Türkiye'nin en lüks yelkenlisi Sallyna denizle buluştu

Hollywood yıldızlarından Johnny Depp, Formula 1'in patronu Ecclestone ve birçok dünyaca tanınmış ünlü ismin teknesini tasarlayan Tanju Kalaycıoğlu’nun; ülkemizde farklı alanlarda yatırımları bulunan, Mirzaoğlu Holding adına, üretim ve yönetim sürecini üstlendiği ülkemizin en lüks guleti “Sallyna” denize indirildi…

SALLYNA 48 metre boyunda 82 metre eninde , 220 ton ağırlığında; tasarımında Türk guletlerinden esinlenilmiş, çok zarif bir yelkenli gezi yatıdır. Çift motor üç jenaratör ve çok kapsamlı sistemlerle donatılmıştır. Çift direkli arması ve hidrolik tahrikli yelken donanımlarıyla dünyanın bütün denizlerinde güvenle seyir yapabilecektir. Armatör ve dört misafir kamarasında 10 kişiyi ağırlayabilecektir. Teknenin mürettebatı için de 4 adet kamera mevcuttur.

SALLYNA, Taka Yat Ltd. tarafından; iç tasarımı Stephen Huish ve Miza Mimarlık, inşaat Su Marine Tersanesi tarafından yapılmıştır. Ünlü tasarımcı Tanju Kalaycıoğlu, Mirzaoğlu Holding Yönetim Krl. Başkanı Romel Ayyıldız, Eşi Lina Ayyıldız ve Holding CEO Mehmet Doğu Yılmaz ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törenle suya inen Akdeniz’in Yeni Prensesi Sallyna, görenleri kendisine hayran bırakmaktadır.



Maestro Otel ve Yatçılık Genel Müdürü Batıkan Çolpan: “Sallyna’yı turizme kazandırdığımız için çok mutluyuz. Turizmdeki ilk yatırımımız olan ve Karaköy’de yer alan lüks butik otelimiz The Maestro Hotel’den sonraki ikinci yatırımımız Sallyna ile ülkemizin butik lüks alanındaki rekabetine yatırımlarımızla destek olmaya devam edeceğiz.”

Mirzaoğlu Holding Hakkında



: “Sallyna’yı tasarımı, işçiliği ile her türlü detayın düşünüldüğü; hem lüks bir gezi yatı hem de açık deniz geçecek bir yelkenli olarak tasarladık. Türk yat yapımcıları olarak Türklerin de en kaliteli en lüks yatları yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Sallyna ile bizce Akdeniz yeni prensesine kavuştu.”

Mirzaoğlu Holding, ülkemizin saygın müteşebbislerinden Romel AYYILDIZ tarafından 2012. Yılında kurulmuştur. Ayyıldız; köklü aile geçmişinden edindiği bilgiyi, Avrupa’da aldığı eğitim ve deneyimlemeyi, sahip olduğu vizyoner bakış açısıyla birleştirmiş, bugün yatırım sahibi ve işveren olarak şirketlerini “Türkiye’de kurmayı seçmiştir. Mirzaoğlu Holding; ülkemizin ilerlemesine emeğini katmış, geçmişten günümüze bilgi, vizyon ve cesaret ile oluşan bir birikime sahiptir. Ulusal ve uluslararası holding yatırımları, çağı yakalayan modern çalışmalarıyla lüks hayatın günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde; kuyumculuk, kıymetli madenler, turizm, otelcilik, mimarlık ve enerji sektörlerinde varlığını öne çıkarmaktadır.



Mirzaoğlu Şirketler topluluğu bulunduğu sektörlerde “lüks” kavramını hassasiyetle ele alan ve en iyisini butik ölçüde yaparak kaliteyi sağlayan, bununla da emsal teşkil eden bir faaliyet yaklaşımı içinde yol almaktadır.



Mirzaoğlu Holdingin var olan markaları arasında; Marla Gold & Diamond, Mirza Kıymetli Madenler, Mirzay Enerji, Miza Mimarlık, Meby Travel ve The Maestro Hotel yer almaktadır.



