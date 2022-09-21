Yatak Odası Mobilya Grupları ve Dekorasyonu



Elano Luxury, yatak odası dekorasyonlarında uzun yıllardır Türkiye’nin en iyi mobilya firması olarak gösteriliyor. En konforlu olması gereken yerlerden biri olması gereken yatak odaları için özel dekorasyon projeleri gerçekleştiren Elano Luxury, lüks ve modernliği bir araya getirerek mükemmel yatak odası dekorasyonlarını sizlere sunmuştur.





Masko’daki En Trend Yatak Odası Modelleri

Masko, Türkiye’nin ve hatta dünyanın en büyük mobilya kenti. İçinde bulunan yüzlerce mobilya ve dekorasyon firması ile hizmet veren site, hem yurt içine hem de yurt dışına ciddi üretim ve gönderimler gerçekleştiriyor. Özellikle Avrupa ve Orta Doğu gibi bölgelerdeki ülkelere Türk Mobilyasını tanıtan Elano Luxury, Masko’da en çok tercih edilen mobilya ve proje firması.

İstanbul merkezli olmasına rağmen tüm yurt dışı ülkelerini mobilya gönderimi gerçekleştiren Elano, özellikle yatak odası mobilyalarında ve yatak odası dekorasyonlarında başarılı tasarımlar ve projeler gerçekleştirmektedir. Yatak odası mobilya gruplarında yataktan şifonyere, komodinden giyinme dolabına kadar tüm ürünleri üreten Elano Luxury, özellikle giyinme odası tasarım ve dekorasyonlarında büyük ilklere imza atmayı başarmıştır.





Hiçbir koşul gerekmeksizin her odaya uygun giyinme odası tasarımı gerçekleştiren ve birinci sınıf malzemelerle giyinme odalarını üreten firma, alanında çalıştırdığı uzman iç mimarlar ile hayal ettiğiniz yatak odasından çok daha fazlasını sizlere vermektedir.

Yatak Odası Dekorasyonu

Yatak odası dekorasyonu nasıl yapılır sorusu herkesin aklına takılan; özellikle de yeni evlenen ve evini yenilemek isteyenler için büyük bir sorun olabiliyor. Elano Luxury, bu düşünce ve zorlanmayı ortadan kaldırmak adına iç mimarları ile 3D bir çalışma ortamında sadece size ve yatak odanıza özel olarak dekorasyon projesi gerçekleştirmektedir.



Ürünleri yine sizin istek ve ihtiyaçlarınıza uygun olarak değiştiren Elano, mobilya boyundan kullanılan malzemelere, mobilya renginden mobilyanın nerede duracağına kadar kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmektedir.