Yatak Odası Dekorasyonunda Macitler Dokunuşu

Yatak odası evlerin en önemli alanları olarak görülmese de aslında tüm dekorasyonun en kaliteli ve en ergonomik olmasının gerek olduğu yer tam olarak orası. Tüm yorgunluk ve gün stresinin atıldığı bu alanlar, özel bir iç mimarlık desteği ile hazırlandığı zaman oldukça başarılı ve güzel bir şekilde dekore ile sonuçlanabiliyor.

Macitler Mobilya Ürün ve Dekorasyon Fikirleri

Macitler Mobilya, her alanda olduğu gibi yatak odası alanlarındaki dekorasyonlarında ve yatak odası takımı seçimlerinde de daha az mobilya ile çok daha büyük ve ergonomik bir dekorasyon örneği çıkarmayı hedefleyen bir mobilya firması.

Ergonominin çok mobilya ile olmayacağını, aksine az ve kaliteli mobilyalar ile olacağını savunan Macitler Mobilya yatak odası takımı modelleri ve yatak odası dekorasyonunda da bu iddiasını koruyarak tasarımlar üretmektedir.





Hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok farklı projeye imza atmış olan Macitler Mobilya, ödüllü yatak odası modelleri ile Türkiye’nin en büyük mobilya kenti olan Masko Mobilya Kenti’nde sizlere hizmet vermektedir.



Masko Macitler mağazasına gelerek en çok tercih edilen yatak odası takımı modellerini yakından inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz.



Modern Mobilya Firması; Macitler Mobilya

Serdal Macit, Türkiye’nin en büyük mobilya firmalarından biri olan Macitler Mobilya’nın sahibi olmanın yanı sıra trendleri ve şıklığı ülkemize kazandıran en önemli girişimcilerden biridir.





Macitler Mobilya firmasının kuruluşundan şimdiki halini almasına kadar her aşamasında rol oynayan, modern mobilya ile Türk dekorasyonunu birleştirerek ergonomiyi bizlere sunan Serdal Macit, kurumsallığın ve hizmetin önemli bir noktaya çıkmış olduğu Macitler Mobilya için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.