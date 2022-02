WordPress Woocommerce Temaları 2022

WordPress, uzun bir zamandır kullanıcıları için sunduğu dikkat çekici tema yapılarıyla çok beğeniliyor. Bu kendine özgü niteliklere sahip temaların çok çeşitli özellikleri vardır. Herkes muhakkak kendi zevklerine ve sektörüne uyum sağlayan bir tema seçebiliyor. Özellikle WordPress WooCommerce temaları e-ticaret sitelerinin vazgeçilmezi haline gelmiş durumdadır. Peki en iyi WooCommerce temaları hangisi? 2022 senesinde en çok hangi temaları göreceğiz? İşte detaylar…

Wp Mağaza WordPress Temaları

WordPress hayli uzun süredir kullanıcıları için sunduğu ciddi, eğlenceli, renkli, minimal ve daha birçok farklı yapıdaki temasıyla fazlasıyla seviliyor. WordPress temaları 2022 senesinde de bu yüzden adından sıkça söz ettiriyor. WordPress temalarının genel olarak hepsi kaliteli bir yapıdadır. Bu özel temalar, WordPress tabanıyla çalışan sitelere muhteşem bir görünüm verir.

Hem görsel olarak hem de sunum bakımından beklentilerinizin hepsini karşılayacak bu genel temalar içerisinde ücretsiz olanları da bulunur. Siz de kendi e-ticaret sitenizi kurup satış yapacaksanız ya da blog yazacaksanız, SEO performansını yüksek tutmak niyetindeyseniz kesinlikle kalitesi yüksek temalardan birini seçmelisiniz. Bu senenin en iyi temaları ise şöyle:

WordPress temalarının tasarımı çoğu zaman sektöre göre netleştirilir. Bunu birkaç örnekle daha net anlatabiliriz; araç kiralama firmalarının en sık kullandığı temalar Motors ve AdForest adlı temalardır.

Dijital ajans sektörü için özel şekilde tasarımı yapılan temalardan en tutulanlar ise Panda, Naix, Baza, Earna, Uricko, Mugi ve Dopi temaları oluyor.

Avukatlık ve hukuk sektörü için ise Dopi, Baza ve Aeen temaları 2022 senesinin gündemini oluşturuyor.

Haber sitelerinin temaları da hayli dikkat çekici formdadır. Bloxer, Becipe, Baza, BoomBox, Gridlove ve Piemont bu senenin gözde haber sitesi temalarından oluyor.

Her WordPress temasının kendine özgü işlevleri vardır. Bu yüzden de sektöre göre tema türleri de değişim gösterir. Herhangi bir dijital ajans için kullanılan tema ile araç kiralama şirketi için kullanılan temanın birbirinden hayli farklı olmasının nedeni de budur.

WP Mağaza farkı ile yukarıda bahsettiğimiz her bir temaya kısa zaman içinde sahip olabilirsiniz. Bu şekilde e-ticaret sitenizi canlandırmış ve sitenize daha çok ziyaretçi çekmiş olursunuz. İmaj her şeydir, sitenize gelen kişiler görünüme dikkat ederler.

Woocommerce Temaları

WordPress’in senelerdir kullanıcıları için sunduğu binlerce tema bulunuyor. Her temanın kendine göre özellikleri bulunuyor. Bu da aslında tema çeşitliliğinin artmasına zemin hazırlıyor. Elbette ki WordPress WooCommerce temaları kendine her daim ayrı bir yer ediniyor. Bu geniş tema skalası, her bir web sitesinin daha stabil çalışma yürüttüğü bir ara yüz sağlıyor. WooCommerce ile alakalı bilinmesi gerekenler ise şöyledir:

Türlü mağazaların sitelerinin yüzde 85 kadarlık bir kısmı bu tema çeşitlerini aktif olarak kullanıyor. Çünkü bahsi geçen bu önemli temalar, her zaman ticareti kolaylaştırıyor.

WooCommerce, internetten satış yapmaya imkan tanıyan bir e-ticaret eklenti türü oluyor. Bu eklentiyle beraber daha kullanıcı dostu bir ara yüzle satışlarınızı da arttırmış oluyorsunuz.

WooCommerce tema çeşitleri, WordPress tabanıyla çalışan web siteleri ile kolayca entegre edilebiliyor.

WooCommerce temaları sayesinde bir mağaza açmak daha keyifli hale geliyor. Aynı sırada da ürün satışı yapmaya hemen başlayabiliyorsunuz.

Bu temayla beraber randevu, abonelik ve rezervasyon gibi önemli hususlar da halloluyor.

WordPress tema geliştiricisi olarak da bilinen WooThemes sayesinde ilk kez 2011 senesinde tanıtımı yapılan WooCommerce temaları, günümüzde popülaritesini arttırarak devam ettiriyor. Şu ana baktığımızda 40 milyonun üzerine çıkan bir kuruluma sahip olan bu eklenti, dünyadaki en fazla bilinen ve kullanılan WordPress eklentisi olmuştur. Tarihe geçmesini sağlayan bu başarının nedeni ise bellidir; kendine özgü boyutlarda kalite!

En çok sevilen WooCommerce temaları ise GoodStore, Porto, Flash, Atalier, Flatsome, Alpha Store, Shopkeeper, Retailer, WooPres, Retro ve Neighborhood şeklindedir. Her biri de işlevsel özellikler içerir.

WP Mağaza Kimdir? WordPress Temaları Satıyor mu?