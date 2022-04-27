Uçucu Yağların Özellikleri ve Faydaları

Aromaterapide uzun zamandır kullanılan uçucu yağ çeşitlerinin pek çok farklı faydası bulunuyor. Hoş kokulu bitkilerin tohumlarından, köklerinden, yapraklarından, kabuklarından ya da meyvelerinden elde edilen bu yağlar, muazzam kokusuyla ruhsal anlamda da kişinin kendini çok daha iyi hissetmesine yardımcı oluyor. Uçucu yağların halk arasında esansiyel yağlar olarak da bilindiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde anılmasının nedeni ise uzun süre kalıcı olan eşsiz kokularıdır.

Öncelikle uçucu yağların distilasyon, ekstraksiyon ya da soğuk sıkım gibi bazı teknikler kullanılarak hazırlandığını belirtmeliyiz. Bu teknikler arasında en çok tercih edilen ise distilasyon yöntemidir. Bitkilerin doğru zamanda ve doğru teknikler ile hasat edilmesi ile beraber distilasyon süreci de başlamış olur. Ardından içerisindeki özler korunarak bitkilerin kurutulması sağlanır. Herhangi bir ışığa maruz kalınmadan içerisindeki yağlar çıkarılır ve özel olarak şişlenerek kullanıma hazır hale gelir. Tüm bu aşamalar oldukça meşakkatli ve profesyonellik isteyen etaplardır.

% 100 doğal olan uçucu yağlar, vücuda masaj yolu ile doğrudan nüfuz edebiliyor. Hem cilde farklı açılardan fayda sağlıyor hem de zihinsel olarak kişinin kendini daha sakin, daha neşeli ya da daha huzurlu hissetmesini sağlayabiliyor. Bu yağların vücuda olan faydaları, hangi bitki yağının kullanıldığına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Ancak güzel kokuları nedeniyle tamamının ruhsal olarak kişiye iyi geldiğini açıkça ifade etmek mümkündür.

Uçucu Yağ Çeşitleri ve Özellikleri

Daha önce uçucu yağlarla tanışmamış olanlar ya da hayatında aromaterapiye daha fazla yer vermek isteyenler bu yağların ne gibi özelliklere sahip olduğunu da bilmek isteyebilir. Yağların özellikleri ya da sağladığı faydaların değişebildiğini belirtelim. Hemen uçucu yağ çeşitlerine ve faylarına bazı örnekler verebiliriz:

Lavanta Yağı

Aromaterapi dendiğinde ilk akla gelen yağlardan biri de lavanta yağıdır. Hem zihni hem de bedeni dengeleme gibi son derece önemli bir faydası olan bu yağ, lavantanın eşsiz kokusunu da bünyesinde barındırıyor. İnsanları sakinleştirme ve rahatlatma gibi etkisi ise muazzam kokusundan kaynaklanıyor. Uykusuzluk sorunu yaşayanlar için de lavanta yağı ideal bir seçenektir çünkü uykuya dalmayı kolaylaştırması gibi bir etkisi de bulunuyor.

Ylang Ylang Yağı

Bu yağın en önemli faydası kasları gevşetiyor olmasıdır. Bu sayede gerginlikten ya da stresten kaynaklanan kas sorunlarının çözümüne yardımcı olabilir. Kan dolaşımını destekliyor olması da önem taşıyan bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlarla birlikte afrodizyak etkisinin olduğunu da belirtmeliyiz.

Nane Yağı

Mental anlamda kişinin kendini daha dinlenmiş ve zinde hissetmesine yardımcı olan nane yağının kendine has kokusu da canlandırıcı bir etkide bulunuyor. Daimi yorgunluk şikayeti olanların bu yağı tercih ediyor olmasının nedeni budur. Kokusu keskin olduğundan kısa zamanda ruhsal anlamda etkisini gösterir ve daha enerjik, daha zinde hissetmeye olanak tanır.

Okaliptus Yağı

Okaliptus bitkisinden elde edilen bu yağın ön plana çıkan özelliği solunumu destekliyor olmasıdır. Ağrıları giderme ve serinletme gibi bir etkisinin olduğunu da belirtmeliyiz. Özellikle kış aylarında tercih ediliyor olması, solunumu güçlendirme özelliğinden kaynaklanıyor.

Portakal Yağı

Odaklanma sorunu yaşayanlar için en ideal uçucu yağ kuşkusuz portakal yağıdır. Motivasyonu artıran ve yorgunluğu gideren bu yağın cilde de önemli faydaları oluyor. Selülit giderme gibi önemli bir faydası da olduğundan bu sorunu yaşayanlar için de portakal yağının doğru seçim olabileceğini belirtmeliyiz.

Itır Yağı

Eğer gergin ve stresli bir hayata sahipseniz rotanızı rahatlıkla ıtır yağıda çevirebilirsiniz. Itır yağının kişinin rahatlatma, stresten arındırma ve huzur verme gibi muhteşem faydaları bulunuyor. Aynı zamanda bu yağ cilt tarafından hızlı bir şekilde emiliyor.

Biberiye Yağı

Zihin açıcı özelliği sayesinde kişinin daha zinde hissetmesini sağlarken odaklanma sorunlarının da önüne geçebilen biberiye yağı kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılan uçucu yağlardan biridir.

Limon Yağı

Limon özlerinden elde edilen limon yağının canlandırıcı etkisi, pek çok uçucu yağın önüne geçmesini sağlayabiliyor. Aynı zamanda fresh ve rahatsız etmeyen bir kokuya sahip olması da aromaterapide çok sık kullanılmasını beraberinde getiriyor. Özellikle canlanmak ve tazelenmek isteyenlerin bu yağı ziyadesiyle kullandığını belirtebiliriz.

Uçucu Yağları Nereden Temin Etmeli?