Yabancı Dilde Seslendirme Yapan Sanatçılar

Genellikle kitap seslendirme, fragman, ürün videoları, sunum, ticari ve reklam gibi konularda seslendirme ajansına başvurulmaktadır. Ancak her ne kadar Türkçe dil seslendirmesine talep fazla olduğu gibi yabancı dil seslendirmesine de talep bir hayli fazladır. Bundan dolayı firmamız bünyesinde birçok dilde seslendirme yapan sanatçılarımız bulunmaktadır. Ses sanatçılarımız eğitimli ve tecrübeli kişilerdir. Yabancı dilde seslendirme yapan sanatçılarımız eğitimli kişilerden oluşmaktadır. Sitemizi inceleyerek yabancı dilde seslendirme yapan sanatçılarımızı tanıyabilir ve örnek seslendirmelerini dinleyebilirsiniz. Böylelikle müşterilerimiz daha kolay bir şekilde aradığı sese ulaşmaktadır. Her kategoriye ait seslendirme ve dili göre ses sanatçılarımız bulunmaktadır. Ayrıca sitemiz üzerinde her ses sanatçımızın başlangıç fiyatı da yer almaktadır. Ancak müşterilerimiz ses sanatçılarımız ile iletişime geçerek özel fiyat isteyebilmektedir.

Yabancı Dil Seçenekleri Nelerdir?

Voicebros seslendirme Ajansı olarak birçok dilde hizmet sunmaktayız. İngilizce, Almanca, Arapça, Türkçe ve İspanyolca dillerinde ses sanatçılarımız seslendirme yapmaktadır. Müşteri memnuniyeti firmamız açısından önemli olduğundan dolayı seslendirme yapılan içerik beğenilmediği takdirde müşterilerimizin değişiklik yapma hakkı da bulunmaktadır. Ayrıca firmamızda ingilizce seslendirmenin birçok aksanı da bulunmaktadır. Avustralya İngilizcesi, Güney Afrika İngilizcesi, Hindistan ve Kanada İngilizcesi gibi birçok aksanda seslendirme yapan sanatçılarımız da bulunmaktadır. Online seslendirme sitemizde aradığınız tüm özelliklere uygun seslendirme sanatçısı bulabilirsiniz.

Seslendirme Hizmetlerimiz

Seslendirme Ajansı olarak müşterilerimize birçok kategoride hizmet sunmaktayız. Aynı zamanda kategori kadar dil seçeneği de sunmaktadır. Çocuk, orta yaş, genç ve yaşlı kategorilerinde ingilizce, Almanca, Türkçe, İspanyolca, Arapça ve Fransızca dil seçenekleri ile hizmet sağlamaktayız. Uygun fiyat güvencesi ile kaliteli işleri müşterilerimize sunmaktayız. Alanında tecrübeli ses sanatçılarımız sayesinde en iyi seslendirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Özellikle yabancı filmlerin Türkçeye seslendirilmesi istenmektedir. Ancak çalışan bireyler tarafından sunumlarda farklı dil seslendirilmesi ile tercüme edilmesi de müşterilerimiz tarafından en çok istenen hizmetler arasında yer almaktadır. Proje sahibi müşterilerimiz dili ve kelime sayısını seçerek firmamız ile görüşme sağladığı takdirde uygun ses tonu bulunarak hizmet sağlamaktadır. Sadece ses sanatçılarımızın ödemesi talep edilmektedir. Bunun dışında herhangi bir ödeme talebi bulunmamaktadır.