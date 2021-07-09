Witcerocon'da neler oluyor?

Netflix VE CD Projeck RED, ilk WitcherCon etkinliği için bir araya geldi. YouTube ve Twitch üzerinden yayınlanan etkinlikte Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion, Lauren Schmidt Hissrich ve Declan de Barra dahil olmak üzere The Witcher'ın oyun kadrosu ve yapım ekibinin katılımıyla gerçekleşen bir dizi panel düzenlendi.

Panellerin yanı sıra etkinlikte kısa içerikler, müzik araları, bir dizi özel sürpriz, The Witcher dizisi ve yakında yayınlanacak anime filminden daha önce açıklanmamış özel bilgilere yer verildi.

Lauren Schmidt Hissrich, Geralt ve Ciri arasındaki ilişki hakkında şunları söylüyor:

“İlk sezonun sonunda, Geralt ve Ciri birbirlerini buluyorlar, ki bence çektiğimiz en duygusal sahnelerden biriydi. Geralt gibi dünyada kimseye ihtiyacı olmadığına yemin etmiş biri isen ne yaparsın? Şimdi sadece onun sorumluluğunda olan bir kız hayatına giriyor. Bizim, insanların gözetimi altında olmaya alışmış ama temelde bütün bir sezon boyunca herkesten kaçan bir Ciri'miz var. Bundan dolayı ikinci sezonda birbirleriyle nasıl bir ilişki içerisinde olacakları konusunda biraz belirsiz bir şekilde başlamak gerçekten harikaydı. Sadece başlangıçta birbirlerine çok bağlı olmadıklarından otantik bir ilişki gibi hissettirdiğinden emin olmak istedik.”

Freya Allan, Ciri'nin bu sezondaki eğitim süreci hakkında konuşuyor:

“Eğitim sahneleri, ikinci sezon için en çok heyecanlandığım şeylerden biriydi çünkü tüm bunları yapmayı seviyorum. Dublör bölümünü seviyorum. Bu konuda alanında en iyi insanlara sahibiz ve çok eğlenceliler. Sizden en iyi şekilde verim alıyorlar. Ciri eğitime başlıyor ve onun ana dürtülerinden biri haline geliyor. Çok kararlı ve gerçekten harika bir dövüşçü ve Witcher olmak istiyor.”



Anya Chalotra, canlandırdığı Yennefer karakteriyle ilgili düşüncelerini dile getiriyor:



“Bir iradenin olduğu yerde, Yennefer'le giden bir yol olduğunu söylemeliyim. O bir savaşçı, hayatta kalan kişi ve onun bu özelliğini seviyorum. Yennerfer'le ilgili favori şeyim bu ama onun sevdiğim birçok özelliği var. Oldukça benziyoruz. Birbirimizle bütünleşiyoruz sanırım.

Henry Cavill, canlandırdığı Rivyalı Geralt’ın yolculuğu hakkında şunları söylüyor:

“Birinci sezonda vahşi doğada ve geniş diyalog kurma alanları için fırsatı olmayan bu karakteri bilinçli bir şekilde oynadım. Karakterimi daha az konuşan biri olarak göstermenin en iyisi olduğunu düşündüm, çünkü bu daha çok karakterin bir şeyleri düşünüyormuş gibi görünmesini sağlıyor. Bunu yapmamızdaki amaç buydu. Ama bir kez Ciri, Witcher'lar ve tanıdığı insanlarla bir hikayenin içerisine girdiğinde, onun ayrıntılı ve felsefi olmasına, daha fazla konuşmasına ve entelektüel olmasına izin vermem gerektiği kanısındaydım. O sadece iri, beyaz saçlı vahşi bir adam değil.”

Lauren Schmidt Hissrich, ikinci sezona katılan yeni karakterlerle ilgili önemli ipuçları veriyor:

“İkinci sezonda seyirciye tanıtacağımız çok fazla karakter var. Dijkstra'yı ve Redanian Krallığı'nı ilk kez görmeye başlıyoruz. Birçok hayranın Philippa, Codringher, Fenn, Rience ve Nenneke ile ilk kez tanışacakları için heyecanlı olduğunu biliyorum. Çok fazla karakter var ama şunu söylemeliyim ki Vesemir'in seyirciyle buluşmasını dört gözle bekliyorum. Vesemir, bu sezon anlattığımız hikayenin ayrılmaz bir parçası. Açıkçası, ilk kez Kaer Morhen'e dönüyoruz ve Geralt'ın Ciri'ye babalık yapacağı bir sezonda, Geralt'ın baba figürünün kim olduğuyla tanışmak çok önemli hissettirdi. Böylece çok katmanlı bir hikaye yapısına sahip oluyorsunuz, çünkü Vesemir ve Ciri'nin de ayrı bir hikayesi var ve 'Tüm bu insanlar etkileşimde bulunmak, birbirlerinden bir şeyler öğrenmek ve birbirleriyle savaşmak için yaratılmış' diyorsunuz.”

3 saat süren sanal etkinlikte, Netflix'in Witcher Franchise'ndan yeni haberler ve ilk detaylar paylaşıldı