı ve daha yüksek yatırım getirisi sağlamayı kolaylaştırır.



Arama sonuçlarının ilk sayfasında zayıf içeriklerle karşılaşmamanızın nedeni Google’ın son güncellemelerinde ağırlıklı olarak kullanıcı deneyimine odaklanmış olmasıdır. İlgi çekici, kullanıcının arayışına cevap olan, kaliteli ve uzun içeriklerin işe yaradığı bilinmektedir ancak içeriğinizi anahtar kelimelerin arkasındaki arama amacına (satın alma, bilgilenme) göre düzenlemeniz önceliğiniz olmalıdır.



Sayfa hızını etkileyebilecek görseller ve grafikler konusunda dikkatli olunmalıdır. Büyük resimleri sitenize yüklemeden önce maksimum 100MB ve 1200 x 800px boyutlarında sıkıştırmanız önerilir. Ayrıca, görsellere dosya adı ve alt etiketler eklemek, Google’ın anahtar kelimeleri resimlerinizle ilişkilendirmesine yardımcı olur. Bu da web sitenizin arama motorlarında daha iyi sıralamalar elde etmesini kolaylaştırabilir.

Kaliteli siteleri web sitenize bağlamanız ama daha da önemlisi güvenilir sitelerin sitenize geri bağlantılar (backlink) vermesi Google’a hangi konuda yetkili olduğunuzu söylemenin çok önemli bir yoludur. Rakipleriniz için backlink analizi yaparak stratejilerini anlamaya ve benzer sonuçlar elde etmeye çalışmanız önerilir.



Anahtar kelimeleri URL’lere dahil ederken URL’leri kısa, düzenli tutmanız hem arama motorları hem de kullanıcılar için önemlidir. Kullanıcıların sayfanızın ne hakkında olduğunu görmelerine ve sitenizde kolaylıkla gezinmelerine de yardımcı olan URL’lerin küçük harflerden ve en fazla beş adet kelimeden oluşması, kesme işaretleri ve hashtag’lerden uzak durulması tavsiye edilmektedir.

White Hat SEO ile Black Hat SEO arasındaki farkı her site sahibinin bilmesi gerekir. Google tarafından onaylanmış web sitesi optimizasyon taktiklerine “beyaz şapka” denmektedir. Bu teknikler, kullanıcı deneyimine ve kaliteli içerik oluşturmaya odaklanır. “Siyah şapka”, genellikle arama motorları algoritmalarını kandırmaya çalışan sonuç almanıza yardımcı olsa da sitenizin cezalandırılması gibi önemli riskler barındıran tekniklerdir.

Yerel SEO, yerel aramalar için sitenizin optimizasyonunu ifade eder. Belirli bir bölge ya da şehirdeki müşteri tabanına hizmet eden işletmeler için son derece önemlidir. Google My Business (Benin işletmem) olarak bilinen platform ile hizmet verdiğiniz bölgede sitenizin sunduğu ürünü arayanlar için Google”da öncelikli olarak listelenmenize yardımcı olur.

Uzman Görüşü

Bir web sitesinin başarılı olması için hız, arama motoru sıralaması ve kullanıcı deneyimi konusunda geniş kapsamlı etkileri olan kritik bir bileşendir. Haziran 2021’in ortalarında Google, sıralama kriterlerine sayfa deneyimini dahil etmiştir. Kullanıcı deneyimi (UX), bir ziyaretçinin web sitenizle nasıl etkileşime girdiğini ve sitenizi nasıl deneyimlediğini ifade eder. Dikkate aldığı çeşitli unsurlar arasında ön plana çıkan hız; sayfa deneyiminde önemli rol oynar.

Ancak ziyaretçilere aradıklarını hızlı bir şekilde sunan web siteleri, iyi bir kullanıcı deneyimine sahiptir. Bu da seçtiğiniz hosting sağlayıcısının hızlı ve güvenli sunucularla kaliteli hizmet veriyor olmasına bağlıdır. Sunucunun performansı, web sitenize erişmek isteyen her bir ziyaretçinin yükleme hızını önemli ölçüde etkiler.

Turhost olarak yaklaşık 20 yıldır hız odaklı hosting ve sunucu kiralama çözümlerimizle müşterilerimizin dijital dünyada büyümesine katkıda bulunmaktayız. En güçlü, en modern sunucu ortamlarıyla ve orijinal yazılımlarla sağladığımız hizmetin kalitesini kanıtlayan 2022 yapılandırmalarımıza göz atmanızı ve hosting kararınızı tesadüflere bırakmamanızı tavsiye ederiz.

En iyi, en güncel SEO taktiklerini kullanmanız ve Google’ın algoritma güncellemeleriyle ilgili en son haberleri takip etmeniz, güçlü hosting altyapısına sahip değilseniz trafik çekme çabalarınızı yetersiz kılacaktır.



