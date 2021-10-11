Ünlü isimlerden meme kanseri farkındalığı

#zamankaybetme teması ile başlayan sosyal sorumluluk projesi ekim ayı boyunca meme muayenesi ve mamografi taraması 40 yaş ve üzeri tüm kadınlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor.

#zamankaybetme projesinin ilk organizasyonunda, ünlü isimler meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için destek oldu. Aralarında'nin de bulunduğu organizasyondasanat ve siyaset dünyasından ünlü isimler tüm kadınları meme kanserine karşı mücadeleye ve #zamankaybetme'meye davet etti.

Ünlü televizyoncu Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu etkinlikte BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat; "Kadına yaptığımız her şey bu dünyada ve öbür dünyada kesinlikle karşımıza gelecek ve önümüzdeki kuşaklara eser olarak kalacaktır. Her 8 kadından birinde görünen 'meme kanseri' başlangıç aşamasındayken görüntüleme yöntemleri ile tespit edilebilir ve ameliyatsız dahi tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ülkemizde 'Meme Kanserinin tespit ve tedavi edilmesi için çok ileri düzeyde görüntüleme ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Ülkem ile birçok konuda gurur duyduğum gibi meme kanseri ile mücadele konusunda da gurur duyuyorum. Bizler devletimize ve kamuya meme kanseri ile mücadele kapsamında yardım etmek için buradayız.Bu sebeple meme kanserini probleme dönüşmeden daha başlangıç aşamasında tespit ve tedavi etmek için düşük doz radyasyon ile çekim yapan, ağrı ve acı kontrollü son teknoloji Mamografi cihazımız ile hizmet veriyoruz" dedi.