Villa Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ev sahibi olmak her yaştan insanın hayalidir. Ancak, takdir edersiniz ki, insanların güncel ekonomik şartlarda ev sahibi olması bir hayli zordur. Para biriktirerek veya kredi alarak ev satın almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken birtakım hususlar vardır. Bilhassa standart dairelere kıyasla çok daha pahalı olan villaları satın almadan evvel detaylı bir araştırma yapılmalıdır.

Ulaşım

Villanın konumu en önemli detaylardan birisidir. Ulaşım açısından elverişli bir yerde olan villa tercih edilmelidir. Şehir merkezine yakın bir villada oturmak ciddi bir avantajdır. Bunun yanı sıra, alışveriş merkezi, hastane, okul, market ve daha birçok yere yakın bir konuma sahip villa tercih edilmelidir. Otobüslerle veya özel araçla sorunsuz bir şekilde gidilebilecek olan villa en iyi tercih olacaktır. Buna ek olarak, kamunun veya özel sektörün projelerine yakın bir villanın ileride çok daha değerli hale geleceğini söylemek mümkündür. Göl İstanbul villaları ulaşım açısından herhangi bir sıkıntı yaşatmaz.

Vaziyet Planı

Villa alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri de vaziyet planıdır. Vaziyet planı; emlak sektörünün en merak edilen terimlerinden birisidir. Herhangi bir projede bulunan inşaat alanı içerisindeki tüm varlıkların gösterildiği ölçekli haritalara vaziyet planı adı verilir. Bir vaziyet planında cadde sokak tanımları, bina yeri, ağaç, yön, yol, elektrik ve su hattı, telefon direği gibi unsurların mutlaka yer alması gerekir.

Planlaması

Villalar; yazlık veya kışlık olarak kullanılır. Buna ek olarak, konut olarak tercih edildiklerini de söylemek mümkündür. Ayrıca, ev sahiplerinin isteğine bağlı olarak villalar farklı şekilde de tasarlanabilir. Herhangi bir villanın tasarımında en az dört oda ve salon yer alır. Ayrıca, büyük bir bahçe ve havuz da villanın olmazsa olmazları arasında bulunur. Yüksek gelirli kişilere hitap eden villaların planlaması en iyi şekilde yapılmış olmalıdır. Villanın kat planına bakılmadan herhangi bir satın alma eylemine girişilmemelidir.

Fiyatları

Villa fiyatları; hizmet standartları ve kalite odaklılık gibi etmenlerden etkilenir. Ayrıca, villanın kapasitesi, konumu, havuz ve çocuk havuzu detayları, deniz manzarasının olup olmadığı, mobilyaların ve lüks imkanların var olup olmadığı da fiyatlar üzerinde belirleyicidir. Çok yüksek standartlara sahip olan bir villanın fiyatı da yüksek olacaktır.

Göl İstanbul Villaları

Göl İstanbul ; prestijli ve rahat bir yaşama erişmek isteyenler için en iyi seçenektir. Giriş alanındaki 5000 m2’lik meydanıyla gören herkesi etkiler. 97 lüks villadan ibarettir. 5+1, 6+1 ve 7+1 gibi tek katlı villa seçenekleri ile dikkat çeker. Göl İstanbul ulaşım açısından son derece elverişlidir. İstanbul Büyükçekmece’de yer alır. Ayrıca, Göl İstanbul villa fiyatları; benzerlerine kıyasla oldukça uygundur.

Nilüfer Villası

6+1 Nilüfer villası; gözlerden uzak bahçesi ve havuzuyla göz kamaştırır. 1260 m2’lik bir alanda 6 odası ile insanlara ferah bir yaşam sunar. Ayrıca, hayatını özgürce yaşamak isteyenler için en iyi seçenektir. Göl İstanbul vaziyet planı incelenerek Nilüfer villası hakkında detaylı bilgi alınabilir.

Orkide Villası

Size orkide ferahlığında bir yaşam vaat eder. 1350 m2’lik bir alanda 7 odalı eşsiz bir yaşamın adresi olarak bilinir. Orkide villası ; her şeyden önce muhteşem bir manzaraya sahiptir. İnsana yaşama sevinci aşılar. 60 m2 havuz alanı, dört farklı yatak odası ve daha birçok özelliği ile kendisi için ödenen parayı sonuna kadar hak eder.

Karanfil Villası

5+1 villa olarak dikkat çeken Karanfil villası; 1012 m2’lik bir alana yayılmıştır. Eşsiz iç ve dış tasarımıyla göz doldurur. Yüksek duvarları ve rahatlık vaat eden odaları ile büyüler.