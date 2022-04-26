VDS Sunucu mu VPS Sunucu mu? İhtiyaca Uygun Sunucu Seçimi

Teknolojik gelişmelerin sonucu olarak online hizmet veren web sitelerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hal böyle olunca ihtiyaca yönelik sunucu seçimi web site sahiplerinin zorlandığı konulardan biri haline gelmeye başladı. Özellikle de VDS sunucu ve VPS sunucu arasında karar vermekte zorlanan firmalar, bu iki sunucu arasındaki farkları ve çalışma sistemlerini öğrenmek isteyebiliyor.

"Hangi sunusu sistemi sizin ihtiyaçlarınıza tam olarak cevap veriyor?" ve "Doğru seçimi yaparken neleri bilmelisiniz?" gibi pek çok soruya yanıt oluşturabilecek bu içeriğimizde ilk olarak VDS ve VPS sunucu arasındaki farkları açıklamaya çalışacağız. Ancak öncelikle bu iki sunucu türünün kısaca ne olduğuna değinelim. VDS sunucu, yani Virtual Dedicated Server paylaşımlı özel sunucu olarak karşımıza çıkarken VPS, yani Virtual Private Server sanal özel sunucu şeklinde açıklanabilir. Her iki sunucu türü de işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik en iyi hizmeti vermek üzerine geliştirilmiştir ancak "Hangi sunucu hangi işletmeye daha uygun?" sorusu karşısında, en iyi sunucu hizmeti veren kuruluşlara yönelmek önemlidir.

VDS ile VPS Sunucu Arasındaki Farklar Nelerdir?

Genellikle kiralama işlemleri sonucunda temin edilen VDS ve VPS sunucular herhangi bir işletmenin en kısa sürelerde bulut teknolojisinden faydalanmasına olanak tanır. İşletmenin istek ve ihtiyaçlarına göre en doğru sunucu seçiminin yapılabilmesi için öncelikle iki sunucu türü arasındaki farkları bilmek gerekir. Buna göre VDS ile VPS sunucu arasındaki farklar şu şekildedir:

VPS sunucu üzerinden işletim sistemi kurulması mümkün değildir. Ancak VDS sunucu kullanıcıya mutlak bir hakimiyet sağlayarak istedikleri anda istedikleri işletim sistemlerinin kurulmasına olanak tanıyan bir sunucudur.

VPS sunucunun tüm kaynakları diğer kişilerle ortak olarak kullanılabilen, erişim sağlanabilen kaynaklardır. Ancak VDS sunucu kullanıcıları izin verilen alan dışında başka bir birime erişim sağlayamazlar. Bu sebeple yüksek güvenilirlik isteyen birim ve işletmeler genellikle VDS sunucuları tercih eder.

VDS sunucular kurulum yapılarak çalıştırıldığında içeriğinde tüm sunucuları barındırır yani bütün sistem kaynaklarını kullanmaya başlar. Fakat VPS sunucu ana sunucunun sistem çekirdeğinde yer alır. Bu durum bize şu sonucu verecektir: VPS sunucuları, her zaman VDS sunucularından daha aktif çalışır.

Kurulum zorluğu ve maliyeti göz önüne alınırsa her koşulda VPS sunucular, VDS sunuculara göre daha ekonomiktir.



Teknik açıdan aynı görev için hazırlanmış olsalar da VDS ile VPS sunucu arasında işlevsel farklar bulunur. Bu farklar işletmelerin faaliyet alanı, istekleri ve büyüklüklerine göre şekillenir. O yüzden sanal bir sunucuya ihtiyaç duyduğunuz anda hangisini seçmeniz gerektiğine Natro desteği ile karar verebilirsiniz. Bu sayede hem sunucuların kiralama bedelleri hem de işlevleri hakkında tam bilgi edinebilmeniz mümkündür.

Kimler VPS Sunucu Tercih Etmeli?

Sanal sunucular kurulum aşaması tamamlandıktan sonra desteğe ihtiyaç duymayacağınız yapılar değildir. Keza olası aksamalar, ek hizmetler veya ihtiyaçlarda bu sunucular üzerinde işlem yapmanız gerekecektir. Eğer işletmenizde bu tarz sunucu hareketleri için eğitimli çalışanlarınız bulunuyorsa herhangi bir problem yaşamazsınız. Ancak siz ya da çalışanlarınız sunucular üzerinde işlem yapamıyorsa, kiralık sunucu hizmetlerine ek destek sağlayan paketleri tercih etmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Bu alanda uzun yıllardır hizmet veren Natro güvencesiyle kimlerin VPS sunucu hizmeti alabileceğine göz atalım:

Kendi uygulamalarını yazman ve test etmek imkanı isteyen yazılımcılar,

Kendi oyun sunucularını kullanmak isteyen oyun tutkunları,

Çok ziyaretçi alan online satış odaklı kurulan web siteler,

Sunucu maliyetlerini çok yüksek oranlarda tutmak istemeyenler,

İş hacmi ve dağılımında esnekliğe önem verenler,

Daha hızlı, daha erişilebilir bir sunucu ile çalışmak isteyenler,

Sunucular ve işleyici hakkında yeterli bilgi sahibi olan kişilerin kullanımına olanak sağlamak isteyenler,

Organik trafiği artmaya devam eden web siteler,

Güvenliğe önem veren şahıs ya da işletmeler.

VDS Sunucu Hangi Web Siteleri için Uygundur?

Maliyet ve kurulum açısından VPS sunuculara nazaran daha zorlu olan VDS sunucular da işletmeler tarafından tercih edilebilir. Birbirine oldukça benzer ve aynı mantık ile çalışan bu iki sunucu arasında seçim yaparken başta hosting olmak üzere pek çok alanı etkileyecek önemli detaylar bulunur. Eğer bu tarz konularda deneyimli değilseniz ve desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, ilk olarak bu tarz sunucuları kiralayacağınız firmaları bulmanız gerekir. Bu firmalar arasında başarılı çalışmaları ile yükselişe geçen Natro, VDS sunucuların hangi web siteleri için daha uygun olacağını şu şekilde aktarıyor:

VPS sunucudan yeterli verimi alamayan web siteleri,

Yavaş yükleme, takılma gibi siteler için istenmeyen sorunları yaratan durumları yaşayan web siteler,

Yüksek kaynak ihtiyacı olan web siteler,

Online satış odaklı ilerleyen, faaliyet alanını bu yönde yönetecek olan web siteler,

Maliyet odaklı ilerlemeyen ve başarı isteyen web siteler,

Paylaşımlı Hosting kullanan ve beklentilerini karşılayamayan siteler,

Web sitesinden yüksek performans beklerken ek sunuculara bütçe ayırmak istemeyen işletmeler,

Oyun sunucusu ya da e-posta sunucularıyla işlem yapmak isteyen şirketler,

Gizliliği son derece önemli verileri koruma altına almak isteyen işletmeler.



VPS ve VDS Sunucu Kiralama Aşamasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Ticari ya da özel amaçlı faaliyetlerini sürdüren web siteleri için dikkatli seçilmesi gereken VPS ve VDS sunucu , işletmenin istek ve ihtiyaçlarına yönelik olmak zorundadır. Yanlış firmalarla yapılacak anlaşmalar sonucunda hem maddi hem de zaman kayıpları yaşayabileceğiniz için sunucu kiralama aşamasında ilk dikkat etmeniz gereken unsur, size bu hizmeti verecek doğru firmayı bulmaktır.

Hosting firmalarından temin edebileceğiniz sunucu hizmetleri için karşınıza çıkan firmanın gerçek bir hosting firması olduğundan emin olmalısınız.

Yine size sunucu kiralama hizmeti verecek olan firmanın kullandığı teknolojileri sorgulamak gerekir. Keza online olarak ilerleyen ve sürekli güncellenen bir alan olduğu için sunucular konusunda eski teknolojileri kullanan Hosting firmaları ilerleyen süreçlerde sorun yaşamanıza neden olabilirler.

Size önerilecek sunucu paketlerinde maliyet açısından kolaylıklar sağlanırken performansı yüksek donanımsal özellikler bulunmalıdır. Örneğin; depolama alanı, bellek boyutu, işlemci hızı gibi detayların isteklerinizle örtüşmesi gerekir.

Sunucu kiralama süreci boyunca sizlere destek olacak bir ekip ya da panel mevcut mu mutlaka öğrenmelisiniz. Keza bazı firmalar panel desteği ile tüm yönetimi sizlere devrederken bazı firmalar ek destek sağlayacak ekip seçeneği sunarlar. Her ikisi de sizin için olumlu gelişmelerdir; ancak bunları sağlamayan hosting firmalarından uzak durmanızda fayda vardır.

Son olarak da sunucu desteği alacağınız Hosting firmasının veri merkezinin nerede olduğunu sorgulayabilirsiniz. Keza yurt içi ya da yurt dışı kaynaklı olabilen bu sanal sunucular ilerleyen süreçlerde web site işleyişini etkileyecektir.

En İyi Sunucu Hizmeti için: Natro