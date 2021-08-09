Windows 10 Pro Satın Al

Bilgisayarlarımızın hızlı ve pratik bir şekilde işlevini sürdürebilmesi için mutlaka bir işletim sistemine ihtiyacı vardır. Bu anlamda geçmişten günümüze adını duyuran ve oldukça da fazla kullanıcı kitlesine sahip olan Windows uygulamaları ön plana çıkıyor. Windows özellikle geçtiğimiz 2015 yılında çıkarmış olduğu Windows 10 Pro işletim sistemi ile gözlerden kaçmıyor.

Microsoft firmasının kullanıcılarına kazandırdığı bu yeni sürüm ile bilgisayarlarında bulunan verilere daha kolay ve hızlı bir şekilde erişimlerini sağlıyor. Güvenli ve esnek kullanım kolaylığı sunan uygulama, aynı zamanda bilgisayarda bulunan verileri şifreleme teknikleri ile de muhafaza altına alıyor. Kullanıcılar Windows 10 Pro satın al işlemleri ile bilgisayarlarına tanımlanan ayrıcalıkları, memnuniyet ile kullanmaya devam ediyor.



Windows 10 Pro Yılların Deneyimi



Microsoft dünya genelinde uzun yıllardır kullanılan Windows programları ile bilinir. 2015 yılında geliştrimiş olduğu Windows 10 Pro diğer uygulamalar ile kıyaslandığında yeni güncellemeleri ve sıradışı yenilikleri ile gündeme geliyor. Windows 10 Pro diğer Windos programları gibi içerisinde birçok yeniliği ve geç kalındığını gösteren birçok verimlilik durumlarını da ortaya koyuyor. Windows 10 lisans satın al işlemleriniz sonrasında bilgisayarlarınızda otomatik olarak Windows 10 Home, Windows 10 Professional ve windows 10 Enterprise sürümlerini de elde etmiş oluyorsunuz.

Bilgisayarınıza güncellenen bu sürümler, ihtiyacınız doğrultusunda kullanabileceğiniz hazır bir şekilde beklemeye alınıyor. Kendi bilgisayarınız içerisinde verilerin aktarımını, saklanmasını veya paylaşım durumlarını Windows 10 Pro ile kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca Windows 10 Pro ayrıcalıkları ile şirket sunucusu ile iletişimi çok daha kolay kurabilirsiniz.



Windows 10 Pro Bilgisayar Güvenliğinizi Sağlayın



Windows 10 Pro bilgisayarın hemen hemen tüm dosyalarına erişim sağladığından, kullanıcılar tarafından güvenlik duvarlarının oluşup oluşmadığı kuşkusu sıklıkla araştırılır. Özellikle şirket bilgisayarlarında yer alan bilgilerin başkalarının eline geçmemesi için işletim sisteminde güvenlik, büyük bir önem taşır. Windows 10 Pro özel güncelleme durumlarında, bitlocker ismi verilen şifreleme teknikleri avantajlarını da sizlere sunuyor. Kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre değişiklik gösteren bu uygulama, bireysel olarak da kullanabileceğiniz ayrıcalıkları beraberinde getiriyor.