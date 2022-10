WhiteBIT'te Kripto Satın Alın: 2022'nin En İyi Varlıkları

MATIC, LUNA, NEAR ve SAND gibi geliştirme aşamasındaki kripto paralara yatırım yapmak, sermayenizi enflasyondan korumak için mükemmel bir seçenek olabilir. En umut verici kripto para almak ve farklı seçenekleri hakkında konuşalım. Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.

Polygon (MATIC)

Polygon, başarılı bir şekilde düzenlenmiş ve kullanımı kolay ilk Ethereum ölçeklendirme ve altyapı işletim sistemidir. Temel parçası, farklı uygulamaların oluşturulmasını sağlayan modüler ve uyumlu bir çerçeve olan Polygon SDK'dır. Polygon'un tokenı olan MATIC, Ethereum'a dayanan bir ERC-20 tokenıdır. Tokenlar, ödeme sistemleri için ve sistem piyasasında işlem yapan uzmanlar arasında bir uzlaşma para birimi olarak faydalıdır. MATIC'in maliyeti bu yazının yazıldığı anda 0,5308 dolardır. Birçok tüccar ve finansal analist böyle bir projeyi çok umut verici olarak nitelendiriyor ve yakında önemli bir maliyet artışı olacağını tahmin ediyor.

Protocol (NEAR)

Sandbox (SAND)

NEAR Protokolü, topluluk odaklı bir bulut sanal platformu olarak tasarlanmış bir birinci katman blok zinciridir. Yavaş işlem hızı, düşük bant genişliği ve zayıf birlikte çalışabilirlik dahil olmak üzere rakip blok zincirlerini mustarip olduğu bazı kısıtlamaları da ortadan kaldırma potansiyeline sahiptir. NEAR Protokolü bugünlerde satın alınabilecek en iyi kriptolardan biri olabilir. Sadece 12 ay içinde NEAR Protokolü ağındaki günlük işlem sayısı yaklaşık otuz kat artarak 2022 baharında 100 milyona ulaştı. NEAR Protokolünün şu anki değeri 3,16 dolardır.

Sandbox, blok zinciri teknolojisi ile NFT'leri üç boyutlu (3D) bir metaverse içinde birleştiren bir projedir. Sistemin gelişimine katkıda bulunan kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğe vurgu yapılmaktadır. Oyun, başlangıçta çeşitli uygulamalarla kullanıcılara sunuldu:

The Sandbox (2011)

The Sandbox Evolution (2016)

Bu oyunların indirilme sayısı farklı cihazlarda 40 milyonu aşmıştır. 2018 yılında her iki oyunun da yaratıcısı Pixowl, Hong Kong merkezli Animoca Brands tarafından satın alındı ve onların blok zinciri sistemine eklendi. Sandbox Ethereum ağı üzerinde çalışmaktadır; projenin dahili tokenı SAND (ERC-20 standardı) olarak adlandırılmaktadır. Minecraft veya Roblox gibi ünlü sandbox oyunlarından esinlenen Sandbox, oyuncuların benzersiz evrenler inşa etmelerine, tasarımlarını NFT formatında sahip olmalarına ve SAND tokenları kazanmalarına olanak tanır. WalletInvestor'ın SAND Coin Fiyat Tahminine göre, 2022'nin sonunda 3 dolar değerine ulaşabilir. Finans uzmanları ayrıca coinin bir yıl içinde 4,08 dolar, beş yıl içinde ise 14,54 dolar değerinde olabileceğini öne sürüyor.

Terra (LUNA)

Terra, öncelikle algoritmik sabit coinlerden oluşan bir ağı destekleyen bir blok zinciridir. Bunun en canlı örneği çökmüş TerraUSD'dir (UST). Ayrıca LUNA, stabilcoinler için bir dengeleme mekanizması olarak hareket etmek üzere, Terra ağında bir yönetişim tokenı olarak kullanılmıştır. Şu anda, LUNA'nın fiyatı 2,16 dolar civarında (ulaştığı en yüksek değer 119,02 dolar). Son çöküşünden önce Terra, Ethereum'un kripto para piyasalarındaki en önemli rakiplerinden biriydi. Bununla birlikte, UST'nin ABD dolarından ayrılması olayı, genel olarak algoritmik stabil coinler etrafında çok fazla tartışmaya neden oldu. Düşüşünden kısa bir süre sonra Terra, Terra Classic (LUNC) olarak yeniden markalaştırıldı. Bazı teknik uzmanlar LUNC'un 2022 yılında 4,77 dolar seviyesine ulaşabileceğine inanıyor. Uzun vadeli LUNC değer tahminleri de 2025 yılına kadar LUNC token başına 7,51 dolara ulaşma olasılığına işaret etmektedir. WhiteBIT'te listelenen tüm kripto para birimlerini istediğiniz zaman satın alabilirsiniz. Öncelikle piyasayı analiz edin, alım satım ve elde tutma stratejileri hakkında derinlemesine araştırma yapın ve kendi stratejinizi geliştirin. Mükemmel bir ticaret stratejisi oluşturmak ve beklentileri değerlendirmek için her bir dijital varlık türünün artılarını ve eksilerini inceleyin.